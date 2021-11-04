Как сделать махровые полотенца пушистыми, а вещи словно новыми

Пожалуй, сфера применения средств для посудомоечной машины становится все шире и шире. Сегодня многие хозяйки используют такие таблетки и порошки не только для посуды и получают отличный результат.



Например, нехитрое средство, приготовленное на основе порошка для посудомоечной машины, можно использовать и для стирки. Результат вас удивит, ведь таким образом можно отстирать даже сложные пятна, а также освежить застиранное белье, а махровым полотенцам вернуть мягкость и пушистость.







Вам потребуются:



средство для посудомоечных машин;



хозяйственное мыло



Все очень просто: смешиваем средство для посудомоечных машин и хозяйственное мыло. Первого берем 1 ст. л., второго — 4 ст. л., если это кусковое тертое мыло или 2 ст.л., если жидкое. Также хозяйственное мыло можно заменить на гель для стирки, тоже 2 ст. л.





Подготовив средство, укладываем белье в стиральную машинку «слоями», пересыпая их получившейся смесью. Также при возможности кладем в машинку специальные шарики для стирки или обычные теннисные — они очень хорошо «взбивают» ворс на махровых полотенцах .



Стираем белье при температуре не ниже 60 градусов, так как в средствах для посудомоечной машин присутствует кальцинированная сода, а она начинает действовать при более высокой температуре воды.

Вот и все, после такой стирки вы получите чистые яркие вещи, а также пушистые и очень мягкие полотенца.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с помощью этого нехитрого способа сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми.