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Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Как правило, все интересуются культовыми сооружениями или потрясающими географическими объектами только в категории «самый-самый». Наверняка каждый слышал о самой высокой горной вершине или о самом длинном сооружении в мире. В этом обзоре представлены прекрасные объекты, которые обречены быть на втором месте.

Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Амфитеатр Марка Антония Гордиана – второй по вместимости после Колизея


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Амфитеатр Марка Антония Гордиана, расположенный в Тунисе, как две капли воды похож на Колизей в Риме, но он уступает ему по вместимости зрителей. Амфитеатр Гордиана начали строить примерно в 230 году, но через 8 лет все работы по его возведению прекратились. Со временем местные жители растащили часть сооружения на камни для своих нужд. Тем не менее, амфитеатр сохранился гораздо лучше арены в Риме. Кстати именно поэтому, все фильмы о Колизее снимают именно в Тунисе.

Чогори – вторая по высоте горная вершина после Эвереста


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Как известно, самой высокой горной вершиной считается гора Эверест. Ее высота составляет 8848 метров. Вторая после нее – гора Чогори. Хоть ее высота меньше Джомолунгмы всего на 234 метра, совершить восхождение на нее гораздо труднее. Всего на Чогори побывало около 300 человек, а в зимнее время взобраться на нее не удавалось никому.

Пирамида Хефрена – вторая по высоте после пирамиды Хеопса


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Пирамида Хефрена расположена на плато Гиза рядом с пирамидами Хеопса и Микерина. Ее высота всего на несколько метров меньше, чем у пирамиды Хеопса. Причем популярность самого высокого сооружения на плато обусловлена еще и тем, что оно отлично попадает в объектив камер туристов вместе со Сфинксом, а пирамида Хефрена стоит немного поодаль.

Белизский Барьерный риф – второй по площади после Большого Барьерного рифа


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Белизский Барьерный риф хоть и меньше австралийского Большого Барьерного рифа, но он не уступает ему в красоте. На территории рифа находится Великая голубая дыра — большая карстовая воронка. Знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто как-то назвал ее лучшим местом для дайвинга.

Телевизионная башня в Токио – второе по высоте здание после Бурдж-Халифа


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Tokyo Skytree или же «Токийское небесное дерево» – так называется телевизионная башня в столице Японии Токио. Протяженность башни составляет 634 метра, что делает ее самым высоким зданием после знаменитой Бурдж-Халифа.

Японцы, которые уделяют большое внимание нумерологии, выбирали высоту башни так: с древнеяпонского цифры 6, 3 и 4 произносятся как «му», «са», «си» соответственно. А получившееся «Мусаси» означает названием исторического региона, где находится Tokyo Skytree.

Форт Раникот – второй по протяженности после Великой Китайской стены


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Самым крупнейшим в мире строением называют Великую Китайскую стену, протяженность которой составляет 8851,9 км. Вторым же по длине сооружением является Форт Раникот, расположенный в Пакистане. Он тянется на 26 километров. Исследователи считают, что его построили в XVII веке, но вот для каких целей – неизвестно.

Водопад Тугела – второй по высоте после водопада Анхель


Достопримечательности, обреченные находиться в тени «самых-самых»

Невероятный по красоте водопад Тугела высотой целых 948 метров находится в Южно-Африканской Республике в Королевском парке Наталь. В зимнее время года часть водопада покрывается снегом, вызывая благоговение местных жителей, считающих снежный покров настоящим чудом.

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