Копеечное средство от тли

Тля — вредитель, который способен испортить внешний вид сада и даже погубить растения. Особенно часто от тли страдают молодые растения и розы с нераспустившимися бутонами.

Если вы заметили тлю в саду, необходимо как можно скорее принять меры по ее выведению. Однако не спешите покупать дорогие инсектициды, ведь справиться с вредителем можно с помощью копеечного средства, которое есть на каждой кухне.







Для спасения сада от тли понадобится самая обычная пищевая сода.







Чтобы приготовить эффективное средство от тли, растворите 1 чайную ложку соды в 1 литре воды. Перелейте подготовленное средство в бутылку с распылителем.







Используйте раствор соды для обработки не только пораженных, но и здоровых растений. Особое внимание уделите обработке под листочками, именно здесь скапливается самое большое количество тли.







Эффект от использования бюджетного средства будет заметен уже на следующий день

Преимуществом использования соды для обработки растений является и то, что она защищает посадки не только от насекомых, но и от грибковых болезней. Для защиты сада такую простую обработку рекомендуется проводить один раз в неделю.

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