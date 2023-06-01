8 познавательных фактов о маяках, как о памятниках архитектуры

Сложно переоценить значимость такого инженерного сооружения, как маяк. Издревле они играли самую главную роль в продвижении кораблей среди опасных скал и отмели, спасая жизнь и имущество людей. Мало кто знает, но все без исключения маяки имеют свое имя, собственную историю и судьбу. Даже несмотря на то, что на данный момент они практически утратили свои функции, эти колоссы все равно остаются величественными памятниками архитектуры, а порой превращаются даже в фантастические отели.
1. Все началось с Александрийского маяка
Александрийский маяк в Фароссе является одним из 7 чудес света (Египет). | Фото: lifeglobe.net.
Ученые предполагают, что еще древние греки сооружали маяки на скалистых берегах при входе в гавань, но подтверждений этой гипотезе пока нет. Зато всем известен Александрийский маяк, который считается одним из 7 чудес света. Он многие века подряд был не просто самым высоким искусственным сооружением на планете, маяк был той самой путеводной звездой, спасающий жизни. Он был построен III веке до н. э. на острове Фарос, что около города Александрии (Египет). Строительство небывалого по тем временам сооружения началось в 285 г. до н.э. Все работы походили под руководством архитектора Сострата Книдского.
Реконструкция Александрийского маяка. | Фото: putidorogi-nn.ru.
Исторический факт: Во время строительных работ на одной из мраморных стен маяка гениальный инженер и архитектор Сострат Книдский тайно высек надпись, в которой говорится, что он возводит «данную конструкцию ради мореходов». Но такие вольности были непозволительны, поэтому предусмотрительный мастер эти слова спрятал под штукатуркой, на которой прославлялся царь Птолемей, отдавший приказ на строительство маяка. Но волею судеб до наших дней дошло лишь тайное послание великого зодчего.
Руины Александрийского маяка, дошедшие до наших дней (Египет). | Фото: mostunu.ru.
К сожалению, землетрясения разрушили огромное сооружение, предположительно достигающее 150 м высоты. Даже несмотря на то, что спустя более полувека его пытался восстановить египетский султан Кайтбай, построивший цитадель на том же месте, до наших ней дошли лишь обломки.
2. «Башня Геркулеса» в Испании – один из старейших действующих маяков в мире
«Геркулесова башня» – самый древний действующий маяк на планете. | Фото: travelflights.ru/ orangesmile.com.
В период расцвета Римской империи началось и активное возведение маяков. Они располагались вдоль важных водных путей империи. Один из них был построен на полуострове Корунья, в северной части города Ла-Корунья, что в Галисии (Испания). Естественно, такое грандиозное сооружение имеет свое собственное имя – «Башня Геркулеса» или «Геркулесова башня» (исп. Torre de Hércules), с которым связано много легенд.
Самый древний маяк мира стал визитной карточкой испанского городка Ла-Корунья («Башня Геркулеса», Испания). | Фото: lifeglobe.net/ costablancalive.es.
55-метровый исполин был построен на скалистом берегу, возвышающемся на 57 м над водой еще во II веке нашей эры. С тех пор маяк возвещает мореплавателей об опасности на Северо-Атлантическом побережье Испании. Примечательным является тот факт, что этот маяк до сих пор выполняет функциональные обязанности, хотя и стал общемировой достопримечательностью. По сведениям редакции Novate.ru, в 2009 г. «Геркулесову башню» включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. Как прогресс и трансатлантический бум в торговле повлиял на строительство маяков
Толбухин маяк в Кронштадте – самый старый маяк России. | Фото: saint-petersburg.ru/ abnews.ru.
Знакомый современному человеку облик маяки обрели примерно в XVIII веке. Именно в этот период наметился небывалый рост трансконтинентальной торговли, а это значит, что торговые суда нуждались в надежной идентификации местоположения вдоль всей береговой линии, а не только в маркировке входов в гавани или порты. Свою лепту в возведение столь нужных объектов внес и прогресс в строительной сфере, а также создание более новых и надежных технологий освещения.
Викторианский Маяк в Южной Африке и Маяк Портленд Хэд Лайт в штате Мэн, США (возведены в XVIII в.). | Фото: interestingengineering.com/ sol-o.ru.
