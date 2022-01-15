Укрощение Афины Прекрасной: Как популярная греческая богиня превратилась в дочь Зевса

Роберт Ауэр. Афина Паллада
Богиня Афина - одно из трёх важнейших для древних греков божеств, наряду с громовержцем Зевсом и покровителем искусств Аполлоном. Обычно Афину упоминают как богиню войны и мудрости. На самом деле, её образ и роль в верованиях древних греков гораздо сложнее, а популярность в народе может поспорить даже с Афродитой. Даже когда греческие боги, по легенде, бежали в Египет, Афина осталась со своим народом - другого себе греки представить не могли.
Дочь верховного бога. Или верховная богиня?
Если начать со “служебных обязанностей” Афины, то их список поистине удивителен. Она покровительствует не только мудрости и войне. Афина считалась богиней большого списка ремёсел: кораблестроения, ткачества, прядения, изготовления конской упряжи и изделий из металла, гончарного ремесла и пахоты. Она покровительствовала лекарскому искусству и обучила ему бога медицины Асклепия. Она изобрела государственность и законы, научила людей готовить пищу на очаге.
Фактически, описание того, что даровала Афина людям и чему она покровительствовала, сильно похоже на дары и области влияния верховных божеств или полубогов - основателей цивилизации у многих других народов. Почему тогда верховным богом считается Зевс?
Рождение Афины. Рисунок на вазе
Надо сказать, что в греческих землях почиталось большое количество больших и малых божеств и очень долго ни одно из них не считалось главным над всеми другими богами. Стройная система, в которой каждому богу отведено своё место в огромной олимпийской семье, стала результатом приведения жрецами и мыслителями всех местных верований к некоему общему виду. Это случилось уже во времена становления чёткой властной иерархии общества, усиления государственности, и новая система иерархии богов отвечала новым представлениям о том, как вообще должно быть устроено любое сообщество в мире.
Так у богов появился свой царь. Им стал бог грома, молнии и, возможно, справедливого мщения - Зевс. Вместе с новой ролью он, вероятно, обрёл новые функции - ровно те, что должны были быть у божественного отражения земного царя и патриарха семейства.
Зевс считается отцом Афины. По одной из версий событий, он проглотил богиню мысли Метиду, после чего у Зевса страшно заболела голова. Гефест, бог-кузнец, расколол ему голову, и оттуда вылетели Афина и богиня победы Ника. В другой версии отсутствует и Метида, и Афина оказывается воплощённой мыслью Зевса. Одни исследователи считают, что такой ужасающий способ рождения говорит о древности мифа; другие считают версию с Метидой и головой Зевса попыткой примирить и связать линии официального верховного бога и куда более популярной и значимой для простого народа богини.
Картина Рене-Антуана Уасса
Более близким к изначальной истории рождения можно считать, вероятно, сюжет с великаном Палласом. По крайней мере история богини, убивающей своего отца - жестокого старого бога, пытающегося изнасиловать свою дочь, логично параллелится истории Зевса, восставшего против своего отца Кроноса, пожиравшего собственных детей. Когда у народа меняются представления о том, что хорошо и плохо, появляются и истории о том, как новые божества убивают старых, слишком диких и свирепых.
Кстати, в другой истории с Палласом его дочерью оказывается подруга Афины по играм Ника. Возможно, изначально Ника и Афина были сёстрами и убивали отца-насильника вместе. В любом случае, их изображают неразлучными.
Защитница женщин
Сложные отношения у Афины не только с Зевсом. Во-первых, она частично дублирует как его функции, так и функции некоторых других богов, например, Ареса, бога войны, и Гефеста, бога кузнецов и ремёсел. Во-вторых, она постоянно соперничает с Аресом и Посейдоном, богом океанов, и неизменно выходит из противостояния с ними победительницей. А ведь Посейдон - брат Зевса, царя богов. Афина показана фактически равной ему по силе.
Один из постоянных противников Афины - бог морей Посейдон
Самый знаменитый миф об их противостоянии - спор, кто станет покровителем города Афины. Обычно он известен в таком варианте: боги решают посмотреть, кто может поднести людям более ценный дар. Посейдон втыкает в землю трезубец, и из скалы бьёт родник. Афина втыкает копьё, и оно превращается в оливковое дерево. Вот только в роднике - солёная морская вода вместо пресной. Дар Посейдона признаётся бесполезным, и Афина побеждает. Город называют в её честь.
Есть и другая версия этого мифа. Когда приходит очередь афинян голосовать за богов, все мужчины выбирают Посейдона и все женщины - Афину. Женщин оказывается на одну больше, чем мужчин. Богиня побеждает. В ярости Посейдон устраивает потоп, чуть не смывший город с лица земли. В наказание афинянок навеки лишают права голоса, гражданства и права передавать своё имя (подобно отчеству) детям.
Афину изображали в царственном одеянии и доспехах
Этот миф показывает, прежде всего, как популярна была Афина среди женщин. И недаром. Она покровительствовала не только ткачеству и прядению. К ней обращались с просьбами помочь забеременеть или спасти от изнасилования (а к кому ещё?). О последнем, например, молила Афину троянская царевна Кассандра. Афина не смогла ей помочь, но отомстила, лишив насильника разума. Сама Афина в мифах ловко избегает изнасилования. Отец Зевс отдаёт её в жёны Гефесту в уплату за оружие для богов. Гефест пытается взять Афину силой, но она отбивается и убегает.
Богиня красоты и плодородия
Ещё одна особенность Афины, о которой часто забывают - красота и власть над красотой. Она участвует в историях, где кидается вызов её красе. Например, во время знаменитого суда Париса она наравне состязается с главной женской богиней Герой и богиней красоты и любви Афродитой (кстати, женой Гефеста). Во время празднований изображать Афину выбирали рослую и в то же время очень красивую гетеру. Сама Афина также наделяет красотой и молодостью Одиссея и Пенелопу, когда Одиссей возвращается домой. Она покровительствует им и как влюблённый паре. Так что у исследователей есть все основания считать, что образ Афродиты мог отделиться от образа Афины. Отсюда и “общий” муж.
Удивителен ли образ богини одновременно любви и войны? Нет. Он даже не уникален. Сочетает эти качества, например, древняя аккадская богиня Иштар. Только, в отличие от Иштар, богиня войны Афина и её любимцы Одиссей и Ахиллес войны всячески избегают. Одиссей находит способ предотвратить войну из-за свадьбы Елены Прекрасной, например. Правда, в войне из-за её следующей женитьбы ему всё же приходится участвовать.
Ребекка Гуэй. Афина
О древности Афины как божества мы можем судить по тому, что она имеет звериные атрибуты: её связывают с совами и змеями. У неё “совиные глаза” (то есть сверкающие), её изображают вместе с совой. Она зачинает от Гефеста сына-змея (хотя вынашивает зачатого Гея), на её щите - голова Горгоны с волосами-змеями, Вергилий описывает её доспехи как покрытые змеиной чешуёй.
Змеи - очень архаичный символ одновременно плодородия и связи с загробным миром. Кроме того, богинь со змеями или змеиными атрибутами в русле психоаналитики интерпретируют как женщин-матриархов, укротивших или присвоивших себе агрессивное мужское начало. На Крите, острове, где особенно почитали Афину, находят множество очень древних статуэток женского божества со змеями в руках. Возможно, критская богиня со змеями находится в родстве с Совоглазой! Показательно, что женщины на Крите вели активную общественную жизнь.
Текст: Лилит Мазикина
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