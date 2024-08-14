Зачем женщины в двадцатом веке продолжали ходить в перчатках даже в жару

Дама в перчатках /Фото:bangkokbook.ru

Мода менялась /Фото:fashionhot.club

Без перчаток не выходили на улицу /Фото:modof.club

Были и короткие варианты /Фото:ru.pinterest.com

Замшевые перчатки /Фото:vremyasnimok.ru

Браслеты никто не отменял /Фото:liganu.com

В них ходили даже летом /Фото: modof.club

«New Look» Перчатки всё ещё оставались в тренде /фото:vedomosti.ru

Были и из тонкого кружева /Фото:wday.ru

Более тёплый вариант /Фото:orange-lab.ru