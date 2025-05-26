Как египтяне ловили прохладный ветер, и другие лайфхаки древности по борьбе с жарой

Современный климат сильно отличается от того, то был раньше, особенно сильно это заметно в жарких странах или в летние месяцы - во многих уголках планеты который год бьются температурные рекорды. Вот только далеко не всегда детища технического прогресса могут спасти людей от пагубного воздействия жары., а всё равно прекрасно знали, как спастись от палящего Солнца.
Когда на градуснике рекорды по жаре, а кондиционеры не работают, самое время обратиться к опыту предков. /Фото: 24tv.ua
В последнее время многие специалисты - от историков до ландшафтных дизайнеров и архитекторов всё чаще обращаются к идеям и технологиям по борьбе с жаркой погодой, которые оставили наши далёкие предки. Оно и понятно, ведь тысячи лет жизнь была сосредоточена в Месопотамии, Мезоамерике и других регионах, расположенных поблизости от экватора. Не имея современных технологий и гаджетов, они всё-таки находили способы, как уберечься от жары.
Умели же в жаркой Месопотамии от жары спасаться, причём не одно тысячелетие. /Фото: shedevrum.ai
Одни из самых древних упоминаний такого рода лайфхаков можно найти ещё у шумеров, живших более 5 тысяч лет назад на территории современного Ирака, к примеру. Само собой, климат там просто требовал поиска способов укрощения жаркой погоды. И шумеры их находили: они научились спасаться от излишнего тепла собственной архитектурой. Оказывается, раскопки на месте древних месопотамских поселений показывают, что правильный подход к постройке и расположению зданий в городах способен решить эту проблему.
Города древних шумеров строились из соображений спасения от жары. /Фото: warspot.ru
Так, например, шумерская цивилизация активно возводила жилые дома с толстыми стенами, а вот оконные проёмы были наоборот, маленькими - так старались минимизировать проникновение тепла с улицы внутрь и не дать вырасти температуре в помещении. Важен был и выбор материалов: по информации редакции novate.ru, здания строились из самана и глины не только потому, что они были самыми доступными, но и по причине их способности поглотить тепло днем и выпускать его после заката.
Даже руины шумерских зданий демонстрируют толстые глиняные стены, защищающие от солнечного тепла. /Фото: warspot.ru
Интересно также расположение архитектурных построек шумеров относительно друг друга - реконструкции их городов чётко демонстрируют, что они строили сооружения как можно ближе один к другому. И это сделано не ради экономии места, а из соображения, что таким образом меньшее количество стен будет нагреваться солнечными лучами. Подобная ситуация была с внутренними двориками и улицами - все они были небольшими и узкими, а это делало их более затемнёнными и менее разогретыми жарой.
Реконструкции шумерских городов не просто так изображают дома очень близко один к другому. /Фото: behance.net
Некоторые шумерские лайфхаки можно отыскать и в традициях строительства древних египтян - к примеру, они активно применяли глину, но уже в виде кирпича, чтобы строить дома. Кроме того, у них также были распространены небольшие внутренние дворы. Не менее интересно они спасались от жары внутри домов: вместо того, чтобы пытаться охладить помещения сильнее, чем это возможно, они попросту обустраивали спальные места на сверху террасах или и вовсе на крышах, ведь по ночам даже в пустыне прохладно.
Остатки древнего города Нижнего Египта Бубастиса. /Фото: openarium.ru
Но отличились древнеегипетские архитекторы и новаторским подходом - им принадлежит технология, в оригинале известная как mulqaf. Концепция представляет собой расположение треугольных пристроек на крышах или у торца стен, которые всегда обращены в одну и ту же сторону. Причём сторона и играет решающую роль - оттуда должен дуть ветер. Суть задумки в том, чтобы с помощью этих пристроек буквально ловить потоки свежего ветра и направлять внутрь здания, охлаждая его таким образом.
Современные реплики древнеегипетских ветровых ловцов. /Фото: egyptianarch.com
На другом конце планеты в древние времена также не отставали от разработки способов спасения от жары. Например, представители индейских народов группы пуэбло, которые проживали на территории современной Америки, известны своим аутентичным жилым домом, чьё название и дало имя самим индейцам. Как и в Месопотамии, они строили глиняные дома с толстыми стенами и маленькими окнами. А размещение зданий в стык или и вовсе постройка двух сооружений с общей стеной позволяло как можно лучше снизить нагрев внутренних помещений от солнечного тепла.
Традиционный дом группы индейских народов пуэбло. /Фото: archdaily.com
Были у пуэбло и другие варианты зданий - скальные, которые можно найти и сегодня: по информации редакции novate.ru, ряд из них включены в национальный реестр памятников США. В таких домах, расположенных под склонами гор, можно было защититься от ветров и дождей, а расположение в южную сторону, традиционное для этого типа архитектуры пуэбло, позволяло освещать помещения Солнцем для дополнительного, естественного отопления зимой, но при этом не нагревать их в летнюю жару.
Спрятать дома под скалы - ещё один рабочий лайфхак от племени пуэбло. /Фото: visitmesaverde.com
Представители других древних цивилизаций могут продемонстрировать, как можно решать ещё одну проблему жаркого климата - недостаток воды - без доступа к современным гаджетам. В раннем Средневековье, когда укреплялись первые режимы мусульманских халифатов, например, на Севере Африки или в южных районах Испании, появились проекты жилых домов с эффективной системой сбора осадков с помощью стоков. Для этого крыши строили таким образом, чтобы дождевая вода беспрепятственно попадала в стоки, а по ним спускалась в ёмкости для сбора.
Система сбора дождевой воды для орошения зелёных насаждений, город Кордова, Испания. /Фото: livescience.com
Аналогичная система стоков применялась не только на крышах, но и по земле. В частности, в некоторых местах на территории современной Испании, а также на противоположной стороне Земли - в Аргентине, веками эксплуатируют распределение дождевой воды для полива многочисленных зелёных насаждений, растущих на улицах по всему городу. А, как известно, наличие здоровых раскидистых растений также хорошо влияет на снижение жары в населённых пунктах.
Ёмкости для сбора воды в городе цивилизации майя Теотиуакан. /Фото: livescience.com
Мезоамерика также имеет, чем похвастаться в этом отношении - взять хотя бы один из самых знаменитых городов цивилизации майя Теотиуакан. Его знаменитые пирамиды, наравне с площадями и специально возведёнными акведуками работали в качестве частей слаженной системы сбора и дождевой воды в большие ёмкости, откуда её потом брали для удовлетворения нужд населения и сельского хозяйства. Подобные технологии применялись также в древней Индии, а их остатки, дошедшие до наших дней, сегодня активно изучаются потомками, чтобы однажды, возможно, перенять их опыт.
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