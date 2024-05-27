Как давали детям имена на Руси, и какие были запрещены для простолюдинов

Выбор имени для ребенка – воплощение эмоций родителей

Картина Николая Константиновича Рериха. Ярослав Мудрый, 1941 год. Сочетание языческого и христианского имени одновременно: Ярослав-Георгий Мудрый.

Имена-прозвища

Василий Суриков, картина Степан Разин. Стенька Разин – пример уменьшительного имени на Руси.

Имена в честь святых

В.М. Васнецов. Царь Иван Грозный. Иван Грозный, прямое имя которого было Тит.

Христианские имена

Табель о рангах, введенный Петром I./Фото: www.memotest.ru

Иван, Ванюшка

Сегодня родители могут дать ребенку любое имя./Фото: static1.gophotoweb.com

А есть у вас отчество?

Крестьяне получили отчества только после отмены крепостного права./Фото: cn15.nevsedoma.com.ua