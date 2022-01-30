Самые страшные киномонстры

Поразивший многих «Прометей» представил нам новый взгляд на киномонстра – безжалостного, пугающего, прекрасного в своей ужасности. Мы решили прикинуть, кто бы мог составить этому чудищу достойную компанию – хотя очевидно, что наш список далеко, далеко не полон.



В нем нет, например, таких знаменательных фильмов как «Вторжение людей-блюдец», «Женщины-кошки с Луны», «Нападение людей-грибов» или «Смертельное вторжение пчел-убийц». Но вы вольны предложить иные кандидатуры на обсуждение – монстров в кино много, и у каждого на этот счет могут быть свои предпочтения.









Чужой

Хищник

Нечто

Годзилла

Динозавры

Марсиане

Кракен

Gwoemul

Вий

Парад-алле