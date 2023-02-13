20 сочных фактов для страстных любителей кино

1. Терминатор 2: Судный день
Арнольд Шварценеггер заработал 15 миллионов долларов за 700 слов диалогов — если разделить, получается $21,429 за слово. А фраза «Аста ла виста, бэйби» стоит $85,716.
2. Парк юрского периода
Огромного тиранозавра Рекс заглючило под дождем. Продюсер Кетлин Кеннеди вспоминает: «Иногда Ти-Рекс сходил с ума, пугая нас до чертиков. Как-то мы обедали и были все такие на расслабоне, как вдруг Ти-Рекс ожил! Поначалу все растерялись и не могли понять, что произошло, но потом до нас дошло, что причиной был дождь. Можно было слышать, как некоторые люди кричат от страха.»
3. Форрест Гамп
Когда Форрест (Том Хэнкс) собирается поговорить с митингующими в Вашингтоне против войны во Вьетнаме, вы его не слышите потому, что штекер микрофона выпал из гнезда. Согласно Хэнксу, Форрест говорил следующее: «Иногда, когда отправляются во Вьетнам, они возвращаются домой к матерям без ног. Иногда они не возвращаются домой вовсе. Это плохо. И это всё, что я могу сказать об этом.»
4. Фарго
Виллиам Мэйси умолял режиссеров отдать ему роль Джерри Люндегаарда. Когда братья Коэны не перезвонили ему, Мэйси выследил их в Нью-Йорке и сказал им: «Я очень-очень переживаю, что вы собираетесь запороть весь фильм, отдав эту роль кому-то другому. Это моя роль, и я пристрелю твоего пса, если ты не отдашь ее мне!» Конечно же, он шутил.
5. Чужой: Воскрешение
Сигурни Уивер на самом деле сделала бросок из-за спины через половину площадки, но для этого ей потребовалось две недели баскетбольных тренировок. Когда день съемок настал, режиссер Жан-Пьер Жене хотел просто снять мячик, попадающий в корзину (кто-то должен был его скинуть вертикально вниз над корзиной), после плана с бросающей Уивер, т. к. считал, что «ей потребуется 200 дублей, чтобы попасть». Уивер настояла, что она может выполнить этот бросок сама — и попала с первого раза!
6. Титаник
Кэйт Уинслет оголилась перед Леонардо ДиКаприо в ходе их первой встречи, чтобы «растопить лед», после того, как она узнала, что ей надо будет позировать голой перед ним для теперь уже всем известной портретной сцены.
7. Звёздные войны: Призрачная угроза
Лезвия для бритья играют ключевую роль в фильме. Когда персонаж Лиама Нисона Ки-Гон Джинн использует высокотехнологичный коммуникатор, это, на самом деле, редекорированный женский станок для бритья Sensor Excel Razor. Звук парящих боевых танков, используемых боевыми дроидами, был создан из электрической бритвы, работающей вокруг металлической салатницы. Затем у получившегося звука понизили частоту звучания.
8. Бойцовский клуб
После предупреждения о копирайте на DVD Бойцовского клуба, следует еще одно предупреждение от Тайлера Дурдена (главный герой фильма), которое появляется всего лишь на мгновение: «Если ты это читаешь, то это предупреждение для тебя. Каждое прочитанное слово этого бесполезного текста — минус секунда твоей жизни. Тебе больше нечем заняться? Не уже ли твоя жизнь настолько пуста и бесполезна, что ты не можешь как-то полезно провести эти моменты? Или ты так сильно уважаешь власти, что готов раскланиваться и прогибаться перед всеми, кто этого попросит? Ты правда читаешь все, что тебе говорят прочитать? Ты правда думаешь все, что тебе говорят, что ты должен думать? Покупаешь то, что тебе говорят, что должен хотеть купить? Выйди из дома. Познакомься с противоположным полом. Прекрати покупать все подряд и мастурбировать. Уволься. Начни драку. Докажи, что ты жив. Если ты не претендуешь на свою человечность, то будешь статистом. Я тебя предупредил… Тайлер».
9. Изгой
Для придания себе вида обычного запущенного мужика средних лет для сцен в начале фильма, Том Хэнкс не занимался спортом и позволил себе обрасти жирком. Затем производство фильма было заморожено на год, чтобы Том мог скинуть 23 кг. и отрастить волосы для сцен на острове.
10. Властелин колец
Съемочная группа часто перемещалась между удалёнными локациями на вертолете. Но Шон Бин очень боялся летать. На съемках сцен перехода Братства через заснеженные горы, Бин каждое утро тратил два часа, чтобы подняться на самый верх горы, уже одетый Боромиром. Съемочная группа же пролетала над ним на вертолете.
11. Банды Нью-Йорка
Мартин Скорсезе заканчивает фильм планом Нью-Йорка, на котором видны башни-близнецы Всемирного торгового центра, несмотря на то, что фильм был закончен уже после того, как башни были уничтожены в ходе террористической атаки 11 сентбря. Скорсезе решил закончить фильм именно этим планом, вместо того, чтобы снять город без башен потому, что этот фильм о тех людях, которые построили Нью-Йорк, а не о тех, кто пытается его разрушить.
12. Остин Пауэрс: Голдмембер
Засветившийся на секунду список «дел перед смертью» Остина Пауэрса включает: 1. Стать международным человеком-загадкой 2. Спасти мир от неминуемой гибели 3. Найти настоящую любовь 4. Выйти в открытый космос 5. Путешествовать во времени вперед и назад 6. Быть криогенно-замороженным 7. Поймать доктора Зло в первом акте 8. Устроить групповушку с японскими близняшками 9. Заслужить уважуху Папочки.
13. Страсти Христовы
Согласно интервью, которое он дал Ньюсвику (Newsweek), Джима Кавизеля, исполнителя роли Христа, ударила молния, когда тот снимал сцену Сермона на горе.
14. Авиатор
Кейт Бланшетт, сыгравшая роль Кэтрин Хепберн, стала первым актером, получившим Оскара за роль человека, действительно получившего Оскар.
15. Волшебная страна
Во время сцены званого ужина, Джонни Депп поместил «пукающую машину» под стул Джули Кристин. У него также был пульт дистанционного управления этой пукалкой. Во время сцены, дети в кадре больше смеются над этим, а не над игрой с ложками.
16. Гарри Поттер и узник Азкабана
Для знакомства с тремя главными актёрами режиссер Альфонсо Куарон дал задание написать эссе об их персонажах от первого лица. Эмма Уотсон, как настоящая Гермиона, слегка перестаралась и написала 16-страничное эссе. Дэниел Редклифф написал простое одностраничное эссе. А Руперт Гринт вовсе проигнорировал задание.
17. Мстители: Эра Альтрона
Скарлетт Йоханссон была беременна во время съемок, поэтому многие из её сцен были запланированы к съёмкам заранее. А чтобы скрыть беременность, позже, во время съемок, были наняты три дублера, вызвав некоторую неразбериху на площадке, так как, по словам других актёров, все каскадерши были очень сильно похожи на Скарлетт. Крис Эванс утверждал, что дошло до того, что он здоровался, начинал беседу с одной из них, и только потом понимал, что этот человек — не Йоханссон.
18. Король говорит!
Сценарист Дэвид Сейдлер в детстве сам заикался и был очень вдохновлён военной речью короля Георга VI. Повзрослев, он написал королеве Елизавете, попросив разрешения использовать историю короля для создания фильма. Королева попросила не делать этого при её жизни, так как, по её словам, воспоминания были слишком болезненными. Сейдер уважительно отнесся к ее просьбе. В 73 года он стал самым пожилым человеком, получившим Оскара в номинации лучший сценарий именно за этот фильм.
19. Волк с Уолл-стрит
Сцены Мэтью МакКонахью снимались во вторую неделю съемок. Стук по груди и гортанное пение — были импровизацией, а так же реальным актом разогрева перед съемками. Леонардо ДиКаприо увидел это действие только во время съемок, и когда он отвернулся от камеры, на самом деле, его взгляд был обращен на Мартина Скорсезе для подтверждения. ДиКаприо настоял, чтобы режиссер включил это действие в сцену. Позже Лео заявил, что это постукивание с пением «задало тон» всему фильму.
20. Хоббит: Битва пяти воинств
Когда фильм представляли фанатам на комик-коне в Сан Диего, днем ранее несколько фанатов обосновались рядом с местом показа, чтобы не упустить места в зале. Посередине ночи они были разбужены членами съемочной группы Ли Пэйсом и Энди Серкисом, которые поприветствовали ожидающих фанатов и раздавали автографы и фотографии на протяжении нескольких часов. В конце Пэйс отключился на матрасе с одним из фанатов.
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