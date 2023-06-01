8 познавательных фактов о маяках, как о памятниках архитектуры

1. Все началось с Александрийского маяка

Александрийский маяк в Фароссе является одним из 7 чудес света (Египет). | Фото: lifeglobe.net.

Реконструкция Александрийского маяка. | Фото: putidorogi-nn.ru.

Руины Александрийского маяка, дошедшие до наших дней (Египет). | Фото: mostunu.ru.

2. «Башня Геркулеса» в Испании – один из старейших действующих маяков в мире

«Геркулесова башня» – самый древний действующий маяк на планете. | Фото: travelflights.ru/ orangesmile.com.

Самый древний маяк мира стал визитной карточкой испанского городка Ла-Корунья («Башня Геркулеса», Испания). | Фото: lifeglobe.net/ costablancalive.es.

3. Как прогресс и трансатлантический бум в торговле повлиял на строительство маяков

Толбухин маяк в Кронштадте – самый старый маяк России. | Фото: saint-petersburg.ru/ abnews.ru.

Викторианский Маяк в Южной Африке и Маяк Портленд Хэд Лайт в штате Мэн, США (возведены в XVIII в.). | Фото: interestingengineering.com/ sol-o.ru.

Маяк «Девичья башня» в Станбуле (XVIII в.), маяк Корсволл в Шотландии возвели в 1815 г. | Фото: stalkerii91.livejournal.com.

4. Появления первого плавучего маяка на судне

Так выглядели морские маяки в XIX в. (Peterloo 1819-1820 гг.). | Фото: interestingengineering.com.

Современные плавучие маяки «Breeveertien» и «Ирбенский». | Фото: ru.wikipedia.org/ lookmytrips.com.

5. Таинственные и жуткие истории, связанные с маяками и смотрителями

За 265 лет своего существования маяк Эдистон четырежды менял свой облик (Великобритания). | Фото: wikiwand.com/ auction.violity.com/ itboat.com.

Исчезновение смотрителей маяка Эйлин Морн стало главной загадкой в тех краях. (Великобритания). | Фото: alena-alenina.livejournal.com/ cliotada.livejournal.com.

Для быстрого передвижения 2-тонной линзы маяка длительное время использовали жидкую ртуть. | Фото: forpost-sz.ru/ popmech.ru.

6. Маяк на самом крошечном острове в мире

На острове Bishop Rock поместился лишь один маяк (Великобритания). | Фото: proboating.ru/ orangesmile.com.

Немецкий океанический лайнер «SS Schiller», курсирующий между Нью-Йорком и Гамбургом потерпел крушение возле маяка Bishop Rock. | Фото: en.wikipedia.org/ histomar.net.

7. Как Финляндия построила свой маяк в Швеции... по ошибке

Маяк на острове Меркет находится в самой западной точке Финляндии. | Фото: ru.wikipedia.org/ 28islands.wordpress.com.

8. Маяки, поменявшие свое предназначение

Маяк Фаро-де-Илья-Панча в Галисии уже ждет своих гостей. | Фото: stalkerii91.livejournal.com.

Маяк Рубьерг Кнуд до 2002 г. был музеем, но с активным наступлением песчаных дюн был закрыт (полуостров Ютландия, Дания). | Фото: stalkerii91.livejournal.com.

Млечный путь над маяком Капо-Спартивенто в Италии (О. Сардиния). | Фото: travelask.ru.

Маяк на остров Бенгскере превратился в многофункциональный комплекс (Финляндия). | Фото: fishki.net.

Маяк Новый Южный Уэльс превратился в Морской музей Австралии. | Фото: fishki.net.