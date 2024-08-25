Устройство для самой экстравагантной рыбалки

Гарпун Buck Knives 4-Point Kinetic Fishing Spear.
Для тех, кто любит рыбалку и при этом ищет новых ощущений, рекомендуется попробовать такое занимательное приспособление, как гарпун. Группа инженеров из США решила предать такому архаичному инструменту современный вид.
Копье для рыбалки.
Когда говорят о рыбалке, говорят об удочках, леске, грузилах, наживке и многих других, и без того известных всем вещах.наверняка знаком с подавляющим большинством терминов, во всяком случае, если речь идет о любительской, туристической рыбалке. А вот группа энтузиастов из США посчитала, что рыбачить при помощи удочки это слишком «старомодно» и создала то, что должно помочь вернуть рыбаков на несколько столетий назад.
Наконечник для рыболовного гарпуна.
Как несложно догадаться по фотографиям, инженеры создали копье для рыбалки или, строго говоря, наконечник для рыболовного гарпуна. Да, именно так, древко передаться изготавливать самому, если появится желание порыбачить именно таким способом. Сделать это будет не так уж просто, однако интересно.
Наконечник подойдет для ловли любой крупной рыбы.
Итак, новинка называется Buck Knives 4-Point Kinetic Fishing Spear. За длинным им скучным названием, как уже было отмечено, скрывается наконечник гарпуна. Сделан он из 420 нержавеющей стали, что вполне себе понятно, учитывая специфику применения инструмента. Гарпун с таким наконечником прекрасно подойдет для ловли любой рыбы. Само собой она должна быть достаточно крупной.
В набор входит специальный чехол.
Устанавливается Buck Knives 4-Point Kinetic Fishing Spear на древко проще простого. Для этого в древке придется сделать специальный скол, в который вставляется металлическая конструкция. После она также привязывается веревкой. Сам наконечник состоит из двух частей, которые вставляются одна в одну. Иначе говоря, гарпун можно разобрать. Такая особенность конструкции была введена для удобства переноски. С этой же целью в набор входит и специальный чехол.
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