В это время начали активно применять первый зеркальный отражатель «катоптрик» и даже систему линз «диоптрий». Такие продвинутые системы были добавлены как основное оборудование ко многим маякам уже в конце 1700-х и начале 1800-х годов. До 1870 г. в качестве постоянного источника света использовалось масло кита, а после изобретения революционной лампы Argand произошли кардинальные изменения. Со временем инновационные достижения позволили морским странам строить более массивные и информативные маяки.
Маяк «Девичья башня» в Станбуле (XVIII в.), маяк Корсволл в Шотландии возвели в 1815 г. | Фото: stalkerii91.livejournal.com.
Интересный факт: Аргандова лампа (Argand Lamp) — это масляный осветительный прибор, разработанный швейцарским изобретателем Франсуа Пьером Ами Аргандом. Благодаря специальной горелке и стеклянной трубке эта лампа была ярче более чем в 10 раз, чем обычная свеча, и давала света в несколько раз больше, чем традиционные лампы с полными фитилями.
4. Появления первого плавучего маяка на судне
Так выглядели морские маяки в XIX в. (Peterloo 1819-1820 гг.). | Фото: interestingengineering.com.
Несмотря на то, что имеются некоторые предположения о существовании огненных маяков еще на кораблях Римской империи, все же первым в мире морским маяком принято считать тот, что был создан в начале 1730-х гг. изобретателем Робертом Хэмблином.
Современные плавучие маяки «Breeveertien» и «Ирбенский». | Фото: ru.wikipedia.org/ lookmytrips.com.
Так называемый Маяк Nore был спущен на воду на специально оборудованном судне в устье реки Темзы (Великобритания). Эти плавучие маяки еще называют лоцманской станцией, которую устанавливает в самых проблемных местах вдали от береговой линии или сразу у входа в гавань.
5. Таинственные и жуткие истории, связанные с маяками и смотрителями
За 265 лет своего существования маяк Эдистон четырежды менял свой облик (Великобритания). | Фото: wikiwand.com/ auction.violity.com/ itboat.com.
Маяки во все времена были зоной повышенного риска, особенно, когда они были деревянными. Поэтому смотрителями маяков были сильные духом люди. История помнит немало жутких событий и случаев, которые навевали ужас на все окрестности. Пожары являлись самыми обыденными происшествиями. Так, например, известен случай с Генри Холлом, произошедший в 1755 г. на маяке Эдистон (Англия). Когда начался сильнейший пожар, и довольно пожилой мужчина кинулся его тушить, ему прямо на лицо упал раскаленный кусок металла. Старик после трагедии прожил еще 12 дней, но после смерти в его желудке врачи обнаружили... 200 гр свинца.
Исчезновение смотрителей маяка Эйлин Морн стало главной загадкой в тех краях. (Великобритания). | Фото: alena-alenina.livejournal.com/ cliotada.livejournal.com.
Еще более таинственный и страшный случай произошел с тремя смотрителями маяка Эйлин Морн на отдаленном острове Англии. Они исчезли неимоверным образом в декабре 1900 г. Поскольку обнаруженные после них записи гласят, что целых три дня в этом месте зверствовала буря и сильнейший шторм, можно было предположить, что их смыло волной, но жители близлежащих островов эту информацию напрочь отвергали. Как бы там ни было, но их тела так и не найдены. По сей день не известна судьба этих несчастных.
Для быстрого передвижения 2-тонной линзы маяка длительное время использовали жидкую ртуть. | Фото: forpost-sz.ru/ popmech.ru.
Также ходят слухи, что смотрители маяков частенько лишались рассудка из-за одиночества, но с развитием медицины, оказалось, что причина сумасшествия крылась совсем в другом. Как известно, несколько столетий для того, чтобы быстрей поворачивать очень тяжелые линзы, их помещали в жидкую ртуть. Ее пары, как мы сегодня знаем, негативно сказываются не только на физическом, но также на психоэмоциональном здоровье человека.
6. Маяк на самом крошечном острове в мире
На острове Bishop Rock поместился лишь один маяк (Великобритания). | Фото: proboating.ru/ orangesmile.com.
