Рецепты из интернета, с которыми справится даже тот, кто ни разу в жизни не готовил

Как часто бывает: приходишь с работы, сил нет, продуктов тоже немного, да и вообще готовить лень, а вот съесть что-то вкусненькое хотелось бы. Можно, конечно, заказать доставку еды. Или все же потратить десяток минут, поскрести по сусекам и приготовить кулинарный мини-шедевр.

Специально для таких ситуаций мы собрали самые популярные и простые рецепты из TikTok и YouTube, которые помогут вкусно и сытно поесть, удивить друзей и оставаться на кулинарной волне.



Сосиски в баранках

Оладушки из банана

Ньокки

Сэндвичи без хлеба

Паста с фетой и черри

Завтрак с яйцом

Перекус в школу за 10 минут

Шоколадные наггетсы

Жульен в хлебе

Пиццекексы

Запеченные пельмени

«Райское наслаждение» в домашних условиях

Простая и сытная закуска из обычных ингредиентов с оригинальной подачей.сосиски;сушки;молоко;сыр;сметана / майонез.Нанизываем сушки на сосиски. Для этого нужно подобрать в магазине сушки правильного диаметра. На одну сосиску уходит порядка 6–7 сушек.Замачиваем заготовки в молоке примерно на 10–15 минут. Важно следить за тем, чтобы сушки не превратились в кашу.Укладываем заготовки в форму для выпечки и смазываем сметаной или майонезом. Сверху посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 10 минут.бананы — 3 шт.;яйца — 3 шт.;кислый йогурт — 200 г;замороженные ягоды — 100 г;овсянка — 4 ст. л.Все ингредиенты кладем в одну миску и взбиваем блендером.Обжариваем по 1 минуте с каждой стороныКстати, для приготовления этого блюда также можно использовать почерневшие и перезревшие бананы, которые обычно выглядят неаппетитно, а выбрасывать жалко.Ньокки, или итальянские клецки, стали весьма популярны не только у себя на родине, но и во всем мире. Из них легко и быстро можно приготовить сытный обед или ужин и даже сделать это с детьми!картофель молодой — 700 г (6–7 шт.);желток — 1 шт.;мука — 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл);соль / перец — по вкусу.Чистим и отвариваем картофель до полной готовности.Разминаем готовый картофель любым способом — вилкой, толкушкой или блендером.Постепенно добавляем муку и специи и тщательно замешиваем тесто. По желанию можно добавить еще и брокколи — так будет полезнее.Делим получившееся тесто на маленькие кусочки и скатываем ньокки. В оригинале они овальные, но можно придать им любую форму (и покреативить с детьми). Размер — чуть меньше очищенного грецкого ореха.Кипятим воду и небольшими порциями варим ньокки от 1 до 2 минут. При готовности они всплывают на поверхность.Раскладываем по тарелкам. Можно подавать с любимым соусом.Если дома вдруг не оказалось хлеба, а так хочется бутерброд, то этот рецепт спасет положение.картофель — 1 шт.;сыр;колбаса;яйцо — 1 шт.;панировочные сухари.Отвариваем картофель, остужаем и режем на ломтики шириной примерно 1 см.Обваливаем ломтики в панировке и отправляем на разогретую сковородку.Подрумяниваем заготовки наших сэндвичей с одной стороны, переворачиваем и выкладываем сверху пару слайсов сыра и колбасы, накрываем сверху еще одним ломтиком картофеля.спагетти — 130 г;сыр фета — 130 г; помидоры черри — 350 г;масло оливковое — 60 мл (4 ст. л.); соль — по вкусу;перец черный молотый — по вкусу;чеснок — 2 зубчика; орегано сушеный — 0,5 ч. л.; базилик свежий — 1–2 веточки.На мелкой терке натираем чеснок.В форму для запекания кладем фету одним куском, а вокруг него выкладываем целые помидоры. Поливаем все оливковым маслом (3 ст. л.), сверху сыпем черный перец, орегано и чеснок. Ставим в разогретую духовку на 30 минут при 200 градусах.Через 20 минут кипятим воду, добавляем соль и оставшееся оливковое масло. Высыпаем туда спагетти и варим до готовности.Когда сыр фета подрумянится, а помидоры полопаются и выделят сок, достаем форму из духовки.Лопаткой разминаем и перемешиваем сыр, помидоры и выделившийся сок в однородный соус. Если жидкости мало, доливаем 1–2 ст. л. воды из-под макарон. Добавляем мелко нарезанный базилик.Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в горячий соус.Все перемешиваем и оставляем на 1 минуту, чтобы соус впитался в спагетти. Паста подается горячей.хлеб для тостов;сыр;колбаса;яйцо — 1 шт.;кетчуп.Собираем бутерброд: ломтик хлеба намазываем кетчупом и выкладываем начинку из сыра и колбасы.Накрываем сверху хлебом и делаем в нем ложкой углубление.В углубление разбиваем яйцо.Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.кефир — 100 мл;яйцо — 1 шт.; сода — 1/4 ч. л.; соль — по вкусу;масло оливковое — 1 ст. л.;мука рисовая — 50 г;сыр твердый — 80 г.В кефир добавляем соду, хорошо перемешиваем. Взбиваем яйцо, солим по вкусу, еще раз перемешиваем. Постепенно вводим муку, тщательно размешивая, чтобы тесто получилось, как на блины. В конце добавляем оливковое масло.Натираем сыр на крупной терке, ставим разогреваться сковороду.На разогретую сухую сковороду выливаем тесто, делая из него блинчик.Когда верх схватится, посыпаем частью сыра.Складываем пополам и еще держим по полминуты с каждой стороны.Изначально слово «наггет» означало «золотой самородок». Потом оно плавно перекочевало на кухню, превратившись в блюдо из кусочков куриной грудки в панировке. Мы же предлагаем вам и вовсе революционный рецепт — наггетсы с шоколадом.шоколад;хлеб для тостов; яйца;панировочные сухари.Хлеб чуть раскатываем скалкой, внутрь кладем по кусочку шоколада.Накрываем вторым ломтиком хлеба, ножом или с помощью кружки вырезаем наггетсы из центра тоста.Опускаем в яйцо и слепляем края, окончательно формируя закрытый кружочек с шоколадом внутри.Панируем в сухарях.Обжариваем на сковороде до румяной корочки.Лайфхак. Вместо панировки можно использовать корочки, оставшиеся от тостов при приготовлении. Высушиваем их в духовке до состояния сухарей и натираем на терке. И простая альтернатива покупной панировке перед нами.булочки — 6 шт.;шампиньоны — 600 г; оливковое масло;чеснок — 2 зубчика;филе куриное — 300 г;сыр твердый — 180 г;соль / специи по вкусу;сметана (20 %) — 150 г.На оливковом масле обжариваем чеснок.Добавляем порезанную кубиками куриную грудку.Солим и добавляем специи по вкусу.Когда курица пожарилась, перекладываем ее в отдельную тарелку, а на той же сковороде готовим грибы до испарения всей влаги.На булочке отрезаем «шапочку» и вырезаем мякоть, но не всю: около 1 см по краям оставляем.На мелкой терке трем сыр, добавляем туда сметану и перемешиваем.Смешиваем грибы, курицу и сыр со сметаной и наполняем получившейся смесью булочки.Сверху посыпаем сыром, закрываем хлебной крышечкой и ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.яйцо — 1 шт.;мука — 2 ст. л.; разрыхлитель — 1 ч. л.;сметана — 1 ст. л.;сыр — 200 г; колбаса — 100 г;помидоры черри — 10 шт.Смешиваем яйца, разрыхлитель и сметану.В получившуюся смесь добавляем порезанные сыр, колбасу и помидоры и все это перемешиваем.Заполняем формы для кексов и отправляем в духовку на 20 минут.пельмени — 500 г;грибы — 300 г;чеснок — 2 зубчика;сливки — 200 мл;сыр — 100 г;перец / соль по вкусу.Обжариваем лук, затем к нему добавляем грибы и чеснок.Добавляем соль и перец.Добавляем молоко и сыр. Продолжаем готовить на сковороде до загустения массы и расплавления сыра.Пельмени обжариваем во фритютре или на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в форму для запекания или горшочки.Сверху поливаем получившейся смесью и посыпаем сыром.Ставим в духовку на 5–10 минут.сгущенка — 1 банка (400 г);кокосовая стружка — 150 г;масло сливочное — 180 г;шоколад — 3 плитки (300 г).Ставим кастрюлю на разогретую плиту и смешиваем в ней сгущенку, кокосовую стружку и масло. Готовим до тех пор, пока масса не станет густой и однородной.Полученную смесь выкладываем в форму и утрамбовываем. Предварительно можно поместить в форму пищевую пленку, чтобы смесь было потом легче оттуда доставать.Разрезаем массу на «кирпичики».Растапливаем шоколад и окунаем в него получившиеся кусочки.Ставим в холодильник на 30 минут.А какие быстрые и легкие рецепты есть в вашем выручай-списке?