Знаменитые левши
Люди, которые предпочтительно пользуются левой рукой, составляют всего лишь 10 процентов человеческой популяции. 13 августа они отмечали свой день — Международный день левши. Этот неофициальный праздник отмечается ежегодно с 1976 года. А его целью было привлечение внимания производителей различного оборудования к проблеме левшей. А вы знаете, кто из знаменитых людей левша? Узнайте у нас!
Брэд Питт.
Том Круз.
Билл Клинтон.
Принц Чарльз.
Леди Гага.
Рики Мартин.
Опра Уинфри.
Принц Уильям.
Барак Обама.
Деми Мур.
Брюс Уиллис.
Марк Цукерберг.
Анджелина Джоли.
Чарли Чаплин.
Билл Гейтс.
Хью Джекман.
Киану Ривз.
Ким Бесинджер.
Нил Армстронг.
Режиссёр Джеймс Кэмерон.
Марк Уолберг.
Сильвестр Сталлоне.
Пирс Броснан.
Роберт Де Ниро.
Сара Джессика Паркер.
Оуэн Уилсон.
Пол Маккартни.
Джулия Робертс.
Николь Кидман.
Вупи Голдберг.
Дрю Бэрримор
Джим Керри.
Джастин Бибер.
Альберт Эйнштейн
Джулианна Мур
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