Маяк Бишоп Рок расположен на одноименном острове недалеко от побережья Корнуолла (Великобритания). Это единственное рукотворное сооружение, которое заняло практически всю его площадь, составляющую всего лишь 6 соток! Столь крошечная площадь островка, относительно размера маяка, принесла ему мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса как «самый маленький застроенный остров в мире». Нынешний маяк был построен примерно в 1858 г., в то время как более ранние попытки воздвигнуть железное сооружение так и не было закончены.
Немецкий океанический лайнер «SS Schiller», курсирующий между Нью-Йорком и Гамбургом потерпел крушение возле маяка Bishop Rock. | Фото: en.wikipedia.org/ histomar.net.
Не только собственно маяком прославились эти места. С ними связана одна из самых больших морских катастроф в истории Англии. Рядом с маяком в мае 1875 г. из-за роковой навигационной ошибки экипажа, в густом тумане, пароход «Шиллер» сел на мель. Погибло 335 пассажиров и членов экипажа, лишь 37 человек спаслось.
7. Как Финляндия построила свой маяк в Швеции... по ошибке
Маяк на острове Меркет находится в самой западной точке Финляндии. | Фото: ru.wikipedia.org/ 28islands.wordpress.com.
Как оказалось, с созданием столь грандиозных инженерных сооружений бывают и курьезные истории. Одна из таких произошла на острове Меркет, что в проливе Сёдра-Кваркен Балтийского моря. Несмотря на небольшую территорию всего лишь в 3 га, на нем хозяйничают сразу две страны – Финляндия и Швеция. В старые времена точных карт не существовало, поэтому финские мастера в 1885 г. возвели маяк на шведской земле, хотя граница была определена еще в 1809 г. при заключении Фредриксхамнского договора.
Только спустя столетие абсолютном мирным путем границы были изменены так, чтобы маяк все-таки оказался в Финляндии, но при этом общая площадь владений каждой из сторон не изменилась.
8. Маяки, поменявшие свое предназначение
Маяк Фаро-де-Илья-Панча в Галисии уже ждет своих гостей. | Фото: stalkerii91.livejournal.com.
С развитием инновационных технологий большая часть маяков потеряла свою значимость в качестве путеводной звезды в море. Часть масштабных сооружений осталась простым историческим напоминанием, а вот некоторые кардинально поменяли свою «профессию». Они служат людям, но уже в роли музея, ресторана или отеля.
Маяк Рубьерг Кнуд до 2002 г. был музеем, но с активным наступлением песчаных дюн был закрыт (полуостров Ютландия, Дания). | Фото: stalkerii91.livejournal.com.
Учитывая их заманчивое месторасположение, не вызывает удивление тот факт, что маяки превратились в востребованные заведения, с которых открывается умопомрачительный вид как на портовые города, так и на морскую гладь. Так, например, в Стамбуле на красивейшем маяке «Девичья башня», стоящем посреди вод Босфора, с 2000 г. открыты фешенебельный ресторан с панорамной смотровой платформой, кафе и бар.
Млечный путь над маяком Капо-Спартивенто в Италии (О. Сардиния). | Фото: travelask.ru.
Немало маяков, расположенных вдали от цивилизации, превратились в прекрасные отели, в которых нет отбоя от романтиков и любителей всего неординарного, и даже экстремального.
Маяк на остров Бенгскере превратился в многофункциональный комплекс (Финляндия). | Фото: fishki.net.
Нестандартными видовыми номерами и смотровыми площадками могут похвастаться следующие счастливчики: маяк Корсволл Пойнт в Шотландии, Фаро-де-Илья-Панча в Испании, Капо-Спартивенто на Сардинии в Италии, маяк Райвинген на скалистом острове Норвегии, а маяк на острове Бенгскер (Финляндия) помимо гостиничных номеров имеет даже свою часовню и музей.
Маяк Новый Южный Уэльс превратился в Морской музей Австралии. | Фото: fishki.net.
В музеи превращены многие маяки, среди которых известный плавучий маяк «Ирбенский», Храм-маяк Николая Чудотворца в Крыму стал Музеем морских катастроф, маяк Рубьерг Кнуд на полуострове Ютландия в Дании, маяк Новый Южный Уэльс в Австралии превращен в Морской музей и многие другие. Это очень радует, ведь столь грандиозные архитектурно-инженерные сооружения не должны погибнуть от человеческого равнодушия.
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