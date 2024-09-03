9 самых невероятных полицейских автомобилей со всего мира

И это тоже полицейский автомобиль.
Полицейские автомобили бывают разными. Порой сложно поверить, что суперсовременные модели невероятного дизайна действительно входят в полицейские автопарки. Причём, среди этих авто немало машин, которые были выпущены легендарными брендами. Итак, на чём же ездит полиция в разных страна.
1. Ariel Atom PL
Полицейский болид Ariel Atom PL.
Сложно поверить, но гоночный болид Ariel Atom PL это действительно полицейская машина. До 100 км\ч этот необычный «страж порядка» разгоняется всего за 2.5 секунды. Машина весьма быстра и маневренная, более того рассчитана на двух человек. Само собой проект Ariel Atom PL был исключительной концептуальным и едва ли когда-нибудь будет воплощен в жизнь.
2. Caparo T1
Среднемоторный болид Caparo T1 для полиции Лондона.
Среднемоторный болид Caparo T1 пытались поставить на вооружение полиции в Великобритании, а именно – в Лондоне. По своим техническим параметрам машина очень походила на упомянутого выше претендента. Откуда вообще появилось желание использовать такие авто в полиции – не известно. Впрочем, как и с примером выше, на практике задумка оказалась не жизнеспособной.
3. Ford F-150
Ford F-150 - самый крутой толстяк.
Великобритания и США в своих отношениях внутри некоторых сфер и отраслей напоминают маленьких детей. Порой конкуренция и желания «быть круче» доходит до смешного. Вот, например, в Великобритании полиция пользуется Ford Focus. В США решили, что им нужно что-то потяжелее и поставили на вооружение «толстяка» Ford F-150.
4. Mercedes GLE Coupe
Mercedes GLE Coupe - машина для австралийской полиции.
Хотя в Австралии не самые плохие дороги в мире, тамошняя полиция решила взять на вооружение, в том числе и такой автомобиль, как Mercedes GLE Coupe. Данное купе качественно отличается тем, что способно хорошо проходить как по шоссе, так и по грунтовой дороге, а в случае острой необходимости и по бездорожью. Специально для нужд полиции эта машина была несколько переработана, по большей части в области безопасности.
5. Porsche 911
Полицейский Porsche 911.
Да, именно так, икона немецкого автопрома - Porsche 911, стоит на вооружении полиции. Такой чести были удостоены сотрудники правопорядка Берлина, которые получили ограниченную модернизированную партию спортивных авто в честь 50-летия бренда «911».
6. Mercedes CLS Brabus Rocket
Mercedes CLS Brabus Rocket.
Немецкие полицейские пользуются не только Porsche. Достаточно часто на вооружении участков стоят такие машины, как Mercedes CLS Brabus Rocket. В действительности сегодня этот автомобиль рассматривается немецкими правоохранителями, как «рабочая лошадка»: простой, надежный и сравнительно доступный.
7. Lotus Evora
Полицейский спорткар Lotus Evora.
Такой автомобиль Lotus Evora используется силовыми структурами Италии. В самой полиции таких машин не много, а вот военная полиция страны использует Lotus Evora достаточно активно. Суперкар достаточно прихотлив, однако демонстрирует просто потрясающие ездовые качества, когда в этом есть прямая необходимость.
8. Alfa Romeo Giulia QV
Alfa Romeo Giulia QV - автомобиль для охраны.
Автомобиль Alfa Romeo Giulia QV стоял на вооружении полиции в двух городах мира: Рим и Милан. В данный момент машина не используется, так как была заменена на более совершенные, современные модели. Несмотря на это, Alfa Romeo Giulia QV все еще используется службами охраны, а также специальными государственными службами для доставки наиболее важных грузов. Несколько Alfa Romeo Giulia QV используется больницами для доставки органов.
9. Spyker C8
Полицейская версия Spyker C8.
А этот автомобиль используется полицией Нидерландов. В рядах полиции Spyker C8 не самый массовый автомобиль и используется, как правило, только для специальных выездов. Полицейская версия этой машины радикально отличается от гражданского варианта.
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