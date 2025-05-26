Как египтяне ловили прохладный ветер, и другие лайфхаки древности по борьбе с жарой

Когда на градуснике рекорды по жаре, а кондиционеры не работают, самое время обратиться к опыту предков. /Фото: 24tv.ua

Умели же в жаркой Месопотамии от жары спасаться, причём не одно тысячелетие. /Фото: shedevrum.ai

Города древних шумеров строились из соображений спасения от жары. /Фото: warspot.ru

Даже руины шумерских зданий демонстрируют толстые глиняные стены, защищающие от солнечного тепла. /Фото: warspot.ru

Реконструкции шумерских городов не просто так изображают дома очень близко один к другому. /Фото: behance.net

Остатки древнего города Нижнего Египта Бубастиса. /Фото: openarium.ru

Современные реплики древнеегипетских ветровых ловцов. /Фото: egyptianarch.com

Традиционный дом группы индейских народов пуэбло. /Фото: archdaily.com

Спрятать дома под скалы - ещё один рабочий лайфхак от племени пуэбло. /Фото: visitmesaverde.com

Система сбора дождевой воды для орошения зелёных насаждений, город Кордова, Испания. /Фото: livescience.com

Ёмкости для сбора воды в городе цивилизации майя Теотиуакан. /Фото: livescience.com