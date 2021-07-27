Тогда и сейчас: 20 знаменитых серцеедов, которые покоряют женщин и в весьма зрелом возрасте

1. Аль Пачино

Несмотря на многочисленные бурные романы, актер избегал создания семьи и никогда не был женат.

2. Алек Болдуин

Знаменитый актер, режиссер и просто красавчик долгое время крутил романы со знаменитыми актрисами, но с 2012 года счастлив в браке и воспитывает троих детей.

3. Ален Делон

Французский актёр с пронзительным взглядом, от которого при встрече млели женщины, а мужчины, соответственно, ему завидовали.

4. Антонио Бандерас

Любимый миллионами зрителей актер, признанный красавец мирового кинематографа, который завоевал преданность и признание тысяч поклонниц.

5. Жан-Поль Бельмондо

Французского актера нельзя назвать красавцем, но его многогранность и талант всегда привлекали внимание женщин.

6. Михаил Боярский

«Живая легенда», талантливый актер и певец с неподражаемым тембром голоса завораживал сердца слабого пола.

7. Клинт Иствуд

Актер, режиссер, сценарист и кинопродюсер, легенда вестернов и боевиков середины и конца 20-го века.

8. Жерар Депардье

Много лет один из самых востребованных, талантливых и любимых актёров мирового кино, считался привлекательным на экране, а в жизни до сих пор слывёт ловеласом.

9. Джек Николсон

Талантливый актер всегда привлекал внимание противоположного пола и, несмотря на свой возраст, Джек ещё надеется встретить свою любовь.

10. Дон Джонсон

Актер, ставший в 90-е годы настоящей звездой голливудских боевиков, крушил преступников, соблазнял красоток и вел себя как классический герой детективных историй.

11. Эрик Робертс

Несмотря на возраст, актер не теряет привлекательности и харизмы - он активно занимается спортом, правильно питается и следит за своим здоровьем .

12. Хулио Иглесиас

Популярный испанский певец прославился не только своими хитами, но и бурной личной жизнью.

13. Майкл Кейн

За долгие годы актёрской карьеры артист воплотил в жизнь множество ролей, а образ благородного аристократа всегда будоражил сердца поклонниц.

14. Мэл Гибсон

Талантливый актер с обаятельной улыбкой не перестаёт дарить тепло и жизненную энергию своим поклонникам.

15. Пирс Броснан

Знаменитый «Агент 007» покорил миллионы женских сердец и стал эталоном для сильных мужчин, знающих смысл и вкус жизни .

16. Ричард Гир

Один из самых талантливых, известных и богатых голливудских актеров для поклонников олицетворяет природную харизму, внутреннюю силу и невероятную привлекательность.

17. Шон Коннери

Симпатичный, высокий и статный актер быстро полюбился публике после экранизации фильма «Доктор Ноу», где он блистательно сыграл Джеймса Бонда.

18. Тимоти Далтон

Высокий статный аристократ с пронзительным взглядом зелёных глаз и мощным темпераментом разбил сердца миллионов девушек и женщин.

19. Джон Траволта

Американский актёр, танцор и певец с брутальной внешностью и мужской силой привлекал огромное количество женщин .

Среди огромного количества талантливых актёров есть и особые личности - те, у кого, кроме таланта, есть особое обаяние и харизма, которые помогают без особых усилий покорять женские сердца. В этом обзоре самые знаменитые сердцееды из мира кино, какими они были в начале своей карьеры и какими их видят сегодня.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: