Пожалуй, каждый человек верит во что-либо, будь то религия, карма или же просто собственные силы. Однако определёнными олицетворениями веры во что-то сверхъестественное, существующее где-то за гранью человеческого понимания, являются символы или даже конкретные вещи. Причём многие из них одинаково воспринимается буквально во всех уголках мира, и это только усиливает их мистическую ауру. Вашему вниманию 13 вещей и символов, которым суеверные люди приписывают особые свойства.
1. Четырехлистный клевер
Один из самых знаменитых символов. /Фото: ольгапратура.рф
Трудно найти более популярный по всему миру символ удачи, чем четырёхлистный клевер. Такой ореол везения связан, прежде всего, с тем, что в отличие от обычного трилистника, растение с четырьмя листочками и в природе довольно редкое, так что найти его - действительно большая удача. И так происходит во всех уголках планеты - легенда о четырёхлистном клевере настолько сильна у различных народов, что учёные даже решили провести исследования, насколько он редко встречается на самом деле. Так вот, по данным редакции Novate.ru, только на каждые 5076 трехлистных клеверов придётся один четырехлистный.
2. Подкова
Подкова - популярный магнит для удачи. /Фото: veneradekor.ru
Кажется, формирование идеи о том, что подкова приносит удачу, произошло в незапамятные времена, ведь это поверье будто существовало всегда. Однако историки иногда датируют этот процесс восьмым веком до нашей эры, когда Халдеи - племена, живущие на юге Месопотамии придавали её форме в виде полумесяца особое значение из-за подобия лунным богиням. Подкову можно носить с собой в виде небольшого амулета, но более популярным способом является её размещения над входной дверью. Причём расположить её можно как открытой частью вверх, чтобы удача копилась в доме, так и повернуть её в другую сторону, чтобы привлекать ещё больше удачи.
3. Пенни на удачу
Англичане придают своей монетке особый смысл. /Фото: 1gai.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что во многих уголках мира есть традиция носить счастливую монетку. Однако в Англии она по-особенному укоренилась и распространилась в народе. Так, до сих пор на просторах Туманного Альбиона популярно поверье, согласно которому найденный пенни приносит удачу, главное случайно найти его на улице. Особенно ценным станет пенни, который лежит лицом вверх, то есть, решкой, а если ещё и год чеканки совпадёт с годом рождения нашедшего или если монетка была найдена 23 мая, в День счастливой монетки, то и вовсе следует ожидать настоящего прилива удачи.
4. Кроличья лапка
Ещё один древний символ удачи. /Фото: news.myseldon.com
Само собой, в современном понимании речь не может идти о настоящей лапке кролика - сегодня достаточно приобрести простой брелок, который выполнен в виде кроличьей лапки. Согласно поверьям, такой амулет способен обмануть духов невезения и призвать удачу. При этом, стоит отметить, что в отношении веры конкретно в этот символ, несмотря на довольно широкое распространение в нематериальных культурах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, работают поверья всё-таки по-своему.
5. Слон
Слоник считается знатным символом удачи. /Фото: news.myseldon.com
Слоник является очень большим во всех смыслах символом удачи фактически во всех азиатских культурах. Например, если в китайском фэн-шуе они считаются олицетворением мудрости и везения, то в индуизме слон является символом целого бога Ганеши, покровителя удачи. Само собой, большинство людей не имеет возможности завести собственного живого слона, поэтому его можно приобрести в виде маленькой фигурки, брелка либо предмета, который украшен изображением слона.
6. Черепаха
Ещё одно животное-талисман. /Фото: 1gai.ru
Черепашка приносит удачу по мнению людей, практикующих фэн-шуй. Поэтому они активно выступают за то, чтобы в каждом доме был этот зверь. Конечно, можно купить и настоящую черепаху, однако и те, кто не собирается заводить такого домашнего любимца, а удачу в дом притянуть желает, может обойтись и статуэткой соответствующего вида. Однако не менее важным в данном случае, как и всегда касаемо фэн-шуя, является размещение такой вещицы: наилучшим местом для фигурки черепахи является задняя часть дома - это либо дальняя комната квартиры, либо, если речь идёт о частном доме, то задний двор или сад. Есть ещё один лайфхак, если речь идёт о размещении каменной черепахи: её можно расположить к западу от входной двери.
