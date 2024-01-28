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Как вырастить микрозелень в домашних условиях

Микрозелень — молодые побеги растений. Это вкусный и невероятно полезный продукт, богатый антиоксидантами, хлорофиллом и витаминами.
Концентрация полезных элементов в микрозелени в 40 раз выше, чем во взрослых растениях, поэтому этот продукт должен быть в каждом доме. Выращивание микрозелени в домашних условиях — довольно простой процесс, делать это можно в обычных пенопластовых контейнерах.



Для выращивания микрозелени гороха потребуется обычный горох, который необходимо тщательно промыть, а затем замочить на 6 часов.
Вам понадобятся пенопластовые контейнеры. Несколько контейнеров разрежьте пополам — это будет нижняя часть конструкции. В нижней части целых контейнеров сделайте многочисленные отверстия.



В половинках контейнеров разместите крышки от пластиковых бутылок, которые выступят в качестве опор. Наполните емкость водой.



Разместите целые контейнеры на крышках.



Наполните контейнеры горохом и закройте крышки.



Уже через день горох начнет прорастать.
Важно дважды в день промывать горошек под проточной водой. Благодаря наличию дырочек в контейнерах делать это очень просто.
Уже через три дня начнут появляться зеленые побеги, а еще через пару дней продолжать выращивать микрозелень горошка можно будет не закрывая контейнеры крышкой.



Не забывайте регулярно менять воду в нижней части конструкции и опрыскивать микрозелень.



На 7-8 день микрозелень горошка будет готова к употреблению. Такая добавка не только обогатит рацион огромным количеством питательных веществ, но и сделает вкус блюд более интересным.


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Микрозеленьвыращивание

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