Самый «бесполезный» аксессуар: как появился и зачем на самом деле нужен мужской галстук

Многие мужчины считают галстук абсолютно бесполезным предметом одежды. Хотя галстук все еще остается весьма популярным аксессуаром, в последние годы их популярность начала сходить на нет. Но приходилось ли кому-нибудь задумываться над тем, когда и зачем были созданы первые галстуки? Неужели данный предмет гардероба действительно абсолютно бесполезен и от него можно было бы смело отказаться?
У солдат терракотовой армии явно повязаны шейные платки. |Фото: traveltimes.ru.
На самом деле сказать, когда именно появился первый галстук очень непросто. Судя из соображений обозначения социального статуса, люди стали закреплять какие-то куски ткани и платки еще во времена Древнего Египта. Однако, едва ли эти штуковины можно было бы в полной мере назвать галстуком. Уместнее было бы считать их неким прообразом. Подобие галстука существовало также в Древнем Китае и Древнем Риме. Эту информацию нам доносят в первую очередь скульптурные изображения: статуи солдат и вельмож из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди и многочисленные древнеримские барельефы с изображением легионеров и граждан республики.
Фрагмент римской надгробной плиты с изображением ремесленника в фокале. |Фото: x-legio.com.
Справедливости ради стоит отметить, что шейные платки в Китае и Риме в первую очередь имели не статусное, а практическое название. Особенно, если речь идет о воинах. Например, римский шейный платок «Фокале» на плечах легионеров и ауксилариев в первую очередь был этакой «шейной портянкой». Дело в том, что у древней одежды не было воротников. Из-за этого лежащие на плечах доспехи гарантированно стирали шею в кровь. Чтобы этого не происходило, поверх туники и под доспех повязывался тот самый шейный платок. С другой стороны, у нас есть основания полагать, что в том же Рим фокале мог использоваться и в качестве аксессуара. С характерным изображением у нас есть как минимум одна надгробная плита римского ремесленника. Правда, то, что повязано на его шее все-таки больше похоже на какой-то шарф, нежели на привычный галстук.
Реконструкторы XI Клавдиевого легиона. Шею каждого от кольчуги отделяет шерстяной фокале. |Фото: sporta.od.ua.
В Средние века с платками галстуками в мире было совсем плохо. Поэтому сегодня принято считать, что как таковой галстук появился в XVII веке. Правда, тогда он сильно отличался от того, что привыкли видеть современные мужчины. В XVII веке в годы Тридцатилетней войны (1618-1648 гг) яркие шелковые шейные платки носили офицеры хорватских наемников. За проявленное мужество и доблесть в ходе войны многие из них были приглашены ко двору королевы Франции Анны Австрийской. Считается, что там на офицерский аксессуар обратил внимание король Людовик XIV, который уже тогда считался всеевропейским законодателем моды. Именно он назвал шейные платки «cravate», сделал их по-настоящему популярными среди представителей французского двора. Что интересно, в французском языке слово «cravate» до сих пор используется для обозначения галстука. Первое же, чем занялись французские придворные Людовика – это экспериментами в области завязывания «cravate».Стали вязать галстук бантом. За XVII-XVIII века аристократы Европы придумали более 100 способов завязывания шейного платка!
Людовик XIV в галстуке. |Фото: alternathistory.com.
На протяжении почти трех столетий шейный платок оставался одним из важнейших аксессуаров знатных мужчин. В годы Великой французской революции галстуки разного цвета использовались для обозначения политических предпочтений человека. В начале XIX века было написано несколько книг, посвященных правильной технике ношения данного аксессуара! Например, в 1827 году в свет вышло издание «Искусство ношения галстука» за авторством французского писателя и драматурга Оноре де Бальзака. В свое сочинении известный творец популярно объяснял, почему ношение галстука имеет огромное эстетическое значение! В какой-то момент старинные галстуки почти вышли из моды. Вплоть до XIX века все эти аксессуары имели мало общего с современными галстуками и все еще являлись той или иной вариацией шейного платка.
Шейный платок с бабочкой XIX век. Тоже галстук! |Фото: livejournal.com.
Галстук современного образца появился только в 1924 году благодаря американскому предпринимателю Джесси Лангсдорфу, который запатентовал так называемый «идеальный галстук». Именно этот галстук мужчины носят по сей день: скроенный по косой и сшитый из трех частей аксессуар. Но есть ли какая-то функция у «идеального галстука»? И да, и нет. Для большинства людей – это просто красивый аксессуар, не обязывающий ни к чему кроме соблюдения формального этикета и моды. Однако, для некоторых людей форма, расцветка и способ завязывания галстука могут служить маркером «свой-чужой». Особенно это распространено в среде представителей университетской, клубной и колледжной культуры. Например, специфически завязанный галстук «правильного» цвета может указывать на то, что человек является выпускником какого-нибудь престижного ВУЗа.
Современный галстук появился только в 1924 году. ¦Фото: almamater13.ru.
В заключение остается сказать, что для большинства простых людей галстук – это действительно просто красивый и в целом бесполезный аксессуар. За изъятием функции-маркера «свой-чужой» галстук утратил всякую утилитарную ценность еще в глубокой древности, когда был обычным шейным платком и использовался вместо воротника. Впрочем, нельзя не отметить, что во многих европейских языках слово «галстук» буквально так и переводится – шейный платок. Например, в английском для обозначения и платка, и конкретно галстука может использоваться слово «neckcloth». А в русском языке используется прямое немецкое слово, обозначающее «шейный платок» - «Halstuch».
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