10 причин бояться глобального потепления

Никто не знает наверняка, насколько серьезными будут последствия изменения климата, но существует достаточно причин, чтобы задуматься о проблеме прямо сейчас.
10. Перекраивание карты Земли
Около 2% запасов воды на планете хранится в форме льда. Если он растает, уровень моря поднимется примерно на 70 метров. По некоторым оценкам, уже к 2050 году Арктика будет свободна ото льда летом. Под водой могут оказаться не только мегаполисы вроде Нью-Йорка и Майами, но и целые страны, например, Филиппины.
9. Угроза голода
К 2050 году численность населения планеты преодолеет отметку в 9 миллиардов человек, а еды понадобится на 70% больше, чем сейчас. Накормить всех будет очень непросто. Более половины калорий жители Земли получают из кукурузы, пшеницы, сои и риса. Ожидается, что урожаи этих культур упадут из-за глобального потепления и загрязнения окружающей среды.
8. Утечка углекислого газа в Арктике
Углекислый газ задерживает тепло, усиливая парниковый эффект. Арктика выступает в роли гигантского хранилища мировых запасов углерода — в ее замерзших недрах хранится до 1850 миллиардов тонн углекислоты. Для сравнения, в результате деятельности людей с 1850 года в атмосферу выделилось всего 350 миллиардов тонн углекислого газа. С потеплением климата в Арктике вечная мерзлота тает, высвобождая углекислоту и таким образом подогревая планету.
7. Окисление океана
Около трети производимой людьми углекислоты поглощается мировым океаном, что приводит к его окислению. С начала промышленной революции кислотность морской воды увеличилась на 30%, и похоже, ситуация значительно ухудшится к концу текущего столетия. Вряд ли повышенный уровень рН благотворно влияет на водных жителей. Больше всех от окисления страдают моллюски и кораллы.
6. Массовое вымирание
Вымирание видов животных и растений — естественный эволюционный процесс. Но иногда за короткий период с лица Земли исчезает большинство живых организмов. Планета пережила уже пять массовых вымираний, а ученые нашли взаимосвязь между катастрофами и изменением климата. Некоторые экспреты уверены, что на планете начинается шестое массовое вымирание. Наиболее уязвимыми оказались амфибии — глобальное потепление уже признали виновным в исчезновении оранжевой жабы и лягушки-арлекина.
5. Погодные катаклизмы
Исследование Международной Группы экспертов по изменению климата показало взаимосвязь между глобальным потеплением и и погодными катаклизмами. Засухи, аномальная жара, наводнения и ураганы стали интенсивнее и превратились в рядовое явление. Ежегодно стихия уносит в среднем около 106 000 тысяч жизнй и обходится в $184 миллиарда.
4. Более жестокий мир
Многие регионы станут непригодными для жизни из-за наводнений и засух. В поисках новых земель и ресурсов переселенцы столкнутся с местными обитателями, что почти неизбежно приведет к войне. Возможно, процесс уже начался: одной из причин войны в Сирии называют засуху, вызванную глобальным потеплением.
3. Остановка глобального конвейера
Термохалинная циркуляция, которую также называют океаническим конвейером, — это процесс медленного движения воды вокруг земли. Теплые поверхностные воды постепенно перемещаются на север и вглубь, ко дну океана, в то время как холодные богатые пищей течения направляются на юг и вверх. Каждую секунду 45 млн кубометров воды перемещаются со дна океана к его поверхности. Изредка (возможно, в результате изменения климата) конвейер останавливается. В наше время это привело бы к снижению температуры в Северной Атлантике на 10 градусов, неурожаям в Европе и краху океанической экосистемы.
2. Миллиардные расходы
Ежегодно изменение климата забирает до 400 тысяч человеческих жизней и выводит из мировой экономики более $1,2 трлн. В дальнейшем потери будут только расти.
1. Хакинг Земли
Геоинженерия, известная как «хакинг Земли», предлагает разные способы взять глобальное потепление под контроль. Одна из идей — выбросить в атмосферу огромное количество серы, имитируя мощное извержение вулкана. Частицы серы задерживают солнечный свет, тем самым охлаждая планету. Концентрация углерода от этого, конечно, не уменьшится, но его влияние будет нейтрализовано. Правда, еще не известно, какими будут последствия засорения атмосферы пеплом. Как бы хуже не стало!
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