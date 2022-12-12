С нами не соскучишься!

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Чего не хватает организму, если хочется сладкого, или жирного, или солёного и т.п.

Чего не хватает организму, если хочется сладкого, или жирного, или солёного и т.п.

Сидите вы, никого не трогаете… и тут вдруг Захотелось. Хлебушка с солью, кусочек колбаски, сырку… По статистике, 7 из 10 людей время от времени испытывают непреодолимую тягу к той или иной еде.

Известный диетолог Ковальков пишет на этот счёт: «Если нам чего-то хочется, значит, нам этого не хватает»! Но чего именно?.. Мы нашли ответ на этот вопрос. Итак, если вам…

Хочется соленого


Обезвоживание организма. Рецепт «спасения» прост: пейте больше воды.

Нехватка хлоридов. Чаще принимайте в пищу рыбу и морепродукты в целом, перейдите на морскую соль вместо обычной поваренной. Откройте для себя козье молоко.

Очаг инфекции (скорее всего, в мочеполовой сфере). Проконсультируйтесь со специалистом.

Хочется кислого


Ваша пища слишком пресная, в рацион входят только «нейтральные» продукты вроде отварного мяса / рыбы, картошечки и молока. Побольше соли!

Дефицит витамина С и недостаток магния после токсикоза (у беременных), отравления, ослабления иммунитета. Принимайте в пищу орехи, семечки, бобовые культуры, и всё будет нормально.

При стойкой тяге к соленому можно заподозрить проблемы с желчным пузырем или с печенью. Обратитесь к специалисту.

Хочется горького либо острого


Бросайте кушать тоннами жирную пищу! Горького или острого организм обычно «хочет», чтобы переварить большие объемы «жирнятины».

Если описанный выше случай — не ваш вариант, возможно, проблема в желудке — есть сложности с секрецией и эвакуаторной функцией.

Часто «остренького» также хочется при интоксикации.

Хочется жирного


У вас повышенные физические нагрузки;

У вас ожирение и поэтому вы сидите на диете с серьезным ограничением жиров.

Нехватка жирорастворимых витаминов.

Что-то надо менять — со временем неоправданная тяга к жирному приводит к изменениям в мозге и формирования привычки есть жирное.

Как уменьшить тягу к жирной пище? Принимайте в пищу сыр, молочные и кисломолочные (кефир, простокваша) продукты, капусту брокколи.

… А теперррь — гвоздь программы!

Хочется сладкого


Недостаток хрома, фосфора или триптофана (последнего особенно не хватает в пасмурные дни). Купите в аптеке препараты хрома — и проблема тысячелетия с высокой долей вероятности будет решена.

Таковы общие закономерности возникновения наших гастрономических причуд. Если вы хотите получить по-медицински точную картину потребностей именно вашего организма — сходите в хорошую поликлинику и сдайте анализ волос на микроэлементы. Заодно и проверитесь на предмет солей тяжелых металлов.

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