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На грани эротики и анатомии: наглядное пособие о том, что находится внутри каждого из нас


На грани эротики и анатомии. Автор: Paola Rojas Н.

На грани эротики и анатомии. Автор: Paola Rojas Н.

«Висцеральный» - впечатляющая серия анатомических портретов, созданных во время сотрудничества с колумбийским иллюстратором Дэвидом Пересом (David Perez) и фотографом Паолой Рохас (Paola Rojas H). Перес мастерски прорисовал анатомические детали на моделях, в то время как Рохас делая снимок за снимком, ловила в объектив своей камеры обнажённые тела, овеянные безмятежностью и спокойствием. В итоге получились сочные кадры, приправленные лёгкой эротикой и первобытностью.

Данную серию работ смело можно назвать современным наглядным анатомическим пособием. И, несмотря на противоречивые мнения и осуждения, в этих на первый взгляд откровенных снимках нет ни капли намёка на пошлость. Для создания иллюстраций авторы выбрали два цвета – красный и синий. Каждый из них несёт в себе особое значение. Прохладный синий оттенок, отражает хирургический подтекст, а красный – передаёт теплоту жизни, страсти и своего рода первобытный инстинкт.
Анатомическое безумие, или наглядное пособие того, что находится у каждого внутри. Автор: Paola Rojas Н.

Анатомическое безумие, или наглядное пособие того, что находится у каждого внутри. Автор: Paola Rojas Н.

 
Брюшная полость, или как устроен человек. Автор: Paola Rojas Н.

Брюшная полость, или как устроен человек. Автор: Paola Rojas Н.

 
Сердце. Автор: Paola Rojas Н.

Сердце. Автор: Paola Rojas Н.

 
Женские придаточные органы. Автор: Paola Rojas Н.

Женские придаточные органы. Автор: Paola Rojas Н.

 
Позвоночник. Автор: Paola Rojas Н.

Позвоночник. Автор: Paola Rojas Н.

 
Лёгкие. Автор: Paola Rojas Н.

Лёгкие. Автор: Paola Rojas Н.

 
Грудные мышцы. Автор: Paola Rojas Н.

Грудные мышцы. Автор: Paola Rojas Н.

 
Шейные мышцы. Автор: Paola Rojas Н.

Шейные мышцы. Автор: Paola Rojas Н.

 

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