С нами не соскучишься!

8 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Пишет автор всякую хрень, лишь бы написать что-нибудь.Устаревшие вещи, ...
  • Ингерман Ланская
    дикие нравыСтраны, где полны...
  • Алексей
    А глаза стало быть прикрывать не надо? Странная защитаДля чего английск...

Копеечное средство от тли

Тля — вредитель, который способен испортить внешний вид сада и даже погубить растения. Особенно часто от тли страдают молодые растения и розы с нераспустившимися бутонами.
Если вы заметили тлю в саду, необходимо как можно скорее принять меры по ее выведению. Однако не спешите покупать дорогие инсектициды, ведь справиться с вредителем можно с помощью копеечного средства, которое есть на каждой кухне.

Копеечное средство от тли

Для спасения сада от тли понадобится самая обычная пищевая сода.

Копеечное средство от тли

Чтобы приготовить эффективное средство от тли, растворите 1 чайную ложку соды в 1 литре воды. Перелейте подготовленное средство в бутылку с распылителем.

Копеечное средство от тли

Используйте раствор соды для обработки не только пораженных, но и здоровых растений. Особое внимание уделите обработке под листочками, именно здесь скапливается самое большое количество тли.

Копеечное средство от тли

Эффект от использования бюджетного средства будет заметен уже на следующий день
Преимуществом использования соды для обработки растений является и то, что она защищает посадки не только от насекомых, но и от грибковых болезней. Для защиты сада такую простую обработку рекомендуется проводить один раз в неделю.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
средствоТля

Картина дня

наверх