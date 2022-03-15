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30 невероятных пейзажных видов в разные поры года


У природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать.

У природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать.

Это может показаться чем-то нереальным, но одно и то же место в зависимости от поры года может выглядеть совершенно по-разному. Взглянув на фотографии в нашем обзоре можно в этом убедиться воочию. А вот в какое время собираться в путешествие, каждый выбирает сам в зависимости от своих предпочтений.

1. Маяк на озере Мичиган, США


Пресноводное озеро в США, одно из североамериканских Великих озёр.

Пресноводное озеро в США, одно из североамериканских Великих озёр.

 

2. Озеро Блед, Словения


Самый посещаемый курорт Словении, находится в глубокой впадине, окруженной скалистыми, заснеженными Юлианскими Альпами.

Самый посещаемый курорт Словении, находится в глубокой впадине, окруженной скалистыми, заснеженными Юлианскими Альпами.

 

3. Хамнёй, Норвегия


Рыбацкая деревня в Закаменском районе Бурятии, административный центр Хамнейского сельского поселения.

Рыбацкая деревня в Закаменском районе Бурятии, административный центр Хамнейского сельского поселения.

 

4. Сиракава-го, Япония


Село, расположенное в труднодоступном горном районе острова Хонсю, которое в зимнее время подолгу отрезано от остальной части Японии.

Село, расположенное в труднодоступном горном районе острова Хонсю, которое в зимнее время подолгу отрезано от остальной части Японии.

 

5. Озеро Ванака, Новая Зеландия


Четвертое по величине озеро Новой Зеландии, на берегу которого стоит одноименный городок.

Четвертое по величине озеро Новой Зеландии, на берегу которого стоит одноименный городок.

 

6. Храм Натадэра


Особенно в зимнее время эта святыня передает настроение и дух этих мест.

Особенно в зимнее время эта святыня передает настроение и дух этих мест.

 

7. Национальный парк Йосемити, Калифорния, США


Парк славится своим ландшафтом и природой: гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой, рощи секвойядендронов.

Парк славится своим ландшафтом и природой: гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой, рощи секвойядендронов.

 

8. Пергола в Центральном парке, Нью-Йорк, США


Парк является одним из крупнейших в США и известнейших в мире.

Парк является одним из крупнейших в США и известнейших в мире.

 

9. Виадук Ландвассер, Швейцария


Арочный, каменный одноколейный железнодорожный виадук через реку Ландвассер в Альпах возле населенного пункта Филизур в кантоне Грисонс, Швейцария.

Арочный, каменный одноколейный железнодорожный виадук через реку Ландвассер в Альпах возле населенного пункта Филизур в кантоне Грисонс, Швейцария.

 

10. Вильнюс, Литва


Сравнение весеннего и холодного зимнего утра в -25.

Сравнение весеннего и холодного зимнего утра в -25.

 

11. На горе Радгошть


В XIX веке был построен храм-часовню, на святом месте, под названием – Святых Апостолов Кирилла и Мефодия.

В XIX веке был построен храм-часовню, на святом месте, под названием – Святых Апостолов Кирилла и Мефодия.

 

12. Парк Йоханна в Лейпциге


Общественный парк Лейпцига во всей своей красе в любую пору года.

Общественный парк Лейпцига во всей своей красе в любую пору года.

 

13. Путешествуя по самой красивой стране мира


Гора Kirkjufell, которая возвышается посреди глубоководного исландского озера.

Гора Kirkjufell, которая возвышается посреди глубоководного исландского озера.

 

14. Рыбацкая деревушка на Лофотенских островах


Неотразимая красота норвежской деревеньки привлекает взоры тысячи туристов ежегодно.

Неотразимая красота норвежской деревеньки привлекает взоры тысячи туристов ежегодно.

 

15. Национальный парк Плитвицкие Озера, Хорватия


Хорватский парк - это самый красивый и старый заповедник, который включённый в список Всемирного наследия «ЮНЕСКО».

