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Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

Современный художник Дино Томик (Dino Tomic) создает рисунки, используя для этого самые, казалось бы, неподходящие материалы. Недавно мастер представил новую серию работ, выполненных солью. Гигантские белоснежные рисунки на черном полотне выглядят восхитительно!

Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство


Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

Для творческого процесса Дино Томик использует обыкновенную крупную кухонную соль. Удивительно, как ему удается «прорисовать» детали столь «непослушным» материалом, однако результат получается реалистичным. Чтобы усилить эффект, автор делает две фотографии: на первой запечатлевает оригинальный вариант рисунка, второе изображение – негатив, смена черно-белых акцентов выглядит эффектно.

Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

Рисунок солью

Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

Дино имеет специальное художественное образование, на протяжении нескольких лет он ставил перед собой непростую задачу: рисовал ежедневно в любом жанре. Краски, карандаши, пастель, татуировки – Дино смело экспериментировал, оттачивая мастерство. Художник мечтал добиться значимых результатов к 26 годам и приобрести известность в сети, он считает, что смог добиться успеха. Сегодня у него более 100 тысяч подписчиков в популярных соцсетях Facebook, Instagram и др.

Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

Фантастические рисунки солью: черно-белое искусство

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