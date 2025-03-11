Паштет, лапша, роллы: 5 аппетитных блюд из моркови

О пользе моркови знает практически каждый, да вот только большинство не жалуют её, всячески избегая в своём рационе, лишь изредка добавляя в привычные супы, борщи и подливы. Очень зря, ведь из морковки можно приготовить огромное количество разнообразных блюд от гарниров до десертов, которые всё чаще и чаще завоёвывают сердца хозяек по всему миру.
1. Пряный суп
Морковный суп. \ Фото: google.com.
С приходом весны хочется лёгкости и яркости практически во всём. Исключением не стали и кулинарные изыски. Впрочем, морковный суп с добавлением имбиря – отличный тому пример. Получается по-весеннему ярким, сочным, в меру острым и, безусловно, вкусным.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера – 5 шт;
• Молоко кокосовое – 1 банка (400 мл);
• Фасоль белая консервированная – 1 банка (450 мл);
• Тыква мякоть – 0,5 кг;
• Брокколи – 200 г;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Корень имбиря – 2-2,5 см;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – 1 маленький пучок;
• Хлеб тостерный 3-4 ломтика.
Пикантный крем-суп из моркови. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике с толстым дном разогреть столовую ложку оливкового масла;
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Имбирь очистить и натереть на самой крупной тёрке;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Все ингредиенты смешать между собой и высыпать в сотейник;
• Готовить на среднем огне две-три минуты, периодически помешивая;
• Морковку тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Очистить и нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить в сотейник к луку;
• Фасоль вместе с юшкой добавить к моркови;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Влить кокосовое молоко;
• Аккуратно перемешать;
• Накрыть крышкой, довести до кипения;
• Снять крышку и готовить на среднем огне примерно двадцать-двадцать пять минут (время от времени помешивая);
• Готовый суп перебить блендером до однородной массы;
• Тыкву нарезать небольшим кубиком;
• Брокколи разобрать на соцветия;
• Хлеб нарезать таким же кубиком, как и тыкву;
• В небольшой чашке смешать пару столовых ложек оливкового масла с солью и смесью перцев;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Получившейся смесью смазать со всех сторон тыкву, брокколи, хлебные кубики;
• Выложить овощи с хлебом на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 230 градусов духовку на пятнадцать минут (периодически помешивая);
• Подсушенный хлеб выложить на тарелку, а овощи вновь отправить в духовку и запекать до полной готовности;
• Суп разлить по тарелкам, сверху выложить запечённые овощи и сухари;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой.
2. Морковная лапша
Морковная лапша. \ Фото: kotanyi.com.
Любите азиатскую кухню или впервые хотите попробовать, но не знаете, с чего начать ваше знакомство? Не беда. На помощь спешит рецепт морковной лапши. Блюдо не требует особых затрат и времени для приготовления, но при этом радует своим конечным результатом и съедается с удовольствием.
Ингредиенты:
• Морковка крупного размера – 4 шт;
• Лук-шалот – 2-3 шт;
• Огурцы длинные крупные – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Мёд – 2 ч.л;
• Паста солёная арахисовая – 4 ч.л;
• Соевый соус – 4 ч.л;
• Яблочный уксус – 2 ч.л;
• Кунжутное масло (можно заменить оливковым) – для заправки;
• Лимонный сок – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мята свежа – 12-14 листочков;
• Базилик зелёный – 8-10 листочков;
• Семена кунжута – для подачи.
Лапша из морковки. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Морковку хорошенько вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрку для корейских овощей;
• Переложить в глубокую ёмкость;
• В миске смешать соевый соус с лимонным соком, мёдом, арахисовой пастой, кунжутным (или оливковым) маслом, яблочным уксусом, щепоткой соли и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью залить натёртую морковку;
• Хорошенько перемешать;
• Лук-шалот очистить;
• Нарезать вдоль тонкой соломкой;
• Выложить в миску к морковке;
• Перемешать;
• Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить к остальным ингредиентам;
• Перемешать;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Огурцы вымыть;
• Просушить и натереть на тёрке длинными широкими лентами;
• Слегка отжать лишнюю жидкость и переложить на бумажные полотенца;
• Листья базилика и мяты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать длинными тонкими полосками;
• Пару столовых ложек кунжута поджарить две-три минуты на сухой сковородке;
• Морковную лапшу ещё раз перемешать и разложить порционно по тарелкам;
• Сверху выложить натёртые огурцы, нарезанную мяту с базиликом;
• Посыпать кунжутом и подать к столу.
