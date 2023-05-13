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Простая подкормка для получения большого урожая лука

По внешнему виду перьев репчатого лука можно определить состояние урожая. Если вы заметили, что перо очень тонкое и слабое, а также имеет бледноватый оттенок, то можно сделать вывод, что луку не хватает азота.
В этом случае обязательно внесите эту бюджетную, но очень эффективную подкормку, которая поможет получить хороший урожай крупных головок репчатого лука.

Простая подкормка для получения большого урожая лука

Для того чтобы подкормить лук в середине мая можно использовать карбамид, который содержит почти 50% азота. Преимуществом использования карбамида является и то, что он не закисляет грунт, что очень важно при выращивании лука, которому не подходят кислые почвы. Для приготовления подкормки разведите 20 гр карбамида в 10 литрах воды. Используйте удобрение для полива грядок.

Простая подкормка для получения большого урожая лука

После подкормки грядки с луком необходимо полить обычной водой. Это поможет раствору с удобрением попасти в зону корней.

Простая подкормка для получения большого урожая лука

Повторите эту подкормку через 10-14 дней, и урожай лука превзойдет все ожидания.
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Лукподкормка

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