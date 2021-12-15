Рецепты из интернета, с которыми справится даже тот, кто ни разу в жизни не готовил

Как часто бывает: приходишь с работы, сил нет, продуктов тоже немного, да и вообще готовить лень, а вот съесть что-то вкусненькое хотелось бы. Можно, конечно, заказать доставку еды. Или все же потратить десяток минут, поскрести по сусекам и приготовить кулинарный мини-шедевр.
Специально для таких ситуаций мы собрали самые популярные и простые рецепты из TikTok и YouTube, которые помогут вкусно и сытно поесть, удивить друзей и оставаться на кулинарной волне.
Сосиски в баранках
Простая и сытная закуска из обычных ингредиентов с оригинальной подачей.
Ингредиенты:
сосиски;
сушки;
молоко;
сыр;
сметана / майонез.
Приготовление:
Нанизываем сушки на сосиски. Для этого нужно подобрать в магазине сушки правильного диаметра. На одну сосиску уходит порядка 6–7 сушек.
Замачиваем заготовки в молоке примерно на 10–15 минут. Важно следить за тем, чтобы сушки не превратились в кашу.
Укладываем заготовки в форму для выпечки и смазываем сметаной или майонезом. Сверху посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 10 минут.
Оладушки из банана
Ингредиенты:
бананы — 3 шт.;
яйца — 3 шт.;
кислый йогурт — 200 г;
замороженные ягоды — 100 г;
овсянка — 4 ст. л.Приготовление:
Все ингредиенты кладем в одну миску и взбиваем блендером.
Обжариваем по 1 минуте с каждой стороныКстати, для приготовления этого блюда также можно использовать почерневшие и перезревшие бананы, которые обычно выглядят неаппетитно, а выбрасывать жалко.
Ньокки
Ньокки, или итальянские клецки, стали весьма популярны не только у себя на родине, но и во всем мире. Из них легко и быстро можно приготовить сытный обед или ужин и даже сделать это с детьми!
Ингредиенты:
картофель молодой — 700 г (6–7 шт.);
желток — 1 шт.;
мука — 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл);
соль / перец — по вкусу.
Приготовление:
Чистим и отвариваем картофель до полной готовности.
Разминаем готовый картофель любым способом — вилкой, толкушкой или блендером.
Постепенно добавляем муку и специи и тщательно замешиваем тесто. По желанию можно добавить еще и брокколи — так будет полезнее.
Делим получившееся тесто на маленькие кусочки и скатываем ньокки. В оригинале они овальные, но можно придать им любую форму (и покреативить с детьми). Размер — чуть меньше очищенного грецкого ореха.
Кипятим воду и небольшими порциями варим ньокки от 1 до 2 минут. При готовности они всплывают на поверхность.
Раскладываем по тарелкам. Можно подавать с любимым соусом.
Сэндвичи без хлеба
Если дома вдруг не оказалось хлеба, а так хочется бутерброд, то этот рецепт спасет положение.
Ингредиенты:
картофель — 1 шт.;
сыр;
колбаса;
яйцо — 1 шт.;
панировочные сухари.
Приготовление:
Отвариваем картофель, остужаем и режем на ломтики шириной примерно 1 см.
Обваливаем ломтики в панировке и отправляем на разогретую сковородку.
Подрумяниваем заготовки наших сэндвичей с одной стороны, переворачиваем и выкладываем сверху пару слайсов сыра и колбасы, накрываем сверху еще одним ломтиком картофеля.
Паста с фетой и черри
Ингредиенты:
спагетти — 130 г;
сыр фета — 130 г; помидоры черри — 350 г;
масло оливковое — 60 мл (4 ст. л.); соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
чеснок — 2 зубчика; орегано сушеный — 0,5 ч. л.; базилик свежий — 1–2 веточки.
Приготовление:
На мелкой терке натираем чеснок.
В форму для запекания кладем фету одним куском, а вокруг него выкладываем целые помидоры. Поливаем все оливковым маслом (3 ст. л.), сверху сыпем черный перец, орегано и чеснок. Ставим в разогретую духовку на 30 минут при 200 градусах.
Через 20 минут кипятим воду, добавляем соль и оставшееся оливковое масло. Высыпаем туда спагетти и варим до готовности.
Когда сыр фета подрумянится, а помидоры полопаются и выделят сок, достаем форму из духовки.
Лопаткой разминаем и перемешиваем сыр, помидоры и выделившийся сок в однородный соус. Если жидкости мало, доливаем 1–2 ст. л. воды из-под макарон. Добавляем мелко нарезанный базилик.
Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в горячий соус.
Все перемешиваем и оставляем на 1 минуту, чтобы соус впитался в спагетти. Паста подается горячей.
Завтрак с яйцом
Ингредиенты:
хлеб для тостов;
сыр;
колбаса;
яйцо — 1 шт.;
кетчуп.Приготовление:
Собираем бутерброд: ломтик хлеба намазываем кетчупом и выкладываем начинку из сыра и колбасы.
