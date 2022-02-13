Черно-белый Китай начала прошлого века

Представляем вам снимки фотографа Сидни Д. Гэмбл из Цинциннати, штат Огайо, работавшего в начале прошлого века. Он особенно любил Китай, несколько раз возвращался туда по работе и просто так. Больше всего он известен своими фотографиями Пекина и Северного Китая.







Сидни Гэмбл, Чэнду.







Старик и дети, Бэйдайхэ.







Толпа смотрит, как снимается фото. Пекин, 1907-1910 гг.







Мистер Китай. Тяньцзинь, 1917-1919 гг.







Ребенок. Тяньцзинь, 1917-1919 гг.







Мужчина на телеге.







Продажа скобяных товаров. Чэнду.







Переноска бревен.







Поминки. Сиань.







Люди несут тюки с чаем.







Переправа через реку.







Шанхай.







Старинное оружие.







Супруги Као в тибетской национальной одежде.







Меховой воротник, Пекин.







Мужчина несет веники.







Малыш-попрошайка, гора Тайшань.







Дом бойскаутов, Пекин.







Боронование, Пекин.







13 500 наличными.







Парикмахеры, 1917-1919 гг.







Полицейский в лодке во время наводнения. Тяньцзинь.







Две бабушки, армия спасения. Тяньцзинь.







Дети несут хворост, Ханчжоу.







Солдаты, Ганчжоу.







Дети, Пекин, 1917-1919 гг.







Дети за столом, Ханчжоу.







Чек на 5 000 долларов, Пекин, 1917-1919 гг.







Празднование победы, 13 ноября. Дипломаты и барон Хаяси, Пекин.







Мужчина на тачке, 1917-1919 гг.







Тюрьма, изготовление спичек.







Попрошайки, парк Бэйхай, Пекин, 1917-1919 гг.







Солдаты на службе, Пекин, 4 июня 1919 гг.

Металлургический завод, Ухань.Печь, Пекин, 1917-1919 гг.Доктор Меткалф и его пациенты, Тяньцзинь.Игольная пагода, Ханчжоу. 1917-1919 гг.Ребенок со спасательным поясом.Женщина с ребенком, 1917-1919 гг.Подвесной мост.Водяные каштаны, Ханчжоу.Мужчина на веревочном мосту, Цзагуньао.Семейство Потит, Кайфэн Сянь, 1917-1919 гг.Рынок лесоматериалов и канал, Ханчжоу.Грязь, Пекин, 1917-1919 гг.Похоронная кортеж, Пекин.Зажигание новогоднего фимиама, Баодин Фу, 1 февраля 1919 гг.Телега с медом, Пекин, 1917-1919 гг.Мастерская, Пекин, 1917-1919 гг.Часовня, Пекин, 1917-1919 гг.Буддистская школа для сирот, Пекин, 1917-1919 гг.Студенческая демонстрация на площади Тяньаньмэнь, Пекин.Христианская молодежная ассоциация, Пекин.Дети, Пекин, 1917-1919 гг.Антиопиумные инспекторы, Пекин.Веяние, Бэйдайхэ, 1917-1919 гг.Городское божество, Сиань.Мальчики ловят рыбу, Синьду СяньИзготовление сандалий, Саньюань Чжэнь, 1917-1919 гг.Хватай коробки. ЧэндуИзготовление крышек для гробов , ТунчуаньКонвоирование задержанного, ЧжаочжэньОбмен валюты, Тяньцзинь, 1917-1919 гг.Мальчики с орехами, Таньчжэсы, 1917-1919 гг.Чарли, Пекин, 1917-1919 гг.Перевозчик, Чунцин, 1917-1919 гг.Похоронные подносители бумаги, Пекин, 1917-1919 гг.Женщины, Тяньцзинь.Лодка после оползня, Ханчжоу.Плетение поясов, Ханчжоу.Празднование в честь Дня Благодарения, Пекин, 1917-1919 гг.День благодарения, президент будет говорить речь, Пекин.Попрошайки по дороге в храм.Рикши, Пекин, 1917-1919 гг.Скауты готовят еду, Пекин.Сжигание опиума, Пекин, 1917-1919 гг.Слепой попрошайка, Пекин, 1917-1919 ггПекин, 1917-1919 гг.Свадебная повозка, Пекин, 1917-1919 гг.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)