Простая подкормка для получения большого урожая лука

По внешнему виду перьев репчатого лука можно определить состояние урожая. Если вы заметили, что перо очень тонкое и слабое, а также имеет бледноватый оттенок, то можно сделать вывод, что луку не хватает азота.

В этом случае обязательно внесите эту бюджетную, но очень эффективную подкормку, которая поможет получить хороший урожай крупных головок репчатого лука.







Для того чтобы подкормить лук в середине мая можно использовать карбамид, который содержит почти 50% азота. Преимуществом использования карбамида является и то, что он не закисляет грунт, что очень важно при выращивании лука, которому не подходят кислые почвы. Для приготовления подкормки разведите 20 гр карбамида в 10 литрах воды. Используйте удобрение для полива грядок.







После подкормки грядки с луком необходимо полить обычной водой. Это поможет раствору с удобрением попасти в зону корней.







Повторите эту подкормку через 10-14 дней, и урожай лука превзойдет все ожидания.

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