7 продуктов, которые не стоит есть на ночь, если не хотите проснуться с отеками

1. Фастфуд

Гамбургер и картошка фри - неудачный вариант ужина. / Фото: pexels.com

2. Полуфабрикаты

Полуфабрикаты лучше заменить на блюда домашнего приготовления. / Фото: kartinkin.net







3. Консервированные продукты

Консервированные огурцы содержат много соли. / Фото: koolinar.ru

4. Газообразующие продукты

Газировка и брокколи вырабатывают кишечный газ

5. Овощи

Помидоры и картошку лучше не есть на ночь

6. Сладости

Кусочек домашнего пирога лучше съесть утром. / Фото: 1zoom.ru

7. Алкоголь

Даже бокал вина способен спровоцировать отеки. / Фото: forumsamogon.ru

Как избавиться от отеков?

Сделайте огуречный компресс. / Фото: fb.ru