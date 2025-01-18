Как сделать домашний сыр за 10 минут

Из цельного фермерского молока в домашних условиях можно приготовить творог или сыр. Готовится он достаточно быстро – около 10 минут. Чтобы придать продукту форму, требуется еще около двух часов. После его можно предложить к столу или поместить в рассол, чтобы подольше сохранить.







Количество готового продукта: 400 г. Новости СМИ2



Время приготовления: от 10 минут.



Необходимые ингредиенты и оборудование



Чтобы приготовить небольшую головку сыра, потребуются следующие продукты:



домашнее молоко – 3 литра;



сметана – 7 столовых ложек без горки;



сок одного лимона;



поваренная соль – 1 столовая ложка в сыр и 2 столовые ложки в рассол.







В процессе приготовления понадобится следующее оборудование:



кастрюля на 4 л.;



сито и емкость для получения лимонного сока;



чайная и столовая ложка;



марля – 1 кв. м.;



блюдце;



доска;



дуршлаг и миска для сбора сыворотки;



нож;



деревянная лопатка;



литровая банка с закручивающейся крышкой.



Пошаговый процесс приготовления сыра



1. Молоко выливаем в кастрюлю и нагреваем.







2. Выдавливаем сок из целого лимона. На три литра молока понадобится 5 – 6 столовых ложек лимонного сока.







Разрезаем цитрус пополам и сдавливаем, держа над ситом, чтобы косточки не попали в чашку с соком.







3. В горячее молоко добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Этот ингредиент сделает массу гуще и запустит процесс створаживания молока.







Чтобы горячая масса не пригорела, ее нужно периодически помешивать, проводя деревянной лопаткой по дну.







5. Когда сметана равномерно распределилась в молоке, добавляем сок лимона. Он помогает творожной массе отделиться от сыворотки.







6. Доводим молоко до кипения, постоянно помешивая. Когда на поверхности появится пена, убавляем огонь. После закипания варим творожную массу в течение 1 минуты.







7. Марлю складываем в 4 слоя. Не рекомендую использовать материал в 1 или 2 слоя. При отжиме сыворотки творог будет просачиваться сквозь ячейки. В раковину ставим миску (объемом не менее 3 литров). В нее помещаем дуршлаг, выстеленный марлей. С помощью прихваток берем кастрюлю и сливаем содержимое в емкость с марлей.







8. Вынимаем дуршлаг из миски с сывороткой и переставляем на тарелку. Сыворотку не выливаем, она еще пригодится. Даем жидкости стечь, а творогу немного остыть.







9. Когда домашний творог остыл, подсаливаем его по вкусу. Собираем края марли вместе и плотно скручиваем, удаляя остатки жидкости.







10. Выкладываем плотно сформированный в полусферу творог на доску, сверху накрываем блюдцем и ставим под гнет (любая, подходящая по размеру, емкость с водой). Для формирования мягкого творога в домашний сыр требуется от 2 до 4 часов.







11. Сняв гнет, аккуратно разворачиваем края марли. Вынимаем получившийся продукт и выкладываем на доску.







12. Если сыр планируется к подаче на стол в день приготовления, то его можно нарезать пластинами или кубиками. Он отлично подходит для приготовления салатов и пиццы.







13. Если есть желание попробовать молодой сыр по типу моцареллы, то разрезаем головку на кубики и помещаем их в рассол.







Для его приготовления выливаем сыворотку в литровую банку, добавляем 2 столовые ложки соли и перемешиваем. Через 2 часа продукт приобретает характерный солоноватый привкус. Хранить такой сыр можно не более трех суток.





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