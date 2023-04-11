15 простых блюд, которые должен уметь готовить каждый парень

Не каждый обязан в кулинарии сравняться с первоклассным шеф-поваром, и это очевидно. Однако, даже если вы выросли, а ваш рацион по-прежнему напоминает вкусы шестилетнего ребенка – сэндвичи и чипсы, пожалуй, пора повзрослеть и вооружиться рецептами блюд «на все случаи жизни» – например, чтобы впечатлить девушку, ее семью или своих коллег. Эти 15 блюд действительно очень просты и при этом вкусны!









15. Панкейки

14. Фриттата

13. Гуакамоле

12. Запеченный цыпленок

11. Соус для пасты

10. Сальса

9. Куриный суп с лапшой

8. Стейк

7. Сэндвич с сыром на гриле

6. Стир-фрай

5. Печенье с шоколадной крошкой

4. Кесадилья

3. Бургер

2. Запеченные овощи

1. Соус для салата