10 мостов мира, конструкции которых приводят в восторг своей неординарностью и величием

1. Мост San Shan в Пекине (Китай)

Мост San Shan в Пекине напоминает Олимпийские кольца. | Фото: revistaestilopropio.com.

Удивительная конструкция моста San Shan в Пекине. | Фото: revistaestilopropio.com.

Конструкция моста имеет уникальную форму поддерживающих опор (Мост San Shan, Китай). | Фото: jrevistaestilopropio.com.

Пешеходные дорожки отделены от автомагистрали деревьями и кустами (Мост San Shan, Китай). | Фото: revistaestilopropio.com.

2. Мост-остров Murinsel в Граце (Австрия)

Мост-остров Муринзель (Murinsel) был создан в рамках конкурса на звание «Европейской культурной столицы» (Грац, Австрия).

Мост-остров Муринзель, соединяющий берега реки Мур. | Фото: bergfex.cz.

Ночная иллюминация моста Муринзель (Murinsel, Австрия). | Фото: qwizz.ru.

3. Пешеходный мост «Волны Хендерсона» в Сингапуре

Мост «Волны Хендерсона» своей конструкцией напоминает огромную змею (Сингапур). | Фото: qwizz.ru.

Одна сторона моста полностью закрыта, зато с другой открывается великолепный вид (Пешеходный мост «Волны Хендерсона», Сингапур).

Самое излюбленное место горожан и гостей столицы (Пешеходный мост «Волны Хендерсона», Сингапур).

4. Мост Infinity в Стоктон-он-Тис (Англия)

Уникальный пешеходный мост Infinity в Стоктон-он-Тис (Англия). | Фото: premierstudy.ru.

Мост Infinity оборудован инновационной системой освещения (Стоктон-он-Тис, Англия).

В ночное время благодаря подсветке и днем, когда полный штиль, пешеходный мост, отражаясь в воде имеет вид знака бесконечности (Мост Infinity, Англия). | Фото: liveinternet.ru.

5. Пешеходный «Небесный мост» в Лангкави (Малайзия)

Самый высокий одноопорный пешеходный мост в мире («Небесный мост», Малайзия). | Фото: batona.net.

Пешеходный «Небесный мост» закреплен всего лишь на одной стальной опоре («Небесный мост», архипелаг Лангкави).

Невероятный вид на «Небесный мост» с высоты птичьего полета (Малайзия). | Фото: ceritadapurku1001.blogspot.com.

6. Змеевидный мост Webb Bridge в Мельбурне (Австралия)

Прототипом конструкции моста Webb Bridge послужила конструкция ловушки для угря (Мельбурн, Австралия). | Фото: for-traveling.ru.

Интересной конструкции мост Webb Bridge, стал одной из главных достопримечательностей Мельбурна (Австралия).

Змеевидный мост в Мельбурне соединил новый район со старой частью города (Webb Bridge, Австралия). | Фото: qwizz.ru.

7. Круглый мост Round bridge (Уругвай)

Круглый мост Round создан лишь для того, чтобы водители не превышали скорость (Уругвай).

Round bridge местные жители используют не только по прямому предназначению (Уругвай). | Фото: spb-projects.ru.

8. Мост-павильон Zaragoza Bridge в Сарагосе (Испания)

Мост-павильон Zaragoza Bridge был создан для Международной выставки «Экспо-2008» (Сарагоса, Испания). | Фото: arch2o.com.

Мост-павильон Zaragoza Bridge в Сарагосе органично вписался в речной ландшафт города (Испания).

Невероятная конструкция изнутри (Мост-павильон Zaragoza Bridge в Сарагосе).

9. Пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot в городе Чанша (Китай)

Пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot в городе Чанша (Китай). | Фото: interior.ru.

Виражи и подъемы моста Lucky Knot больше напоминают аттракцион «Американские горки» (Чанша, Китай).

Горожане и гости могут любоваться окружающим живописным ландшафтом в высоты 24 метра (Пешеходный мост-аттракцион Lucky Knot, Китай).

10. Мост Storseisundet (Норвегия)

Storseisundet – самый экстремальный мост Норвегии. | Фото: travel.ru.

Мост Storseisundet больше похож на трамплин уходящий в море (Норвегия).

Зловещий аттракцион проезда по мосту во время шторма (Storseisundet, Норвегия).