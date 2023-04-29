Как в старину выглядели предметы, которые сегодня есть в каждом доме

Нас окружают множество предметов и бытовых мелочей, производители которых с каждым годом стараются сделать их все более удобными. В результате некоторые современные приспособления напоминают мини-космические станции: множество функций, кнопочки на все случаи жизни. Однако в самом начале своего пути вся бытовая техника была лишена не только каких-то излишеств, но даже электричества. Глядя на прототипы всем известных приборов не всегда удается угадать, что это вообще такое.
Почтовый ящик
Первые почтовые ящики служили для обмена письмами в пустынной местности
Это приспособление относит нас к очень старинным временам. В XVI веке подобные ящики начали использовать моряки для передачи писем. Первоначально «почтовый пункт» в мире был только один – Мыс Доброй Надежды. Морской путь из Европы в Индию был долгим и опасным, и самая южная точка Африканского континента служила местом, где можно было оставить письмо. Корабли, шедшие в противоположном направлении, такую почту забирали, но когда это случится, никто не знал. Сначала ящики были тайными, и обменивались письмами моряки по договоренности, но затем «служба» стала общей.
Старинный тостер
Один из первых тостеров, который ставился на угли и электрический тостер 1909 года
Это приспособление появилось уже несколько сотен лет назад, и было в старину так популярно, что несколько раз трансформировалось даже в «беспроводном» варианте. Вот эта простая модель просто нагревалась на углях, а кусочки хлеба прислоняли к разогретым поверхностям. Более дорогие модели имели керамическую сердцевину для более равномерного нагрева и съемные «дверцы» для чистки приспособления внутри. А первая электрическая модель в начале XX века принесла компании «General Electric» огромную по тем временам прибыль и известность.
Холодильник
Старинный охладительный шкаф начала XX века
Сохранения продуктов и продление срока их годности всегда было важной задачей. В старину для этого строили особые подвалы-ледники. Туда зимой завозили лед, который таял постепенно, а вода уходила по специальным желобкам. Примерно такой же принцип положили в основу первого комнатного прибора. В верхнее отделение загружали лед, который, конечно, постепенно заканчивался, и его нужно было пополнять, а емкость для талой воды внизу – освобождать. Несовершенное по современным меркам приспособление, тем не менее, успешно справлялось со своей функцией.
Газонокосилка
Одна из первых моделей газонокосилок на бензиновом двигателе
Вероятно, в то время было гораздо проще скосить газон простой косой, чем заряжать в работу подобный агрегат, ведь кроме бензина этот монстр требовал еще воды для охлаждения. А уж какие звуки он издавал и много ли выбрасывал дыма – остается только догадываться. Однако пример этого устройства очень показателен: даже если устройство кажется громоздким, неудобным и попросту ненужным, его стоит создавать в надежде на будущее совершенствование.
Пылесос
Работа первого пылесоса требовала объединенных усилий двух человек, поэтому модель 1908 года была очень актуальной
Еще один пример безудержной силы новаторства – старинный пылесос. Для того, чтобы воспользоваться этой моделью, требовались два человека. Поэтому первые электрические и более компактные приспособления для чистки ковров стали уже огромным шагом вперед и казались по-настоящему удобными. Уильям Генри Гувер зарегистрировал патент на изобретение пылесоса в 1908 году, его модель была для своего времени революционной.
Стиральная машина
Старинная стиральная машина и электрическая стиральная машинка 1927 года
Первая модель стиральной машины начала XX века тоже выглядела настолько устрашающей, что, возможно, устроить постирушку вручную казалось намного легче. Ведь крутить данный агрегат надо было руками. Однако за несколько десятков лет модель стала гораздо более компактной и удобной.
Автоматическая сигнализация
Сигнализация от воров XIX века
А вот это приспособление даже можно было бы рассмотреть и современным производителям сигнализаций. Конечно, с современными системами слежения и видеонаблюдения оно не сравнится, но компактностью, простотой и невысокой стоимостью похвастаться может. Система была простейшей и не зависела ни от каких источников энергии: небольшое устройство устанавливали под дверь с внутренней стороны и подпирали ее штырьком, когда дверь открывали снаружи, штырек падал и попадал на звонок.
Устройство для сушки волос
Одна из первых моделей фена с деревянной ручкой и приспособление для быстрой сушки волос
Прототип фена был придуман парикмахером. Александр Кодфой первым догадался создать устройство для быстрой сушки волос, которое принесло ему огромную известность. Разумеется, постепенно нужный прибор появился в каждом доме. Но вот такие необычные модели середины прошлого века сегодня выглядят забавно.
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