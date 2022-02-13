Черно-белый Китай начала прошлого века

Представляем вам снимки фотографа Сидни Д. Гэмбл из Цинциннати, штат Огайо, работавшего в начале прошлого века. Он особенно любил Китай, несколько раз возвращался туда по работе и просто так. Больше всего он известен своими фотографиями Пекина и Северного Китая.
Сидни Гэмбл, Чэнду.
Старик и дети, Бэйдайхэ.
Толпа смотрит, как снимается фото. Пекин, 1907-1910 гг.
Мистер Китай. Тяньцзинь, 1917-1919 гг.
Ребенок. Тяньцзинь, 1917-1919 гг.
Мужчина на телеге.
Продажа скобяных товаров. Чэнду.
Переноска бревен.
Поминки. Сиань.
Люди несут тюки с чаем.
Переправа через реку.
Шанхай.
Старинное оружие.
Супруги Као в тибетской национальной одежде.
Меховой воротник, Пекин.
Мужчина несет веники.
Малыш-попрошайка, гора Тайшань.
Дом бойскаутов, Пекин.
Боронование, Пекин.
13 500 наличными.
Парикмахеры, 1917-1919 гг.
Полицейский в лодке во время наводнения. Тяньцзинь.
Две бабушки, армия спасения. Тяньцзинь.
Дети несут хворост, Ханчжоу.
Солдаты, Ганчжоу.
Дети, Пекин, 1917-1919 гг.
Дети за столом, Ханчжоу.
Чек на 5 000 долларов, Пекин, 1917-1919 гг.
Празднование победы, 13 ноября. Дипломаты и барон Хаяси, Пекин.
Мужчина на тачке, 1917-1919 гг.
Тюрьма, изготовление спичек.
Попрошайки, парк Бэйхай, Пекин, 1917-1919 гг.
Солдаты на службе, Пекин, 4 июня 1919 гг.
Металлургический завод, Ухань.
Печь, Пекин, 1917-1919 гг.
Доктор Меткалф и его пациенты, Тяньцзинь.
Игольная пагода, Ханчжоу. 1917-1919 гг.
Ребенок со спасательным поясом.
Женщина с ребенком, 1917-1919 гг.
Подвесной мост.
Водяные каштаны, Ханчжоу.
Мужчина на веревочном мосту, Цзагуньао.
Семейство Потит, Кайфэн Сянь, 1917-1919 гг.
Рынок лесоматериалов и канал, Ханчжоу.
Грязь, Пекин, 1917-1919 гг.
Похоронная кортеж, Пекин.
Зажигание новогоднего фимиама, Баодин Фу, 1 февраля 1919 гг.
Телега с медом, Пекин, 1917-1919 гг.
Мастерская, Пекин, 1917-1919 гг.
Часовня, Пекин, 1917-1919 гг.
Буддистская школа для сирот, Пекин, 1917-1919 гг.
Студенческая демонстрация на площади Тяньаньмэнь, Пекин.
Христианская молодежная ассоциация, Пекин.
Дети, Пекин, 1917-1919 гг.
Антиопиумные инспекторы, Пекин.
Веяние, Бэйдайхэ, 1917-1919 гг.
Городское божество, Сиань.
Мальчики ловят рыбу, Синьду Сянь
Изготовление сандалий, Саньюань Чжэнь, 1917-1919 гг.
Хватай коробки. Чэнду
Изготовление крышек для гробов, Тунчуань
Конвоирование задержанного, Чжаочжэнь
Обмен валюты, Тяньцзинь, 1917-1919 гг.
Мальчики с орехами, Таньчжэсы, 1917-1919 гг.
Чарли, Пекин, 1917-1919 гг.
Перевозчик, Чунцин, 1917-1919 гг.
Похоронные подносители бумаги, Пекин, 1917-1919 гг.
Женщины, Тяньцзинь.
Лодка после оползня, Ханчжоу.
Плетение поясов, Ханчжоу.
Празднование в честь Дня Благодарения, Пекин, 1917-1919 гг.
День благодарения, президент будет говорить речь, Пекин.
Попрошайки по дороге в храм.
Рикши, Пекин, 1917-1919 гг.
Скауты готовят еду, Пекин.
Сжигание опиума, Пекин, 1917-1919 гг.
Слепой попрошайка, Пекин, 1917-1919 гг
Пекин, 1917-1919 гг.
Свадебная повозка, Пекин, 1917-1919 гг.
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