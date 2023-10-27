Нейросеть: в чем смысл модной технологии и чего ожидать от нее в будущем

Человечество во многих смыслах проходит некоторый рубеж, перешагивает из одной эпохи в другую – и все это в режиме реального времени. В том, что касается развития информационных технологий, этот процесс отличается особенно высокой степенью наглядности: то, что было всего лишь планами и проектами еще год назад, сейчас вовсю используется как для решения серьезных деловых или научных задач, так и в индустрии развлечений. Нейросети в 2023 году превратились из некогда фантастических проектов далекого будущего в часть объективной действительности. Что они такое и какими станут потом?
Как знания о естественном мозге помогали придумывать мозг искусственный
История нейросети и искусственного интеллекта началась далеко не вчера. Справедливо было бы отметить, что попытки придумать искусственный интеллект, какое название бы он ни носил в процессе такого придумывания, начались с изучения интеллекта естественного, а точнее, с исследований в области строения и функционирования человеческого мозга. Биология давала развитие не только медицине и прочим близким ей наукам.
«Повторить» человеческий мозг в виде чего-то рукотворного, созданного искусственно, мечтали уже с XIX века, это отразилось и в многочисленных, а главное, пользовавшихся огромной популярностью научно-фантастических произведениях. Прообразами нейросети стали модели и концепции сороковых годов прошлого века. Тогда Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс выдвинули идеи создания нейронных сетей с помощью вакуумных ламп – по тому же принципу, по которому работает человеческий мозг.
Появления чего-то подобного нейросетям ожидали еще сто лет назад. Источник: pinterest.com
Мозг и вообще нервная система функционируют благодаря взаимодействию нейронов, специальных клеток, кстати, открытых еще в 1837 году. Нейроны взаимодействуют между собой посредством передачи электрического сигнала, образуют связи. Если в процессе какой-либо деятельности определенные связи используются часто, то они усиливаются, так устроена память. Новые действия и поиск свежих решений формируют ранее не существовавшие нейронные связи, которые все вместе образуют чрезвычайно сложную систему – она и представляет собой тот самый «естественный интеллект».
Чтобы реализовать подобное, используя искусственно созданное устройство, было придумано соединять между собой простые элементы-«лампочки», взаимодействующие между собой определенным образом. Концепция нейросети была предложена Аланом Тьюрингом еще в 1948 году. Дальше, с развитием кибернетики, машины должны были осваивать не только навыки сбора и анализа информации, но и возможности для дальнейшего самообучения. На протяжении долгого времени все упиралось в основном в пределы мощности компьютеров.
Что умеет нейросеть
В каком-то смысле искусственные существа, наделенные разумом – те самые, о которых придумывали и серьезные фантастические книги, и самые легкомысленные комиксы прошлого века, уже появились. Современные нейросети моделируют процессы, протекающие в мозге – владеют способностью распознавания, анализа данных, принятия решений на основе такого анализа, умеют создавать программы, прогнозировать, а самое главное – самообучаться и самосовершенствоваться.
На первом этапе, разумеется, не обходится без учителя-человека, который выполняет роль инструктора и дает системе искусственного интеллекта начальный набор сведений, данных, корректирует ошибки и неточности, которые допускает машина в силу своего небольшого опыта функционирования. В дальнейшем нейросеть развивается как благодаря многочисленным обращениям к ней со стороны пользователей, так и на основе собственных комментариев. Умение нейросетей искать закономерности и моделировать сложные взаимосвязи открывает бескрайний простор для дальнейшего самообучения.
С помощью нейросетей можно создать изображение несуществующего человека - или собственный фантастический образ
Получив множество сигналов, нейросеть разбивает их на классы, причем сами классы могут быть ей еще не известны. Выявление новых закономерностей и соответствий между разными классами – ее важная задача, которая часто решается небезошибочно: в таких случаях требуется корректировка «творчества» нейросети человеком. Зато на своих ошибках искусственный интеллект действительно учится; лишенный человеческих эмоций, он использует информацию прагматично и выстраивает более совершенные алгоритмы для дальнейшей работы.
Что принесут технологии будущего
Звучит все это серьезно – и множество специалистов уже прогнозируют радикальные изменения в разных областях человеческой жизни: науке и бизнесу предрекают прогресс, определенным специалистам – безработицу, а индустрии компьютерных и видео-игр – новый виток развития. При всех своих возможностях главная, пожалуй, на сегодняшний день функция нейросетей – развлекать. Речь идет не только о смешных ляпах, которые делает искусственный интеллект, впервые выполняя сложные для него задачи – например, «путаясь» в количестве пальцев, зубов, рук и ног при попытке создать стилизованный образ по нескольким исходным фотографиям пользователя.
Возможности нейросетей огромны – это используется в том числе в дизайне, в фотографии, в изобразительном искусстве. Нейросеть может теперь и вполне успешно общаться, не выдавая своего нечеловеческого происхождения – выпущенный всего несколько месяцев назад чат-бот на основе искусственного интеллекта ведет себя почти как настоящий собеседник, умеет отвечать на дополнительные вопросы, может составить текст согласно заданию пользователя и даже просто «поболтать», проявляя себя значительно лучше, чем его более простые прообразы, дополняющие поисковые системы.
Считается, что нейросеть работает по тем же правилам, что и человеческий интеллект. Но, возможно, это не так, и настоящий мозг всегда будет выигрывать конкуренцию у искусственного
Поручить нейросети уже сейчас можно очень многое: даже обычный пользователь может дать искусственному интеллекту задание написать нужный текст, включая даже стихи, сочинить музыку, создать фото или картину, подробно ответить на вопрос, предсказать котировки акций. Искусственный интеллект справляется с переводами, распознаванием жестов, идентификацией лиц, управлением автомобилем и другими технологическими процессами, даже рекомендации соцсетей в отношении каждого конкретного пользователя – результат работы все тех же «умных» алгоритмов.
При этом ответа на вопрос, насколько точно воспроизводится при работе нейросети процесс функционирования мозга, до сих пор не получено. Сможет ли искусственный интеллект стать более выгодной альтернативой интеллекту человеческому и не скажется ли это отрицательным образом на большинстве существующих сейчас профессий? Или же нейросети останутся лишь подспорьем в работе, а еще главной движущей силой индустрии развлекательного контента, забавляя пользователей ляпами с неправильным построением фраз и нарушением всех мыслимых законов анатомии в отношении изображаемого человека?
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