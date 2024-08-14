Зачем женщины в двадцатом веке продолжали ходить в перчатках даже в жару

Перчатки — это аксессуар, который давно стал неотъемлемой частью женского гардероба. Существует множество различных видов перчаток, от тонких кожаных до теплых вязаных, каждый из которых может дополнить образ и подчеркнуть индивидуальный стиль. Перчатки имеют долгую историю, начиная с древних времен, когда они использовались для защиты от холода и других внешних воздействий..
Дама в перчатках /Фото:bangkokbook.ru
В конце девятнадцатого и начале двадцатого века женская одежда претерпела значительные изменения в сравнении с предыдущими столетиями. Викторианская эпоха, которая охватывала большую часть 19 века, характеризовалась строгими правилами, которые ограничивали дам именно в плане одежды. Однако, к концу столетия, мода стала менее консервативной и женщины начали экспериментировать с новыми стилями и тканями.
Одним из наиболее заметных изменений в женской одежде в 20 веке стало постепенное преобразование корсета, который уже не сжимал тело так сильно, как в предыдущие периоды. Вместо того чтобы создавать искусственную фигуру с узкими талией и широкими бедрами, корсеты стали более функциональными и комфортабельными, а после и вовсе исчезли из обихода. Женщины также начали носить более свободные платья, отличающиеся от прилегающих и пышных моделей времен ранее. Силуэт стал более естественным, а юбки часто были длиннее, позволяя женщинам более свободно двигаться.
Мода менялась /Фото:fashionhot.club
Важным элементом женского гардероба того времени стали также аксессуары, такие как шляпы, перчатки и зонты, которые дополняли образ и придавали ему законченность. В целом, женская мода того века продемонстрировала стремление к большей свободе и выражению индивидуальности, отличаясь от более строгих норм предыдущих эпох. Однако, перчатки всё ещё оставались частью женского гардероба. Почему?
Это обусловлено не только социальными нормами и ожиданиями об индивидуальной элегантности, но и практической ценностью этого аксессуара. Перчатки помогали сохранить руки в чистоте и защищали их от холода и солнечных лучей. Кроме того, носить перчатки позволяло женщинам демонстрировать свой статус и социальное положение.
Без перчаток не выходили на улицу /Фото:modof.club
Во-первых, носить перчатки считалось признаком хорошего тона и уровня образованности. Элегантные перчатки дополняли образ, делая его более завершенным и изящным. Они придавали женщине утонченность и статусные манеры. Это было связано с общепринятыми нормами и социальными ожиданиями того времени.
Во-вторых, использование перчаток было связано с идеалами чистоты и гигиены. В двадцатом веке гигиена стала особенно важна из-за наличия эпидемий и болезней. Перчатки помогали защитить руки от загрязнения и заражения, особенно в общественных местах.
Были и короткие варианты /Фото:ru.pinterest.com
Кроме того, перчатки защищали кожу рук от вредного воздействия солнца, ветра и холода. Они помогали сохранить нежную кожу рук мягкой и ухоженной, что было особенно важно в эпоху, когда кожа считалась показателем здоровья и красоты. В моде была кожа без загара, бледная, с виднеющимися синими венами. Это было особенно важно для женщин высшего общества, которые должны были всегда выглядеть безупречно.
Перчатки — это изысканный аксессуар с богатой историей. Даже в прошлом столетии дамы не могли обойтись без них, независимо от погоды. Нельзя было покидать дом без этого элемента гардероба, поскольку это считалось нарушением этикета. Перчатки помогали скрыть руки от посторонних взглядов и прикосновений, особенно на светских мероприятиях, куда барышни отправлялись в длинных перчатках из шелка или замши.
