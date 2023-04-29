Как в старину выглядели предметы, которые сегодня есть в каждом доме

Почтовый ящик

Первые почтовые ящики служили для обмена письмами в пустынной местности

Старинный тостер

Один из первых тостеров, который ставился на угли и электрический тостер 1909 года

Холодильник

Старинный охладительный шкаф начала XX века

Газонокосилка

Одна из первых моделей газонокосилок на бензиновом двигателе

Пылесос

Работа первого пылесоса требовала объединенных усилий двух человек, поэтому модель 1908 года была очень актуальной

Стиральная машина

Старинная стиральная машина и электрическая стиральная машинка 1927 года

Автоматическая сигнализация

Сигнализация от воров XIX века

Устройство для сушки волос

Одна из первых моделей фена с деревянной ручкой и приспособление для быстрой сушки волос