Зачем мужчины Европы долгое время носили неудобный монокль

Старинные очки были не слишком-то изящны. |Фото: mail.ru.

Ну как в ТАКОМ показаться на людях? |Фото: takemetothelakes.com.

Вот! Совсем другое дело. |Фото: krasivosti.pro.

Монокли стали выходить из моды еще в Первую мировую войну из-за страной популярности в Германии. Впрочем, немцы носили и во вторую. |Фото: krasivosti.pro.