Идеи превращения старых шин в садовый декор

Из старых покрышек, на самом деле, можно придумать уйму интересных вещей на дачу и садовый участок: это и оригинальные кашпо, и фигурки птиц и животных, и даже колодец!

А главное, что это практически бесплатно, особенно если у вас есть много шин и немного краски. Предлагаем вам посмотреть на 30+ прекрасных, забавных и лёгких в повторении идей украшения участка из ненужных покрышек!









































