Накрываем сверху хлебом и делаем в нем ложкой углубление.
В углубление разбиваем яйцо.
Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.
Перекус в школу за 10 минут
Ингредиенты:
кефир — 100 мл;
яйцо — 1 шт.; сода — 1/4 ч. л.; соль — по вкусу;
масло оливковое — 1 ст. л.;
мука рисовая — 50 г;
сыр твердый — 80 г.
Приготовление:
В кефир добавляем соду, хорошо перемешиваем. Взбиваем яйцо, солим по вкусу, еще раз перемешиваем. Постепенно вводим муку, тщательно размешивая, чтобы тесто получилось, как на блины. В конце добавляем оливковое масло.
Натираем сыр на крупной терке, ставим разогреваться сковороду.
На разогретую сухую сковороду выливаем тесто, делая из него блинчик.
Когда верх схватится, посыпаем частью сыра.
Складываем пополам и еще держим по полминуты с каждой стороны.
Шоколадные наггетсы
Изначально слово «наггет» означало «золотой самородок». Потом оно плавно перекочевало на кухню, превратившись в блюдо из кусочков куриной грудки в панировке. Мы же предлагаем вам и вовсе революционный рецепт — наггетсы с шоколадом.
Ингредиенты:
шоколад;
хлеб для тостов; яйца;
панировочные сухари.
Приготовление:
Хлеб чуть раскатываем скалкой, внутрь кладем по кусочку шоколада.
Накрываем вторым ломтиком хлеба, ножом или с помощью кружки вырезаем наггетсы из центра тоста.
Опускаем в яйцо и слепляем края, окончательно формируя закрытый кружочек с шоколадом внутри.
Панируем в сухарях.
Обжариваем на сковороде до румяной корочки.
Лайфхак. Вместо панировки можно использовать корочки, оставшиеся от тостов при приготовлении. Высушиваем их в духовке до состояния сухарей и натираем на терке. И простая альтернатива покупной панировке перед нами.
Жульен в хлебе
Ингредиенты:
булочки — 6 шт.;
шампиньоны — 600 г; оливковое масло;
чеснок — 2 зубчика;
филе куриное — 300 г;
сыр твердый — 180 г;
соль / специи по вкусу;
сметана (20 %) — 150 г.
Приготовление:
На оливковом масле обжариваем чеснок.
Добавляем порезанную кубиками куриную грудку.Солим и добавляем специи по вкусу.
Когда курица пожарилась, перекладываем ее в отдельную тарелку, а на той же сковороде готовим грибы до испарения всей влаги.
На булочке отрезаем «шапочку» и вырезаем мякоть, но не всю: около 1 см по краям оставляем.
На мелкой терке трем сыр, добавляем туда сметану и перемешиваем.
Смешиваем грибы, курицу и сыр со сметаной и наполняем получившейся смесью булочки.
Сверху посыпаем сыром, закрываем хлебной крышечкой и ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Пиццекексы
Ингредиенты:
яйцо — 1 шт.;
мука — 2 ст. л.; разрыхлитель — 1 ч. л.;
сметана — 1 ст. л.;
сыр — 200 г; колбаса — 100 г;
помидоры черри — 10 шт.
Приготовление:
Смешиваем яйца, разрыхлитель и сметану.
В получившуюся смесь добавляем порезанные сыр, колбасу и помидоры и все это перемешиваем.
Заполняем формы для кексов и отправляем в духовку на 20 минут.
Запеченные пельмени
Ингредиенты:
пельмени — 500 г;
грибы — 300 г;
чеснок — 2 зубчика;
сливки — 200 мл;
сыр — 100 г;
перец / соль по вкусу.
Приготовление:
Обжариваем лук, затем к нему добавляем грибы и чеснок.
Добавляем соль и перец.
Добавляем молоко и сыр. Продолжаем готовить на сковороде до загустения массы и расплавления сыра.
Пельмени обжариваем во фритютре или на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в форму для запекания или горшочки.
Сверху поливаем получившейся смесью и посыпаем сыром.
Ставим в духовку на 5–10 минут.
«Райское наслаждение» в домашних условиях
Ингредиенты:
сгущенка — 1 банка (400 г);
кокосовая стружка — 150 г;
масло сливочное — 180 г;
шоколад — 3 плитки (300 г).
Приготовление:
Ставим кастрюлю на разогретую плиту и смешиваем в ней сгущенку, кокосовую стружку и масло. Готовим до тех пор, пока масса не станет густой и однородной.
Полученную смесь выкладываем в форму и утрамбовываем. Предварительно можно поместить в форму пищевую пленку, чтобы смесь было потом легче оттуда доставать.
Разрезаем массу на «кирпичики».
Растапливаем шоколад и окунаем в него получившиеся кусочки.
Ставим в холодильник на 30 минут.
А какие быстрые и легкие рецепты есть в вашем выручай-списке?
Читать далее →
Свежие комментарии