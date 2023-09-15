Звездные пары, которые развелись из-за творческой ревности

Представители творческих профессий часто находят свои вторые половины в той же среде. Особенно часто это случается среди актеров, которые встречают своих избранников на съемочной площадке. Казалось бы, такие браки должны быть прочными, так как оба супруга понимают все сложности актерского образа жизни и поддерживают друг друга в творческих начинаниях. Но в тех случаях, когда один из них становится более успешным, эта идиллия рушится, и семьи распадаются. Так случилось со многими известными актрисами, чьи браки разрушились из-за творческой ревности.
Актриса с первым мужем, Андреем Ростоцким, и его отцом – режиссером Станиславом Ростоцким. Москва, 9 мая 1980 г. | Фото: kinoistoria.ru
Марина Яковлева и ее первый муж Андрей Ростоцкий | Фото: 24smi.org
Актриса Марина Яковлева дважды пыталась построить семью с представителями актерской профессии. Ее первым мужем был известный актер, каскадер и режиссер Андрей Ростоцкий. Этот брак продлился всего 2 года – Яковлева не смогла смириться с постоянными изменами мужа, а он хотел, чтобы жена занималась домом и семьей, а не пропадала на съемках. Актриса считала, что такое поведение было продиктовано профессиональной ревностью: «Актерская ревность друг к другу – это страшно. Каждый считает, что он должен быть первым. За Андрея Ростоцкого я вышла замуж еще студенткой. Сначала он гордился тем, что я артистка, что меня на улицах узнают. Но потом началась ревность к моему успеху, к тем стопкам сценариев, которые мне приносили чуть ли не каждый день. Когда меня утвердили на роль Полины в картине «Вакансия» по пьесе Островского «Доходное место», утвердили, не зная, чья я жена, чья невестка, то муж был настолько уязвлен, что даже завел роман... После развода я решила: «Нет, никаких артистов в моей жизни!».
Актриса с мамой, вторым мужем и сыновьями, 1990 | Фото: lichnaya-zhizn.ru
Марина Яковлева и ее второй муж Валерий Сторожик | Фото: 24smi.org
Спустя 6 лет после развода Марина снова вышла замуж – за актера Валерия Сторожика. У пары родилось двое сыновей, и поначалу их семейное счастье было безоблачным. Но потом отношения между супругами испортились. Позже она об этом рассказывала: «Увы... Двум артистам сложно уместиться в одной берлоге – конкуренция, ревность, непонятные подсчеты, кто больше заработал, следовательно, более востребован… У нас с Валерой все начиналось отлично. Он сам актер, поэтому понимал мою работу, обещал, что спокойно будет отпускать на съемки и гастроли. Вначале так оно и было, но идиллия продолжалась только до рождения первого сына Федора. Затем все резко повернулось на 180 градусов: «У нас ребенок, значит, ты будешь сидеть дома и носа никуда не казать»… Он не хотел, чтобы я ездила на съемки, ревновал к успеху, злился, если иногда его представляли как мужа актрисы Марины Яковлевой. Когда Феде было три года, а Ване не исполнилось и годика, мы развелись». После этого актриса больше замуж не выходила.
Светлана Крючкова и ее первый муж – Михаил Стародуб | Фото: 24smi.org, kino-teatr.ru
В жизни актрисы Светланы Крючковой было 3 брака, и все ее избранники оказались представителями творческих профессий. Первый студенческий брак с актером Михаилом Стародубом продлился недолго – муж называл ее бездарной актрисой, но не смог ей простить успеха, когда он наконец к ней пришел. Стародуб не прошел пробы на роль хулигана Ганжи в фильме «Большая перемена» и, не желая видеть людей, не разглядевших его дарования, попросил жену вернуть сценарий на «Мосфильм». Увидев молодую актрису, режиссер Алексей Коренев предложил ей самой поучаствовать в пробах на роль Нелли Ледневой – и ее утвердили! Эта работа принесла Крючковой всесоюзную славу, а муж так и не смог простить ей того, что она согласилась играть в этом фильме, – и их брак распался.
Светлана Крючкова и ее второй муж Юрий Векслер | Фото: goodhouse.ru
Актриса с мужем, Юрием Векслером, и их сыном Дмитрием | Фото: tvc.ru
На съемках фильма «Старший сын» Светлана Крючкова познакомилась с кинооператором Юрием Векслером, который стал ее вторым мужем. Именно благодаря его мастерству она так эффектно выглядела в кадре – говорили, что камера смотрит на актрису влюбленными глазами. 6 лет они прожили в гражданском браке, а перед рождением сына решили расписаться. Но и этот союз двух творческих личностей распался спустя 14 лет. На фоне возросшей популярности Крючковой супруги начали часто ссориться – мужу казалось, что он будто все время остается в тени своей известной жены. И в итоге они расстались. Спустя 1,5 года Юрий Векслер скончался, а Светлана вскоре после развода встретила своего третьего мужа – барабанщика, реставратора музыкальных инструментов Александра Молодцова, с которым счастлива до сих пор.
Актриса с мужем, Юрием Векслером, и их сыном Дмитрием | Фото: 24smi.org
Алиса Фрейндлих и ее первый муж Владимир Карасев | Фото: kino-teatr.ru
Знаменитая актриса Алиса Фрейндлих тоже трижды была замужем, но ни один из этих браков не выдержал испытания ее славой. В первый раз она вышла замуж еще студенткой, за актера Владимира Карасева. После окончания института Фрейндлих приняли в труппу Театра им. В. Комиссаржевской, а ее супруга туда не взяли. И он начал ревновать жену к ее успеху, особенно после того, как ей впервые после ролей в массовках досталась первая большая роль в спектакле «Человек с портфелем». Актриса позже рассказывала: «У нас была светлая студенческая любовь, которая оборвалась сразу же, как только началась моя карьера. Меня заметили и пригласили работать в театр, а его – нет. Он очень страдал от этого. В итоге – мы развелись: жить в скандалах и обидах не было никакого смысла…».
Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих на репетиции, начало 1980-х гг. | Фото: kino-teatr.ru
Алиса Фрейндлих со вторым мужем, режиссером Игорем Владимировым | Фото: ip-vladimirov.spb.ru
Вторым мужем актрисы стал известный режиссер и актер Игорь Владимиров. Алиса Фрейндлих стала его музой и сыграла главные роли во многих его спектаклях. Но когда ее кинокарьера пошла на взлет, Владимиров стал ревновать супругу к ее успехам. Он неохотно отпускал ее из театра на съемки и не смог смириться с ее невероятной популярностью. Актриса признавалась: «Он стал нетерпим ко всем, ко мне в первую очередь… Владимиров болезненно воспринимал мои успехи в кино, потом стал сниматься сам… Муж начал пить и изменять мне. В общем, пустился во все тяжкие… Унижая меня таким образом, Игорь словно пытался самоутвердиться. Однако терпеть это я, естественно, не стала!». В 1981 г. Фрейндлих получила звание народной артистки СССР, а вскоре после этого они с Владимировым развелись.
Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих в фильме *Старомодная комедия*, 1978 | Фото: 24smi.org
Юрий Соловей и Алиса Фрейндлих в спектакле *Варшавская мелодия* | Фото: kino-teatr.ru
Третьим мужем Алисы Фрейндлих стал актер Юрий Соловей, который был моложе нее на 15 лет. Вместе они провели 12 лет, но этот брак тоже распался из-за творческой ревности супруга – он не был так же успешен в профессии, как его жена, и не смог смириться со статусом «мужа Алисы Фрейндлих». После их развода он оставил актерскую карьеру, уехал в Германию, где стал успешным скульптором. А Фрейндлих больше замуж не выходила, навсегда раочаровавшись в мужчинах: «Ни один из моих мужей так и не смог смириться с тем, что я более успешна. Они предавали и уходили от меня один за другим. Мне горько об этом говорить, но свой век я буду доживать одна. Такова цена моего успеха!»
Актриса и ее третий муж Юрий Соловей | Фото: muzh-zhena.ru
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