Хорватский парк - это самый красивый и старый заповедник, который включённый в список Всемирного наследия «ЮНЕСКО».

 

16. Величественный замок Нойшванштайн


Самый популярный среди туристических мест на юге Германии - романтический замок баварского короля Людвига II.

Самый популярный среди туристических мест на юге Германии - романтический замок баварского короля Людвига II.

 

17. Мост Брайс-Каньон, Юта, США


Красота национального парка Брайс-Каньон с гигантскими каменными глыбами, напоминающие амфитеатр, сделанный матушкой природой.

Красота национального парка Брайс-Каньон с гигантскими каменными глыбами, напоминающие амфитеатр, сделанный матушкой природой.

 

18. Австрийская деревня Гальштат


Небольшая деревенька с небольшим количеством населения, затерявшаяся среди альпийских гор.

Небольшая деревенька с небольшим количеством населения, затерявшаяся среди альпийских гор.

 

19. Самый огромный парк в мире


Центральный парк Нью-Йорка, является самым посещаемым парком в Соединенных Штатах и великолепным архитектурным строением, хотя построек там нет.

Центральный парк Нью-Йорка, является самым посещаемым парком в Соединенных Штатах и великолепным архитектурным строением, хотя построек там нет.

 

20. Фарерские острова


Великолепный пейзажный ландшафт островов называет еще зелеными островами.

Великолепный пейзажный ландшафт островов называет еще зелеными островами.

 

21. Водопад на реке Скоугау, на юге Исландии


Сбрасывая свои воды с горы, водопад образует огромное количество брызг, которые попадая в солнечных лучи образуют веселую радугу.

Сбрасывая свои воды с горы, водопад образует огромное количество брызг, которые попадая в солнечных лучи образуют веселую радугу.

 

22. Замок Бран на вершине скалы


Стратегическая оборонная крепость находится в 30 километрах от Брашова.

Стратегическая оборонная крепость находится в 30 километрах от Брашова.

 

23. Самая северная столица в мире


Рейкьявик - это крупный город в Исландии, расположенный на фоне горы Эсья высотой 914 м.

Рейкьявик - это крупный город в Исландии, расположенный на фоне горы Эсья высотой 914 м.

 

24. Чешские земли


Вечерняя Прага - мировой культурный центр зажженный тысячами огней.

Вечерняя Прага - мировой культурный центр зажженный тысячами огней.

 

25. Водопад Малтнома-Фолс


Двухэтажный водопад - самый высокий водопад в мире, с встроенным мостом между ярусами.

Двухэтажный водопад - самый высокий водопад в мире, с встроенным мостом между ярусами.

 

26. Центральный Парк, Нью-Йорк, США


Все ландшафты парка созданы вручную, которые привлекают огромное количество туристов.

Все ландшафты парка созданы вручную, которые привлекают огромное количество туристов.

 

27. Норвежская деревянная Церковь Боргунд, Городе Лердал


Каркасная церковь построенная из ясеня – дерева, которое в древнескандинавской мифологии почиталось священным.

Каркасная церковь построенная из ясеня – дерева, которое в древнескандинавской мифологии почиталось священным.

 

28. Новозеландские пейзажи


Историческое наследие страны - церковь Доброго Пастыря, расположена на голубом озере Текапо.

Историческое наследие страны - церковь Доброго Пастыря, расположена на голубом озере Текапо.

 

29. Руины замка Килхурн, Шотландия


Величественное сооружение - замок Килхурн, расположенный на северо-восточном берегу озера Эйв.

Величественное сооружение - замок Килхурн, расположенный на северо-восточном берегу озера Эйв.

 

30. Тракайский Замок, Литва


Самый старый замок Литвы, который был построен в начале XIV столетия из красного кирпича и серого камня, расположенный на острове.

Самый старый замок Литвы, который был построен в начале XIV столетия из красного кирпича и серого камня, расположенный на острове.

 

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30 невероятных пейзажных видов в разные поры года

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