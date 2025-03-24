10 безумных исторических фактов про Японию

С тех пор, как эта страна была впервые упомянута в древних китайских летописях, лишь несколько мест в мире могут сравниться с Японией такой же яркой и интересной историей. И хотя очень многие слышали про истории, как монгольское нашествие было сорвано мощным цунами или как Япония надолго отрезана от всего остального мира во время периода диктатуры Эдо, но все еще остается множество других малоизвестных странных и удивительных сюжетов из японской истории.
10. В Японии есть мясо было незаконным
Японское правительство, пришедшее к власти в середине 7-го века, установило запрет на потребление мяса. Табу на него длилось почти 1200 лет! Возможно, вдохновленный буддистским учением, которое против убийства, в 675 году н.э. император Тенму издал указ, под страхом смерти запрещающий есть говядину, мясо обезьян и других домашних животных.
Изначально по закону запрет распространялся на период времени с апреля по сентябрь, но позже новые законы и религиозные практики способствовали полному табуированию мяса в качестве еды, особенно говядины. Контакты с христианскими миссионерами повлияли на Японию, и поедание мяса снова стало распространено уже в 16 веке. И хотя в 1687 году был наложен новый запрет, некоторые японцы продолжили есть мясо.
К 1872 японские власти официально сняли запрет, и сам император снова стал мясоедом. Хотя отмена табу не была воспринята с ярым энтузиазмом, особенно монахами, но вскоре старинный запрет на мясо пропал из жизни обычных японцев.
9. Театр Кабуки был создан женщиной, любившей мужскую одежду
Кабуки, одно из самых знаковых проявлений японской культуры, – это яркая форма танцевального театра, в котором женские и мужские роли исполняются только мужчинами. Однако в самом начале Кабуки ассоциировался с совсем противоположным полом. Все роли игрались только женщинами.
Основательницей театра была Изумо но Окуни (Izumo no Okuni), жрица, которая прославилась исполнением танцев и пародий в мужской одежде. Чувственные и энергичные представления Окуни стали очень популярными, и другие куртизанки переняли ее стиль в выступлениях целых женских трупп. Этот «женский Кабуки» стал столь популярным, что танцовщиц даже начали приглашать к дайме (феодалам) для исполнения приватных шоу в их замках. И пока большинство зрителей только наслаждалось этим новым видом искусства, правительство не было столь же довольно происходящим.
В 1629 году после рейда по выступлениям Кабуки, развернувшимся в Киото, женщинам было запрещено выходить на сцены. Актеры-мужчины заменили их, и Кабуки, каким мы знаем его сегодня, так и остался увековеченным видом мужской актерской игры.
8. Капитуляция японской армии во время Второй мировой войны могла не состояться
15 августа 1945 года император Хирохито объявил о безусловной капитуляции Японии Объединенным силам в международном радиовещании «Jewel Voice Broadcast». Запись транслировалась не в прямом эфире, но была записана вечером накануне. К тому же она велась не из императорского дворца.
В ту же ночь, когда император Хирохито записал свою речь, группа японских военных, отказавшихся сдаваться, инициировала государственный переворот. Майор Кенжи Хатанака, лидер бунта, со своими приспешниками оккупировал императорский дворец на несколько часов. Хатанака хотел сорвать вещание радиопередачи «Jewel Voice Broadcast». И хотя его солдаты дотошно обыскали весь дворец, император не был найден.
Чудом, несмотря на обыски каждого, кто покидал дворец, запись была передана наружу в корзине с бельем для стирки. Но и тогда Хатанака не был готов сдаваться. Он покинул дворец и отправился к ближайшей радиостанции на своем велосипеде.
Хатанка хотел выйти в прямой эфир, но по техническим причинам этого не произошло. Пораженный лидер восстания вернулся во дворец, где и застрелился.
7. Самураи иногда испытывали свои мечи, нападая на случайных прохожих
В средневековой Японии считалось бесславным и позорным, если самурайский меч не мог разрубить тело врага за один удар. Для самурая было крайне важно знать о качестве своего оружия, и каждый новый меч нужно было испытать до начала боя.
Самураи обычно практиковали порезы на телах преступников и на трупах. Но был и другой метод, называемый цуджигири (убийство на перекрестке), согласно которому воины выходили на ночные перекрестки и сражали любого случайного прохожего.
Такие цуджигири были редким явлением. Но со временем они все же стали настолько большой проблемой, что властям пришлось запретить это действо в 1602 году. Согласно отчету со времен периода диктатуры Эдо (1603–1868), описывающему ранние годы этой эпохи, людей убивали ежедневно на одном и том же конкретном перекрестке современного Токио.
6. Когда-то японские солдаты отрезали носы и уши в качестве военных трофеев
Во времена правления легендарного лидера Тоётоми Хидэёси, Япония вторгалась в Корею дважды с 1592 по 1598 год. Хотя Япония, в конце концов, вывела свои войска с чужой территории, ее набеги были очень жестокими и унесли почти миллион корейских жизней.
Японские воины частенько отрезали головы поверженных врагов в качестве военных трофеев, но их перевозка на Родину оказалась затруднительной, и агрессоры стали отсекать уши и носы, ведь это было намного удобнее.
Дома в Японии были возведены целые памятники в честь этих жутких трофеев, которые прозвали «гробницами ушей» и «гробницами носов». В одном таком монументе в Киото, Мимицука, были обнаружены десятки тысяч трофеев. Другой памятник в Окаяме скрывал в себе 20 000 носов, которые были возвращены Корее в 1992 году.
