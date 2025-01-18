Как сделать домашний сыр за 10 минут

Из цельного фермерского молока в домашних условиях можно приготовить творог или сыр. Готовится он достаточно быстро – около 10 минут. Чтобы придать продукту форму, требуется еще около двух часов. После его можно предложить к столу или поместить в рассол, чтобы подольше сохранить.
Количество готового продукта: 400 г.
Время приготовления: от 10 минут.
Необходимые ингредиенты и оборудование
Чтобы приготовить небольшую головку сыра, потребуются следующие продукты:
домашнее молоко – 3 литра;
сметана – 7 столовых ложек без горки;
сок одного лимона;
поваренная соль – 1 столовая ложка в сыр и 2 столовые ложки в рассол.
В процессе приготовления понадобится следующее оборудование:
кастрюля на 4 л.;
сито и емкость для получения лимонного сока;
чайная и столовая ложка;
марля – 1 кв. м.;
блюдце;
доска;
дуршлаг и миска для сбора сыворотки;
нож;
деревянная лопатка;
литровая банка с закручивающейся крышкой.
Пошаговый процесс приготовления сыра
1. Молоко выливаем в кастрюлю и нагреваем.
2. Выдавливаем сок из целого лимона. На три литра молока понадобится 5 – 6 столовых ложек лимонного сока.
Разрезаем цитрус пополам и сдавливаем, держа над ситом, чтобы косточки не попали в чашку с соком.
3. В горячее молоко добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Этот ингредиент сделает массу гуще и запустит процесс створаживания молока.
Чтобы горячая масса не пригорела, ее нужно периодически помешивать, проводя деревянной лопаткой по дну.
5. Когда сметана равномерно распределилась в молоке, добавляем сок лимона. Он помогает творожной массе отделиться от сыворотки.
6. Доводим молоко до кипения, постоянно помешивая. Когда на поверхности появится пена, убавляем огонь. После закипания варим творожную массу в течение 1 минуты.
7. Марлю складываем в 4 слоя. Не рекомендую использовать материал в 1 или 2 слоя. При отжиме сыворотки творог будет просачиваться сквозь ячейки. В раковину ставим миску (объемом не менее 3 литров). В нее помещаем дуршлаг, выстеленный марлей. С помощью прихваток берем кастрюлю и сливаем содержимое в емкость с марлей.
8. Вынимаем дуршлаг из миски с сывороткой и переставляем на тарелку. Сыворотку не выливаем, она еще пригодится. Даем жидкости стечь, а творогу немного остыть.
9. Когда домашний творог остыл, подсаливаем его по вкусу. Собираем края марли вместе и плотно скручиваем, удаляя остатки жидкости.
10. Выкладываем плотно сформированный в полусферу творог на доску, сверху накрываем блюдцем и ставим под гнет (любая, подходящая по размеру, емкость с водой). Для формирования мягкого творога в домашний сыр требуется от 2 до 4 часов.
11. Сняв гнет, аккуратно разворачиваем края марли. Вынимаем получившийся продукт и выкладываем на доску.
12. Если сыр планируется к подаче на стол в день приготовления, то его можно нарезать пластинами или кубиками. Он отлично подходит для приготовления салатов и пиццы.
13. Если есть желание попробовать молодой сыр по типу моцареллы, то разрезаем головку на кубики и помещаем их в рассол.
Для его приготовления выливаем сыворотку в литровую банку, добавляем 2 столовые ложки соли и перемешиваем. Через 2 часа продукт приобретает характерный солоноватый привкус. Хранить такой сыр можно не более трех суток.
Читать далее →
Как сделать домашний сыр за 10 минут
Из цельного фермерского молока в домашних условиях можно приготовить творог или сыр. Готовится он достаточно быстро – около 10 минут. Чтобы придать продукту форму, требуется еще около двух часов. После его можно предложить к столу или поместить в рассол, чтобы подольше сохранить.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии