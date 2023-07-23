Почему в советских квартирах строили такие крошечные кухни

В Советском Союзе власть старалась обеспечить жильем всех своих граждан. Масштабные программы квартирного строительства проводились в разные годы. Больше всего граждане бывшего СССР запомнили, конечно же, квартиры «хрущевки» и «брежневки». Именно они были самыми массовыми. Било такое жилье и другие «рекорды», например, именно эти квартиры отличились кухнями самой скромной площади. Почему же так?
Строительство шло ударными темпами. |Фото: yandex.com.
На какие только «удивительные» версии относительно размера кухонь в советских домах не наткнешься, пока будешь бродить по просторам интернета. Страна советов не была ни раем на земле, ни утопией, однако в современном «фольклоре» образ социалистического государства местами и вовсе принимает фантастические очертания. Пока в сознании одних СССР представляется похлеще Мордора из «Властелина колец», в сознании других он выглядит откровенно лубочным краем света и любви. Отсюда и всякие «дикие» версии, в том числе о размерах кухонь.
Советский минимализм. |Фото: postel-deluxe.ru.
Чаще всего современные граждане пишут о том, что маленькие кухни в квартирах делались, мол, по идеологическим причинам. При социализме все должны жить обязательно скромно. Конечно, настоящие коммунисты никогда не приветствуют жизнь с излишествами, однако большие кухни никак не противоречат идеологии. Более того, то «солнечное завтра», в которое искренне верили левые, не только не отрицало, но и обещало и большие кухни и даже валенки со стразами.
В современном виде. |Фото: yandex.ru.
Единственная причина, почему в «хрущевках» и «брежневках» такие скромные кухонные помещения заключается в вопросе целесообразности в момент времени. Хрущевская программа жилищного строительства развернулась в послевоенный период. Страна активно восстанавливалась после Второй мировой войны. С 1944 года на освобожденных территориях реставрировались колхозы, приводились в порядок сельскохозяйственные угодья, ремонтировалась инфраструктура, восстанавливались заводы. Иными словами, в первую очередь решались вопросы продовольствия и производства. На строительство жилья ни времени, ни ресурсов не оставалось.
Можно сделать вполне себе ничего. |Фото: sakh.com.
Когда производство было более-менее восстановлено, пришлось такими же ударными темпами строить жилье для людей в городах, которые все это время были вынуждены ютиться коммуналках и даже деревянных бараках. Соответственно, архитекторы проектировали жилье по «программе минимум». Пускай сегодня «хрущевка» современным избалованным гражданам кажутся каким-то ужасом, однако в то время, после деревянного барака «хрущевка» была настоящим чудом. Более того, планировалось, что это постройки простоят лет 20-30 и потом их поменяют на более современные, комфортабельные дома с просторными квартирами.
Еще одной причиной крошечных размеров кухни того времени являлась идея питания в общественных столовых. Предполагалось, что советский человек будет у себя на кухне только завтракать. Обед у него проходит на производстве, а ужинать он пойдет в заведения общепита. Более того, в определенный период времени действительно создавались огромные столовые, рассчитанные на немалый приток людей, а идеологи активно продвигали эту идею в массы.
Так, советские граждане не отделялись бы от коллектива, а места индивидуальности просто не находилось бы. Но, как показало время, идея постоянного питания вне дома все-таки потерпела крах.
Домов строили много. ¦Фото: yandex.ru.
«Солнечное завтра» так и не наступило, и «хрущевки» таки и остались стоять, вплоть до наших дней. Последующие проекты квартир, конечно, были просторнее тех, что строились при Никите Сергеевиче, однако радикально и сказочно все-таки не отличались. Хотя площадь остальных комнат росла, кухни прибавляли в «квадратах» совсем уж не сильно. И причины в этом были исключительно экономические. Возможности «строить дворцы» для советских граждан у СССР так и не появилось.
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