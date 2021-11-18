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Сюрреалистические фотоманипуляции, которые стирают грань между реальностью и фантастикой


На крыше. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

На крыше. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Девятнадцати летний Рака Висну Вардхана ади (Raka Wisnu Wardhana) – цифровой художник из Сурабая (Индонезия), который практически целый год экспериментирует с фотографией и цифровой живописью, создавая сюрреалистические коллажи с сочными сюжетами. Его работы – тонкая грань вымысла и реальности, где, казалось бы, на первый взгляд обычные вещи превращаются в нечто волшебное и фантастическое, перенося зрителя в мир запредельных мечтаний.

Огненный торнадо. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Огненный торнадо. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Выходи играть. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Выходи играть. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
На краю земли. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

На краю земли. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Мечты. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Мечты. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Волшебное падение. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Волшебное падение. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
По дороге на Бали. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

По дороге на Бали. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Привет. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Привет. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Релаксация. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Релаксация. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Увидимся в следующий раз. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Увидимся в следующий раз. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Млечный путь. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Млечный путь. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Тишина. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Тишина. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
До новых встреч. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

До новых встреч. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Мечты о Бали. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Мечты о Бали. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Сновидения. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Сновидения. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Выше и выше. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Выше и выше. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Мечта. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Мечта. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 
Отпуск. Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Отпуск. Автор: Raka Wisnu Wardhana.


Осень или зима? Автор: Raka Wisnu Wardhana.

Осень или зима? Автор: Raka Wisnu Wardhana.

 

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Сюрреалистические фотоманипуляции, которые стирают грань между реальностью и фантастикой

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Сюрреалистические фотоманипуляции, которые стирают грань между реальностью и фантастикойПодписаться на мой Instagram
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