Самые красивые и неприхотливые орхидеи

Считается, что содержать эти по-королевски капризные цветы в домашних условиях сложно. Рассказываем, что делать, если вам все же подарили орхидею.







История появления орхидей впечатляющая и очень красивая: ученые считают, что эти цветы существовали на Земле еще 100 мл лет назад, а легенды гласят, что первый из них вырос на том месте, где потеряла свою туфельку богиня любви Афродита.

Орхидея Фаленопсис, или «Порхающая бабочка»

Орхидея Цимбидиум

Орхидея «Ванда»

Орхидея Пафиопедилюм («Венерин башмачок»)

Орхидея Фаленопсис-«мини»

Сегодня численность орхидей достигает 30 тысяч видов, и они давно и успешно выращиваются (в том числе, в бытовых условиях) не только в Китае и Японии, странах, где эти растения традиционно распространены, но и в Европе, и у нас. Делайте свой выбор, следуйте советам по уходу и наслаждайтесь частичкой экзотики у себя дома.Этот сорт орхидей один из самых популярных и востребованных. Фаленопсис уникален тем, что может цвести в течение всего года: в общей сложности он будет усыпан цветами до шести месяцев. Форма этого цветка похожа на порхающую бабочку, отсюда и название phalaenopsis (в переводе означает «мотыльковоподобный»). Родина этих растений — тропические леса Юго-Восточной Азии и Индии. Сейчас большинство растений выращены в России, поэтому легко приживаются в домашних условиях и могут цвести целый год. После покупки цветок нужно пересадить в прозрачный пластиковый или стеклянный горшок с тонкими стенками (подойдет горшок диаметром 12 см). Грунт должен состоять из измельченной древесной коры, древесного угля, перлита и мха сфагнум.Красота цветения орхидей, по утверждению психологов, может излечить депрессию. Кроме того, эти цветы не вызывают аллергию. Цимбидиум, возможно, один из самых красивых сортов орхидей. Внешне он сильно выделяется своими большими зелеными листьями. В отличие от фаленопсиса цимбидиум нуждается в частом поливе и любит «проявлять характер». Для цветения растению необходим перепад дневных и ночных температур. Оно любит прохладу зимой, поэтому его можно смело ставить на застекленный теплый балкон.Один из самых роскошных сортов орхидей — это Ванда, еще ее называют «королевской орхидеей». Импортируют этот благородный цветок в основном из Таиланда, однако иногда его несколько лет «доращивают» в странах Европы и уже потом привозят в Россию. В природе Ванда растет на деревьях или скалах. Ей не нужен грунт, у этой орхидеи воздушные корни, поэтому чаще всего она продается в стеклянной вазе и выглядит очень эффектно. Этот сорт высоко ценится, поэтому такая орхидея может стать отличным статусным подарком на 8 марта. При выборе орхидеи в первую очередь нужно смотреть на корни и листья растения (листья должны быть зелеными и однотонными, без вкраплений, корни растения также внешне не должны вызывать вопросов и подозрений).Необычному названию этот вид орхидеи обязан кипрскому городу Пафос, где по легенде вышла из пены богиня красоты и любви Афродита, в римской мифологии она известна как Венера (Paphia). Вторая часть названия образована от слова pedilon — «башмак». В природе Пафиопедилюм встречается в субтропиках, тропиках и горных районах. Большинство представителей этого рода не требуют сильного освещения и растут в полутени. Пафиопедилюм часто выбирают в подарок из-за оригинальной формы. В домашних условиях этот вид орхидей чувствует себя хорошо: летом он любит прохладу, поэтому цветок лучше держать подальше от яркого солнца. Осенью и зимой температура в помещении, где стоит «венерин башмачок», должна быть не выше 25 °С.Тем, кто любит миниатюрную грацию, стоит обратить внимание на орхидею Фаленопсиc-«мини». Эти малышки цветут так же долго, как и простые орхидеи Фаленопсис — до шести месяцев. Цветение, как правило, начинается весной. Чтобы активизировать этот процесс и сделать его максимально долгим, цветок нужно на некоторое время поместить в прохладное место, сократив при этом полив. Миниатюрные Фаленопсисы прекрасно смотрятся в паре, добавляя изящества и ярких красок в интерьер. В домашних условиях, вопреки всем стереотипам, эти они не требуют большого внимания. Они хорошо себя чувствуют в светлых местах вдали от прямых солнечных лучей на восточном или западном окне. А если все-таки цветы попадают под прямые лучи солнца, то лучшим решением станет специальная сетка.