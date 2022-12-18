Как в джунглях появился «Версаль»: Грустная история одного африканского диктатора и его города мечты

Мобуту Сесе Секо.

Неисправный фонтан в бывшей резиденции Мобуту в Гбадолите.

Джунгли постепенно возвращают своё.

Заброшенный бассейн во дворце Мобуту.

Въездные ворота и дорога в главный дворцовый комплекс.

Терминал аэропорта в Гбадолите.

Внутри заброшенной диспетчерской вышки аэропорта.

Внутри главного терминала аэропорта.

Скульптор Альфред Лийоло продал президенту несколько бронзовых изделий.

Мотель Nzekele всё ещё работает. Когда-то это был 5-звёздочный отель, а теперь номера стоят 50 долларов за ночь.

Театральный зал мотеля Нзекеле.

Фреска с изображением бывшего президента Мобуту возле мэрии в Гбадолите.

Здание водного ведомства. Теперь это школа.

Элиас Мулунгула, бывший переводчик Мобуту и министр.

Обветшавшие коричнево-золотые ворота по-прежнему отмечают край бывшего поместья Мобуту.