15 простых блюд, которые должен уметь готовить каждый парень

Не каждый обязан в кулинарии сравняться с первоклассным шеф-поваром, и это очевидно. Однако, даже если вы выросли, а ваш рацион по-прежнему напоминает вкусы шестилетнего ребенка – сэндвичи и чипсы, пожалуй, пора повзрослеть и вооружиться рецептами блюд «на все случаи жизни» – например, чтобы впечатлить девушку, ее семью или своих коллег. Эти 15 блюд действительно очень просты и при этом вкусны!
15. Панкейки
Конечно, вы можете купить смесь для панкейков и развести ее водой, но зачем, когда приготовить панкейки с нуля намного проще, чем вы думаете? Соедините в миске муку, яйца, молоко и сахар, вооружитесь сковородой – и вперед! Разнообразьте завтрак голубикой, шоколадной крошкой или кленовым сиропом.
14. Фриттата
Взболтать яйца и вылить их в сковороду – нет ничего проще! С другой стороны, обычный омлет – это довольно скучно. Каково же решение? Фриттата! Вы просто смешиваете яйца, немного молока, свежие овощи или грибы, добавляете сыр и приправы и готовите так же, как готовили бы омлет без добавок. Намного интереснее и вкуснее омлета – и намного более впечатляюще!
13. Гуакамоле
Даже если вы найдете в ближайшей кулинарии гуакамоле (что случится очень вряд ли) – не покупайте его, скорее всего, оно напичкано консервантами! Лучше всего сделать его самому. Смешайте авокадо с соком лайма, луком, чесноком, кинзой и солью – это необходимый минимум. По вкусу вы можете добавить и другие элементы!
12. Запеченный цыпленок
По какой-то причине запеченный цыпленок – это не только вкусное, но и крайне впечатляющее блюдо. Запечь цыпленка не сложнее, чем пожарить куриную грудку, но целый цыпленок в золотистой кожуре – очень аппетитное зрелище! Приправьте птицу, не забудьте растительное масло – и отправляйте в духовку.
11. Соус для пасты
В магазинном соусе для пасты, конечно, нет ничего плохого – это быстро и просто. Но нет ничего особенно запутанного и сложного и в том, чтобы сделать его дома! Попробуйте – и вам понравится. Если вы умеете готовить по рецептам – вы сможете отправить ингредиенты на сковороду и потушить, а потом, если нужно, пропустить через блендер. Приготовьте свой собственный болоньезе или песто!
10. Сальса
Домашняя сальса – одна из тех вещей, которые нужно попробовать сделать хоть раз в жизни. Всего за несколько минут вы можете порезать лук и томаты, добавить приправы и смешать их. Вы можете сделать ее чуть более сладкой или, наоборот, более острой – как вам хочется!
9. Куриный суп с лапшой
Помните, мама готовила вам куриный супчик и называла его лучшим лекарством от всех болезней? Пришло время научиться лечить себя самостоятельно! Магазинные бульоны – слишком соленые, в них слишком много консервантов, да и вообще… Что-то в них не то! Немного овощей, немного приправ, курица и лапша – вот все, что вам понадобится.
8. Стейк
Какой мужчина откажется от сочного стейка? Если вы едите стейки лишь в ресторанах – вы явно что-то упускаете. Стейк – это один из самых простых вариантов для приготовления: в отличие от птицы или свинины, со стейком вам не придется очень уж сильно беспокоиться о прожарке – ведь всегда есть степени прожарки «с кровью», на которые вы можете сослаться! Маринад для стейка вам не нужен – все, что любит мясо, исчерпывается солью, перцем и огнем.
7. Сэндвич с сыром на гриле
Если у вас нет непереносимости лактозы или особой нелюбви к сыру по каким-то иным причинам – скорее всего, вам понравится сэндвич с сыром на гриле! Многие из нас помнят это простое блюдо из детства, и даже во взрослом возрасте оно очень соблазнительно. Список необходимых ингредиентов очень прост: хлеб, масло, сыр. Включите огонь и наслаждайтесь. Добавьте к этому простому блюдо что-нибудь изысканное, вроде вяленых помидоров или песто, – и оно станет достойным настоящего романтического ужина!
6. Стир-фрай
Если вы не очень любите готовить – скорее всего, вы не согласитесь проводить на кухне часы над одним блюдом. Стир-фрай идеально подходит для того, чтобы приготовить еду БЫСТРО! Вам нужна большая сковорода, немного масла и любая комбинация овощей и мяса, какая только придет вам в голову. Добавьте соевого соуса или сладкого чили – и вуаля, ваше собственное блюдо готово!
5. Печенье с шоколадной крошкой
Обычно мужчины – не мастера готовить десерты, но, если вы просто хотите иметь простой десерт в своем арсенале, будьте уверены: все любят печенье с шоколадной крошкой, и приготовить его просто! Если только у вас нет аллергии, ничто не сравнится с вкусным и теплым шоколадным печеньем! Вам придется научиться готовить тесто, смешивая масло и сахар, но, честно говоря, даже плохо удавшееся шоколадное печенье – вкусно.
4. Кесадилья
Еще один рецепт из разряда «сложи все в одно место и включи огонь». Вам понадобится большая тортилья, любая комбинация сыров, чтобы наполовину наполнить ее, и смесь овощей и мяса. Закройте тортилью, поставьте в духовку и включите ее! На кесадилью уходит от 10 до 20 минут, и это очень простое и вкусное блюдо
3. Бургер
Считать, что гриль мужское дело, – это стереотип, однако факт остается фактом: если вы не можете сделать обычный бургер, это раздражает. Бургеры из фаст-фуда иногда становятся настоящим спасением, но знайте, что вы можете приготовить настолько же вкусный бургер и дома! Смешайте мясной фарш с приправами и приготовьте котлеты гриль, а затем соберите «конструктор» из овощей, котлет, сыра, соуса и булочки!
2. Запеченные овощи
Возможно, вас попросили принести гарнир на пикник, и вы не хотите быть пятым человеком с картошкой. А может быть, вы просто хотите добавить что-то интересное в свой репертуар – например, к вашему жареному цыпленку. В любом случае, уметь запекать овощи – прекрасный навык! Разогрейте духовку, смешайте овощи с маслом и приправами и запекайте до готовности. Только не смешивайте овощи, требующие очень разного времени запекания – например, корнеплоды с грибами!
1. Соус для салата
Допустим, вас попросили принести салат на пикник. Не приносите к нему соусы в пакетиках! Простой соус для салата – самая элементарная вещь в мире. Уксусные соусы подчиняются простой формуле: одна часть кислоты на три части масла. Масло может быть любым – от оливкового до более экзотичного, кислота же – от бальзамического уксуса до лимонного сока. Добавьте приправы и немного загустителя – например, горчицы. Ваш домашний соус готов!
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