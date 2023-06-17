Для чего британцы в годы Второй мировой войны рисовали на коровах белые полосы

Вторая Мировая война стала одним из самых драматичных событий мировой истории. Однако, в те тревожные годы происходило и немало откровенно странных вещей. Например, с самого начала войны в Великобритании весь крупный рогатый скот стали красить белой краской. Как правило наносилось несколько объемных белых полом на каждый из боков коровы. Зачем же это делалось?
Коров красили белой краской. /Фото: tumblr.com.
В годы Второй мировой войны Великобритания подвергалась регулярным авианалетам немецкой авиации. Бомбардировки и налеты штурмовиков наносили немалый урон и что еще важнее создавали то, что в военном деле называет «беспокоящим уроном» - атаками, которые даже если не наносят непосредственного ущерба, то сковывают войска противника или общественную жизнь и промышленность. Само собой, британцы принимали активные меры по противодействию немецкой авиации.
Авианалеты были проблемой. /Фото: kinozon.tv.
Помимо планеров, дирижаблей, истребителей, перехватчиков и ПВО, практиковалось также регулярное отключение света после наступления темноты. Необходимо это было в том числе для того, чтобы немецкая разведывательная авиация не могла ориентироваться ночью по свету коммуникаций и населенных пунктов. Более того, запрет на включение света распространялся даже на фары автомобилей.
Солдат гоняли по ночам. /Фото: twitter.com.
При этом автомобильное движение, особенно на дорогах между населенными пунктами, конечно же, не прекращалось в темное время суток. В первую очередь потому, что британцы активно гоняли по ночам военную технику с личным составом и припасами. Из этого проистекали новые проблемы. Одной из таких проблем стали коровы, бродившие между пастбищами. Они нередко выходили на дорогу и попадали под колеса. В таких ДТП погибал не только драгоценный скот, но и люди.
Коровы вечно лезут на дорогу. /Фото: bezformata.com.
В итоге власти выпустили новое распоряжение. Все пешеходы в темное время суток должны были иметь у себя на одежде белую повязку, платок или хотя бы газету. На машины должны были наноситься белые полосы с целью повышения их заметности в кромешной тьме. Это же правило распространили и на крупный рогатый скот и лошадей.
Вот такая ирония. /Фото: wallhere.com.
На их боках стали рисовать объемные белые полосы, которые помогали заметить животное даже без фар. Перед высадкой войск Союзников в Нормандии местные фермеры даже стали подшучивать над американцами и французами, заявляя, что они рисуют белые полосы на своей технике, чтобы солдаты не спутали их с немцами.
Примечание: суть этой «классической британской» шутки была в том, что на американской технике имелись белые полосы для опознавания своих в боевой обстановке. Таким образом англичане, традиционно испытывающие некоторое «легкое пренебрежение» к жителям своей бывшей колонии, иронично подчеркивали (якобы имевшую место) недалекость американских солдат.
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