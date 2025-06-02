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5 советов от психологов, как перестать постоянно ждать одобрения от других




Ожидание одобрения ваших поступков и действий от других – настоящая зависимость. Она порождает множество неприятных «побочных эффектов» и уж точно не делает человека счастливым. Материал собрал 5 советов психологов, как попытаться «слезть с иглы».

1. Простите родителей или просто скажите это вслух


Этот внутренний ребенок должен простить родителей. / Фото: Midjourney

Этот внутренний ребенок должен простить родителей. / Фото: Midjourney

 

Психологи абсолютно солидарны в том, что подавляющее большинство случаев синдрома болезненного ожидания одобрения окружающих лежит в недостатке внимания родителей, особенно в возрасте до пяти лет.
Вспомните, что происходило в этот период? Мама или папа часто говорили вам, что у них мало времени? Хвалили ваш рисунок «через утреннюю газету»? Если это так, попробуйте начать аутотренинг по прощению родителей. Волшебной палочки нет, и в мановение око простить их по-настоящему не получится. Но начните с того, что вы просто говорите это себе вслух.

2. Замените голос в своей голове на дружелюбный к вам



Это несложно. / Фото: Midjourney

Это несложно. / Фото: Midjourney

 

Очень часто нуждаются в вербальном одобрении от других те, кто склонен к самоедству. В голове таких людей постоянно звучит внутренний критик, и тон его очень злобный. Останавливайте себя, вплоть до того, чтобы физически встать как вкопанный и сказать: «Я меняю голос в голове». И попробовать начать мыслить первые фразы УЛЫБАЮЩИМСЯ ГОЛОСОМ. Попробуйте, это классно!

3. Записывайте достижения ежедневно


Точно надо всем котикам! / Фото: millionpodarkov.ru

Точно надо всем котикам! / Фото: millionpodarkov.ru

 

Не прокручивайте пункт и не кричите про избитость. Это действительно работает! Заведите небольшой блокнот. И обложка его должна обязательно вас радовать – это может быть обложка с котиком, если вы кошатник, или закажите на маркетплейсе блокнот с персонажами вашего любимого сериала. И каждый день обязательно пишите минимум одно достижение.
Нет, не бывает, что их не бывает. Даже если вы не забыли полить цветы – это достижение. Поверьте.

4. Ругайте себя за сравнивание с другими


Вы неповторимы. Сравнивать себя с другими нет смысла. / Фото: Midjourney

Вы неповторимы. Сравнивать себя с другими нет смысла. / Фото: Midjourney

 

Как только вы застали себя за мысленным сравнением себя с другими, бейте себя по щеке. Можно вполне физически. Шлёпните и остановитесь. И резко меняйте мысль на любую другую. Можно даже переключиться на анализ сплетен о соседях. Это работает.

5. Постоянно используйте самоодобрение, если оно того стоит


На ожидание одобрений может уйти целая жизнь. Хватит! Хвалите себя сами. / Фото: Midjourney

На ожидание одобрений может уйти целая жизнь. Хватит! Хвалите себя сами. / Фото: Midjourney

 

Если вы считаете, что совершили что-то стоящее, похвалите себя сами. Не ждите голосов третьих лиц. Проанализируйте ваш поступок вот в таком ключе: если бы это сделал кто-то другой, похвалил ли бы я его за это? Если ответ положителен, скажите сами себе, что вы – молодец. И купите себе пирожное.

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