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Как сделать домашний сыр за 10 минут

Из цельного фермерского молока в домашних условиях можно приготовить творог или сыр. Готовится он достаточно быстро – около 10 минут. Чтобы придать продукту форму, требуется еще около двух часов. После его можно предложить к столу или поместить в рассол, чтобы подольше сохранить.



Количество готового продукта: 400 г.



Время приготовления: от 10 минут.

Необходимые ингредиенты и оборудование

Чтобы приготовить небольшую головку сыра, потребуются следующие продукты:

домашнее молоко – 3 литра;

сметана – 7 столовых ложек без горки;

сок одного лимона;

поваренная соль – 1 столовая ложка в сыр и 2 столовые ложки в рассол.



В процессе приготовления понадобится следующее оборудование:

кастрюля на 4 л.;

сито и емкость для получения лимонного сока;

чайная и столовая ложка;

марля – 1 кв. м.;

блюдце;

доска;

дуршлаг и миска для сбора сыворотки;

нож;

деревянная лопатка;

литровая банка с закручивающейся крышкой.

Пошаговый процесс приготовления сыра

1. Молоко выливаем в кастрюлю и нагреваем.



2. Выдавливаем сок из целого лимона. На три литра молока понадобится 5 – 6 столовых ложек лимонного сока.



Разрезаем цитрус пополам и сдавливаем, держа над ситом, чтобы косточки не попали в чашку с соком.



3. В горячее молоко добавляем сметану и хорошо перемешиваем. Этот ингредиент сделает массу гуще и запустит процесс створаживания молока.



Чтобы горячая масса не пригорела, ее нужно периодически помешивать, проводя деревянной лопаткой по дну.



5. Когда сметана равномерно распределилась в молоке, добавляем сок лимона. Он помогает творожной массе отделиться от сыворотки.



6. Доводим молоко до кипения, постоянно помешивая. Когда на поверхности появится пена, убавляем огонь. После закипания варим творожную массу в течение 1 минуты.



7. Марлю складываем в 4 слоя. Не рекомендую использовать материал в 1 или 2 слоя. При отжиме сыворотки творог будет просачиваться сквозь ячейки. В раковину ставим миску (объемом не менее 3 литров). В нее помещаем дуршлаг, выстеленный марлей. С помощью прихваток берем кастрюлю и сливаем содержимое в емкость с марлей.



8. Вынимаем дуршлаг из миски с сывороткой и переставляем на тарелку. Сыворотку не выливаем, она еще пригодится. Даем жидкости стечь, а творогу немного остыть.



9. Когда домашний творог остыл, подсаливаем его по вкусу. Собираем края марли вместе и плотно скручиваем, удаляя остатки жидкости.



10. Выкладываем плотно сформированный в полусферу творог на доску, сверху накрываем блюдцем и ставим под гнет (любая, подходящая по размеру, емкость с водой). Для формирования мягкого творога в домашний сыр требуется от 2 до 4 часов.



11. Сняв гнет, аккуратно разворачиваем края марли. Вынимаем получившийся продукт и выкладываем на доску.



12. Если сыр планируется к подаче на стол в день приготовления, то его можно нарезать пластинами или кубиками. Он отлично подходит для приготовления салатов и пиццы.



13. Если есть желание попробовать молодой сыр по типу моцареллы, то разрезаем головку на кубики и помещаем их в рассол.



Для его приготовления выливаем сыворотку в литровую банку, добавляем 2 столовые ложки соли и перемешиваем. Через 2 часа продукт приобретает характерный солоноватый привкус. Хранить такой сыр можно не более трех суток.


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