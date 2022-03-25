Купила дешевый коврик для душа и сразу же его разрезала. Показываю, какую красоту сделала из него своими руками

Всем привет!

Ковер - незаменимая вещь в быту. Именно он создает уютную атмосферу квартиры и сохраняет тепло.

Несмотря на то, что многие кладут на пол ламинат, паркет и линолеум, а также используют теплые полы, коврики пользуются популярностью и спросом. Их кладут в основном в санузлах, около кровати, в прихожей около двери, на балконе. Пушистыми и теплыми получаются коврики, собранные из помпонов.

Для них как нельзя лучше подходит пряжа. При создании этих шариков главное условие, на которое стоит обратить внимание, это не скупиться на нитки. Чем пышнее помпон, тем более симпатичным будет изделие.

Существуют разные техники изготовления помпонов. Самые простые, это намотать пряжу на четыре пальца руки и потом перевязать намотку посередине.

Мне нравится делать помпоны с помощью прямоугольного куска картона. Ширина моей картонки 6 см.













Надо делать одинаковое количество витков на каждом помпоне, чтобы толщина была одинаковой.

Для этого надо попробовать сделать один и посмотреть на толщину. Количество витков зависит от толщины пряжи. У меня на красных помпонах 55 витков, а на сиреневых 60.

Так же важно туго перевязать нитки посередине. Лучше узел делать не сразу, а обмотать нить вокруг пару раз.

Затем нити на линии сгибов перерезаются. Помпон надо распушить между ладошками, встряхнуть и подравнять ножницами.











Ко дню влюбленных будет приятно расположить ноги на ярко красном коврике в форме сердца.

Для основы подойдет плотная ткань, тогда в этом случае помпоны легче приклеить горячим клеем.

Ещё лучше взять резиновый коврик полосками для ванных комнат. Свой я брала в Фикс Прайсе. Из газеты вырезала сердце и перенесла его на коврик.









С обратной стороны ручкой прочертила линию, чтобы помпоны присоединились ровно. Привязывала их через 3 полосы на коврике.











































Коврик готов!

Такой коврик приятный на ощупь, очень красивый и пушистый, так и хочется погладить.