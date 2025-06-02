5 советов от психологов, как перестать постоянно ждать одобрения от других

1. Простите родителей или просто скажите это вслух

Этот внутренний ребенок должен простить родителей. / Фото: Midjourney

2. Замените голос в своей голове на дружелюбный к вам

Это несложно. / Фото: Midjourney

3. Записывайте достижения ежедневно

Точно надо всем котикам! / Фото: millionpodarkov.ru

4. Ругайте себя за сравнивание с другими

Вы неповторимы. Сравнивать себя с другими нет смысла. / Фото: Midjourney

5. Постоянно используйте самоодобрение, если оно того стоит

На ожидание одобрений может уйти целая жизнь. Хватит! Хвалите себя сами. / Фото: Midjourney