Нейросеть: в чем смысл модной технологии и чего ожидать от нее в будущем

Как знания о естественном мозге помогали придумывать мозг искусственный

Появления чего-то подобного нейросетям ожидали еще сто лет назад. Источник: pinterest.com

Что умеет нейросеть

С помощью нейросетей можно создать изображение несуществующего человека - или собственный фантастический образ

Что принесут технологии будущего

Считается, что нейросеть работает по тем же правилам, что и человеческий интеллект. Но, возможно, это не так, и настоящий мозг всегда будет выигрывать конкуренцию у искусственного