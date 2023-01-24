Секреты, о которых молчат представители торговли и сферы услуг

2. Шампуни и капли от блох бесполезны. Ванная с любым человеческим шампунем избавит вашего питомца от блох и блошиной грязи.
3. Скажите флористу о грядущей свадьбе, и стоимость букета вырастет до небес.
4. Не бросайте сразу трубку, если вам звонит агент телемаркетинга (оператор кол-центра). Рано или поздно вам позвонят вновь, так как ваш номер останется в базе данных. Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили вновь, просто скажите об этом. По закону операторы обязаны выполнить ваше требование.
5. Если бы люди чистили зубы или использовали зубную нить дважды в день должным образом, 90% дантистов остались бы без работы.
6. Если у вас нет багажа, то, несмотря на всеобщее заблуждение, дешевле лететь длинным стыковочным рейсом.
7. Архитектурный проект дешевле заказать онлайн в интернете, чем непосредственно у архитектора.
8. Большинство чистящих средств можно заменить обычным белым уксусом, разведённым в воде, который, к тому же, убьёт 99,9% микробов.
9. Если во время звонка на горячую линию вас перевели в режим ожидания, который сопровождается мелодией, оператор всё равно слышит каждое ваше слово.
10. Большинство работников розничной торговли знают, какие товары будут выставлены на распродажу на следующей неделе. Спросите об этом, прежде чем что-либо купить.
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