7. Вещи красного цвета
Суеверие родом из Китая. /Фото: 1gai.ru
Один из самых интересных воплощений символа на удачу, а всё потому, что он может интерпретироваться буквально в любом виде, ведь в данном случае всё, что имеет красный цвет, может стать талисманом - выбор зависит исключительно от предпочтений владельца. Так, кто-то выберет красная сумочку или кошелёк, кто-то - красные кроссовки, а некоторые просто будут носить с собой красную ручку или календарик. Родиной этого поверья является уже упомянутый ранее Китай - именно там красный цвет на протяжении многих столетия считался цветом традиции и церемонии. Собственно, поэтому люди часто вешают фонари именно этого оттенка, либо дарят деньги в красных конвертах по праздникам, например, на китайский Новый год или свадьбу.
8. Жук-скарабей
Знаменитый символ удачи у египтян. /Фото: alltime.ru
Изучение культуры и мировоззрения древних египтян неминуемо приведёт к знанию о том, какое значение они придавали простому жуку-скарабею. Согласно древнеегипетской системе символом, он считался олицетворением солнца, которое движется по небу. Самое поразительное в том, что трансформация жука в символ удачи прошла не одну тысячу лет назад, а суеверие, с ним связанное, продолжает активно существовать, а многие люди с удовольствием носят различного рода изображения жука-скарабея.
9. Бусины против сглаза
Неожиданное значение обычных бусин. /Фото: 1gai.ru
Пожалуй, нет такого человека, который во время поиска сувениров где-нибудь на курорте не сталкивался с вещицами, имеющими красивые бусины темно-синего цвета со светло-голубым кружком в центре. Их помещают буквально на любые украшения: на браслеты, ожерельях и даже обычные брелки. Вот только далеко не каждому известно, что такие бусины - это не просто популярная составляющая бижутерии, а являются амулетом от сглаза и для удачи. Впрочем, часто им приписывают несколько другой функционал: они не столько обязательно приносят удачу их владельцу, сколько принесёт неудачу тому, кто испытывает по отношению к владельцу зависть или злобу.
10. Божья коровка
Оказывается, обращение к этому насекомому - не просто детская забава. /Фото: livemaster.ru
На отечественных просторах огромное количество детей на протяжении десятилетий верили в поверье: если на них когда-нибудь садилась божья коровка, то нужно было её отпустить, прочитав специальный стишок. Однако, как выяснилось, напрасно многие из нас бросают эту традицию, равно как и веру в способности божьей коровки в далёком детстве. Это яркое насекомое действительно считается символом чрезвычайной удачи, а потому немало людей предпочитают носить брелки или украшения, которые его изображают.
11. Желудь
Оказывается, это хороший оберег. /Фото: pro-oreh.ru
Далеко не каждому известно, что часто валяющиеся буквально под ногами жёлуди представляют собой еще один символ процветания и удачи. Тем более, что они наделяются особенной пользой для здоровья. Считается, что жёлуди способны предотвращать болезни и боль, а также ускорять выздоровление, если человек уже приболел. Те, кто не хочет хранить или носить с собой дома реальный жёлудь, то можно использовать подвески, брелки или другие аксессуары соответствующего вида для того, чтобы везение всегда было рядом.
12. Сверчок
Малоизвестный символ удачи и везения. /Фото: celes.club
Довольно нестандартный символ, на который обратили внимание суеверные люди. Более того, чаще всего, если в саду либо дома завелись сверчки, то многие начинают думать, что это работает как библейское нашествие саранчи и является предвестников какого-то серьезного несчастья. А в реальности сверчки считаются как раз знамениями удачи. Поэтому если вы услышите пение сверчка поздним вечером, то такое щебетание является скорее предвестником того, что богатство и процветание ждут вас в скором времени, само собой, при должных усилиях.
13. Религиозная символика
В силу религии верят миллиарды. /Фото: 1gai.ru
Собственно, нет ничего удивительного, что фактически в каждой религии есть свои символы благополучия и удачи. И это разнообразие настолько высокое, да ещё и часто его образцы обладает богатой историей, что его явно оценит даже атеист. Так, например, в католической вере особое значение имеет имя святого Каэтана Тиенского, который считается покровителем удачи. А вот в ближневосточном регионе популярным является защитный амулет в форме открытой ладони с пятью пальцами, известный как рука Хамса — он приносит удачу согласно постулатам иудаизма и ислама.
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