Замшевые перчатки /Фото:vremyasnimok.ru
Считалось, что именно перчатки завершают образ настоящей леди, делают его полноценным. Ведь они не только украшали, но и защищали нежную кожу рук от внешних факторов и бактерий, передающихся при рукопожатии на различных званных вечерах, литературных собраниях или вечеринках. Перчатки являлись символом высокого социального статуса, потому и были украшены драгоценными камнями, вышитыми узорами и пуговицами, создавая утонченный облик. Женщины предпочитали сетчатые перчатки с нежнейшим кружевом или тюлевые, добавляя изысканности своему образу.
Эти аксессуары также защищали от загара, пыли и холода: сезонные модели из вязаного или трикотажного материала были популярны зимой, в то время как перчатки изготовленные вручную в технике игольного кружева предпочитали в жаркие летние дни. Они были ценны не только за свою уникальность и красоту, но и за талант мастериц, которые создавали эти прекрасные узоры. Все они делались на заказ и были по своей сути в единственном экземпляре.
Браслеты никто не отменял /Фото:liganu.com
Дневные перчатки отличались компактностью и лаконичностью, они были короткие, с двумя-четырьмя застежками-пуговицами. В отличие от них, вечерние перчатки, выполненные из благородной лайки и шелка, имели более внушительную длину и могли похвастаться двадцатью и более пуговицами. В двадцатых годах двадцатого века произошла важная эволюция в мире моды - появились перчатки с эластичными вставками на запястье, что значительно упростило их надевание. Для холодного сезона были разработаны теплые и вязаные варианты.
Автомобильный бум способствовал популяризации перчаток с отворотами и крагами. Сегодня миниатюрные размеры старинных перчаток могут поразить, а их морщинистая текстура вызвать опросы того, как их производили - ведь их шили из кожи козлят и ягнят, что считалось признаком высочайшего качества и долговечности. Такие перчатки отличались превосходной эластичностью.
В них ходили даже летом /Фото: modof.club
После Октябрьской революции перчатки стали восприниматься как символ роскоши и принадлежности к привилегированному сословию, а также как проявление лицемерия.
В середине прошлого столетия перчатки стали ключевым аксессуаром модного образа. В этот период особенно популярными были платья в стиле «New Look» от Кристиана Диора, которые обязательно дополнялись шляпкой, сумочкой и, конечно же, перчатками. Ни один элемент такого ансамбля не должен был быть проигнорирован.
Две мировые войны вынудили женщин стать более сильными и независимыми. Однако к концу сороковых годов общество захотело вновь увидеть стиль прошлого, более утонченный и нежный. Перчатки стали одним из тех барьеров, что оберегали нежные женские руки от суровой реальности. Настоящую леди можно было безошибочно распознать по ее элегантным перчаткам.
«New Look» Перчатки всё ещё оставались в тренде /фото:vedomosti.ru
В моде того времени преобладали длинные перчатки, доходящие до локтя, что было обусловлено популярностью рукавов длиной три четверти. Такая длина позволяла женщине выгодно продемонстрировать свои украшения, в частности, браслеты.
Интересно, что и в Советском Союзе следили за модными тенденциями. Так, в книге 1959 года «Искусство одеваться» отмечалось, что перчатки придают завершенность всему образу. Рекомендовалось подбирать различные перчатки под конкретный наряд: к пальто - кожаные или шерстяные, к летнему платью - хлопковые или из фильдекоса, к дорожному костюму - лайковые.
Были и из тонкого кружева /Фото:wday.ru
Мода циклична, и в восьмидесятые годы этот аксессуар вновь обрел былую популярность, сохраняя ее и даже на сегодняшнее время. Они могут стать не только функциональным аксессуаром для защиты рук от холода и внешних воздействий, но и стильным элементом образа. Современные дизайнеры предлагают широкий выбор перчаток различных фасонов, материалов и оттенков, позволяя каждой женщине подобрать те, которые лучше всего выразят ее индивидуальность.
В двадцатом веке ношение перчаток женщинами было не только модным трендом, но и своеобразным символом статуса, ухода за собой и социального признака. Сегодня они просто модный аксессуар.
Более тёплый вариант /Фото:orange-lab.ru
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