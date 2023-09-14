10 причин бояться глобального потепления

3. Остановка глобального конвейера

Термохалинная циркуляция, которую также называют океаническим конвейером, — это процесс медленного движения воды вокруг земли. Теплые поверхностные воды постепенно перемещаются на север и вглубь, ко дну океана, в то время как холодные богатые пищей течения направляются на юг и вверх. Каждую секунду 45 млн кубометров воды перемещаются со дна океана к его поверхности. Изредка (возможно, в результате изменения климата) конвейер останавливается. В наше время это привело бы к снижению температуры в Северной Атлантике на 10 градусов, неурожаям в Европе и краху океанической экосистемы.