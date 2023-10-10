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Знаменитые левши

Знаменитые левши

Люди, которые предпочтительно пользуются левой рукой, составляют всего лишь 10 процентов человеческой популяции. 13 августа они отмечали свой день — Международный день левши. Этот неофициальный праздник отмечается ежегодно с 1976 года. А его целью было привлечение внимания производителей различного оборудования к проблеме левшей. А вы знаете, кто из знаменитых людей левша? Узнайте у нас!

Знаменитые левши

Брэд Питт.

Знаменитые левши

Том Круз.

Знаменитые левши

Билл Клинтон.

Знаменитые левши

Принц Чарльз.

Знаменитые левши

Леди Гага.

Знаменитые левши

Рики Мартин.

Знаменитые левши

Опра Уинфри.

Знаменитые левши

Принц Уильям.

Знаменитые левши

Барак Обама.

Знаменитые левши

Деми Мур.

Знаменитые левши

Брюс Уиллис.

Знаменитые левши

Марк Цукерберг.

Знаменитые левши

Анджелина Джоли.

Знаменитые левши

Чарли Чаплин.

Знаменитые левши

Билл Гейтс.

Знаменитые левши

Хью Джекман.

Знаменитые левши

Киану Ривз.

Знаменитые левши

Ким Бесинджер.

Знаменитые левши

Нил Армстронг.

Знаменитые левши

Режиссёр Джеймс Кэмерон.

Знаменитые левши

Марк Уолберг.

Знаменитые левши

Сильвестр Сталлоне.

Знаменитые левши

Пирс Броснан.

Знаменитые левши

Роберт Де Ниро.

Знаменитые левши

Сара Джессика Паркер.

Знаменитые левши

Оуэн Уилсон.

Знаменитые левши

Пол Маккартни.

Знаменитые левши

Джулия Робертс.

Знаменитые левши

Николь Кидман.

Знаменитые левши

Вупи Голдберг.

Знаменитые левши

Дрю Бэрримор

Знаменитые левши

Джим Керри.

Знаменитые левши

Джастин Бибер.

Знаменитые левши

Альберт Эйнштейн

Знаменитые левши

Джулианна Мур

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