5. Отец всех камикадзе совершил сеппуку (самоубийство), чтобы искупить смерть убитых летчиков
В октябре 1944 вице-адмирал Такихиро Ониши верил, что единственный для Японии способ победить во Второй Мировой – это запустить бесславную операцию «Камикадзе», в которой японские пилоты атаковали вражеские самолеты Объединенных сил, сбивая их собственными истребителями и жертвуя своими жизнями. Ониши надеялся, что шок от таких атак вынудит США сдаться в этой войне. Он так отчаялся, что был готов пожертвовать 20 миллионами японских жизней ради победы.
Услышав объявление императора Хирохито о капитуляции в августе 1945 году, Ониши обезумел от мысли о том, что даром пожертвовал тысячами пилотов-камикадзе. Он решил, что единственно верным выходом было самоубийство, и совершил сеппуку (самоубийство вспарыванием живота) 16 августа 1945. В своей предсмертной записке вице-адмирал просил прощения у «скорбящих семей» и молил молодое поколение бороться за мир на Земле.
4. Первый новообращенный христианин-японец был убийцей в бегах
В 1546 году 35-летний самурай Анжиро скрывался от закона. Разыскиваемый за убийство человека во время драки, он скрывался в торговом порту Кагошима, чтобы избежать наказания. Там он познакомился с португальцами, которые сжалились над Анжиро и отослали его в Малакку.
Во время пребывания на их судне Анжиро выучил португальский язык и был крещен именем Пауло Де Санта Фе, став первым японцем-христианином. Он также познакомился с известным миссионером Франциско Ксаверием, иезуитским священником, который плыл с Анжиро на одном судне для евангелизации Японии летом 1549 года. Миссия обернулась неудачей, и друзья разошлись каждый своей дорогой. Португальский священник попытался продолжить свое дело в Китае.
И хотя евангелизация Японии прошла не столь удачно, как хотелось бы Франциску, его канонизировали и огласили покровителем христианских миссионеров. Анжиро, который предположительно умер пиратом, был забыт.
3. Португальская работорговля привела к упразднению рабства в Японии
Вскоре после первых контактов Западного мира с Японией в 1540-х годах, португальцы начали активно скупать японских рабов. Рабов, проданных португальцам другими японцами, отправляли в Португалию и другие уголки Азии. Работорговля в итоге настолько разрослась, что даже португальские рабы в Макао стали хозяевами для несчастных рабов-японцев.
Иезуитские миссионеры были недовольны таким положением дел. В 1571 они уговорили короля Португалии, чтобы тот прекратил порабощение японцев, хотя португальские колонисты сопротивлялись и игнорировали новый запрет.
Тоётоми Хидэёси, японский главнокомандующий и лидер, приходил в ярость по поводу работорговли. И хотя в то же самое время Хидэёси не смущала работорговля корейцами, захваченными им во время набегов 1590-х годов, японский лидер открыто высказывался против торговли японскими рабами.
В 1587 году он наложил запрет, объявив работорговлю вне закона, хотя продажа японских рабов еще продолжалась какое-то время и после этого.
2. Около 200 японских старшеклассниц стали медсестрами во время боя при Окинаве
В апреле 1945 года Объединенные силы начали свое вторжение в Окинаву. Трехмесячная кровавая баня унесла жизни 200 тысяч людей, 94 тысячи из которых были мирными гражданами Окинавы. Среди убитых гражданских лиц был и ученический отряд Химэюри, группа из 200 школьниц возрастом от 15 до 19 лет, которых японцы вынудили служить медсестрами во время боя.
Сначала девочки из Химэюри работали в военном госпитале. Но затем их перевели в землянки и траншеи по мере того, как бомбардировка острова усугублялась. Они кормили раненых японских солдат, участвовали в ампутациях и хоронили тела погибших. Несмотря на то, что американцы явно побеждали, девочкам было запрещено сдаваться. Вместо этого им было указано совершить самоубийство, взрывая ручные гранаты.
Некоторые девушки покончили собой, другие из них погибли в бою. В одном из инцидентов, известном под названием «Землянка девственниц», 51 школьница была убита под обстрелом пещеры, в которой они прятались. После войны здесь были построены памятник и музей в честь девочек Химэюри.
1. У Японии была собственная программа ядерного вооружения во время Второй мировой войны
В августе 1945 года сброс атомной бомбы на Хиросиму и Нагасаки потряс Японию и весь мир, но один японский ученый не был удивлен, как остальные. Физик-ядерщик Ёсио Нисина беспокоился о возможности подобных атак еще с 1939. Нисина был главой первой японской ядерной программы, которая начала свои исследования в апреле 1941 года.
К 1943 году комитет, возглавляемый Нисиной, заключил, что создание ядерного оружия возможно, но слишком затруднительно даже для США. Японцы продолжили свои исследования в другой программе под названием «F-Go Project», которой руководил физик Бунсаку Аракацу.
И хотя программа Аракацу не возымела успех, кто знает, по какому сюжету бы пошла Вторая мировая война, если бы японцы первыми создали атомное оружие? По мнению писателя Роберта Вилкокса (Robert K. Wilcox), у Японии были все знания для создания атомной бомбы, но им не хватало ресурсов. В мае 1945 года военно-морскими силами США была перехвачена немецкая подлодка, которая должна была доставить в Токио 540 кг оксида урана.
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