3. Запечённая с мёдом
Запечённая морковь в медовом соусе. \ Фото: twitter.com.
Печёные овощи отличаются своей сочностью, а также ярко выраженным насыщенным вкусом и ароматом. Морковка не стала исключением, тем более, что в сочетании с медовым соусом и специями этот корнеплод получается гораздо вкуснее других.
Ингредиенты:
• Морковка мелкая – 0,5 кг;
• Масло сливочное – 4,5 ч.л;
• Мёд – 4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Петрушка свежая – 3-4 стебля;
• Кинза свежая – 3-4 стебля.
Печёная морковь. \ Фото: allonseat.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть как следует под тёплой проточной водой;
• Очистить и отварить в слегка подсоленной воде пять-шесть минут;
• Откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• В сотейнике с толстым дном смешать мёд со сливочным маслом, смесью молотых перцев, хлопьями чили, солью, пропущенным через пресс чесноком, мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Перемешать до однородной массы и в получившуюся смесь выложить морковку;
• Хорошенько перемешать;
• Поставить на средний огонь и готовить до первых пузырей;
• Глазированную морковку аккуратно выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут (или до образования золотисто-румяной корочки);
• Подавать к столу как самостоятельное блюдо, с гарниром или в качестве закуски к мясу.
4. Роллы
Роллы с морковно-творожной начинкой. \ Фото: prostovkysno.com.
Роллы из лаваша с творожно-морковной начинкой – то, что обязательно стоит попробовать хоть раз в своей жизни. Блюдо отлично сочетается с чаем или кофе, а также прекрасно подойдёт в качестве закуски или еды на перекус в любое время.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий большой – 1 лист;
• Морковка среднего размера – 2 шт;
• Творог средней жирности – 1 пачка (300 г);
• Сметана или майонез – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Петрушка и кинза свежая – несколько веточек.
Рулетики с морковной начинкой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Морковку тщательно вымыть;
• Очистить и просушить;
• Натереть на среднюю тёрку;
• Смешать с творогом, солью, смесью перцев, хлопьями чили, пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью;
• Заправить сметаной или майонезом;
• Перемешать до однородной массы;
• Лаваш разделить на несколько равномерных частей;
• Получившуюся начинку равномерно распределить по лавашным листам, оставляя небольшой свободный край;
• Сформировать плотные роллы;
• Выложить желательно в стеклянную миску;
• Отправить в холодильник на два-три часа;
• Подавать роллы к столу со сладким чаем или кофе.
5. Паштет
Морковный паштет. \ Фото: womanexpertus.com.
Паштет – универсальное и весьма удобное блюдо. Его можно приготовить из простейших и доступных продуктов, в том числе из морковки в сочетании с грецкими орехами.
Ингредиенты;
• Морковка – 0,5 кг;
• Грецкие орехи (ядра) – 2 стакана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Мускатный орех – по вкусу;
• Перец чили – 1 маленький стручок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Морковно-ореховый паштет. \ Фото: przyslijprzepis.pl.
Способ приготовления:
• Морковку тщательно вымыть;
• Очистить и нарезать равномерными кусочками;
• Отварить до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• После выложить в чашу блендера;
• Добавить подробленные ядра грецких орехов, чеснок, мускатный орех, нарезанный перец чили, смесь молотых перцев и соль;
• Перебить до густой однородной массы;
• Получившуюся смесь хранить в холодильнике три-пять дней в стеклянной таре с плотно закрытой крышкой;
• Подавать такой паштет можно как самостоятельное блюдо в качестве закуски, а также к картофелю, мясу, рису или макаронным изделиям.
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