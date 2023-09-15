Звездные пары, которые развелись из-за творческой ревности

Актриса с первым мужем, Андреем Ростоцким, и его отцом – режиссером Станиславом Ростоцким. Москва, 9 мая 1980 г. | Фото: kinoistoria.ru

Марина Яковлева и ее первый муж Андрей Ростоцкий | Фото: 24smi.org

Актриса с мамой, вторым мужем и сыновьями, 1990 | Фото: lichnaya-zhizn.ru

Марина Яковлева и ее второй муж Валерий Сторожик | Фото: 24smi.org

Светлана Крючкова и ее первый муж – Михаил Стародуб | Фото: 24smi.org, kino-teatr.ru

Светлана Крючкова и ее второй муж Юрий Векслер | Фото: goodhouse.ru

Актриса с мужем, Юрием Векслером, и их сыном Дмитрием | Фото: tvc.ru

Актриса с мужем, Юрием Векслером, и их сыном Дмитрием | Фото: 24smi.org

Алиса Фрейндлих и ее первый муж Владимир Карасев | Фото: kino-teatr.ru

Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих на репетиции, начало 1980-х гг. | Фото: kino-teatr.ru

Алиса Фрейндлих со вторым мужем, режиссером Игорем Владимировым | Фото: ip-vladimirov.spb.ru

Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих в фильме *Старомодная комедия*, 1978 | Фото: 24smi.org

Юрий Соловей и Алиса Фрейндлих в спектакле *Варшавская мелодия* | Фото: kino-teatr.ru

Актриса и ее третий муж Юрий Соловей | Фото: muzh-zhena.ru