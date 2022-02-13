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Черно-белый Китай начала прошлого века

Представляем вам снимки фотографа Сидни Д. Гэмбл из Цинциннати, штат Огайо, работавшего в начале прошлого века. Он особенно любил Китай, несколько раз возвращался туда по работе и просто так. Больше всего он известен своими фотографиями Пекина и Северного Китая.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Сидни Гэмбл, Чэнду.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Старик и дети, Бэйдайхэ.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Толпа смотрит, как снимается фото. Пекин, 1907-1910 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мистер Китай. Тяньцзинь, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Ребенок. Тяньцзинь, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мужчина на телеге.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Продажа скобяных товаров. Чэнду.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Переноска бревен.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Поминки. Сиань.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Люди несут тюки с чаем.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Переправа через реку.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Шанхай.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Старинное оружие.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Супруги Као в тибетской национальной одежде.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Меховой воротник, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мужчина несет веники.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Малыш-попрошайка, гора Тайшань.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Дом бойскаутов, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Боронование, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

13 500 наличными.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Парикмахеры, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Полицейский в лодке во время наводнения. Тяньцзинь.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Две бабушки, армия спасения. Тяньцзинь.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Дети несут хворост, Ханчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Солдаты, Ганчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Дети, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Дети за столом, Ханчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Чек на 5 000 долларов, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Празднование победы, 13 ноября. Дипломаты и барон Хаяси, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мужчина на тачке, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Тюрьма, изготовление спичек.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Попрошайки, парк Бэйхай, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Солдаты на службе, Пекин, 4 июня 1919 гг.



Черно-белый Китай начала прошлого века

Металлургический завод, Ухань.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Печь, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Доктор Меткалф и его пациенты, Тяньцзинь.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Игольная пагода, Ханчжоу. 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Ребенок со спасательным поясом.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Женщина с ребенком, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Подвесной мост.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Водяные каштаны, Ханчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мужчина на веревочном мосту, Цзагуньао.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Семейство Потит, Кайфэн Сянь, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Рынок лесоматериалов и канал, Ханчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Грязь, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Похоронная кортеж, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Зажигание новогоднего фимиама, Баодин Фу, 1 февраля 1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Телега с медом, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мастерская, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Часовня, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Буддистская школа для сирот, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Студенческая демонстрация на площади Тяньаньмэнь, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Христианская молодежная ассоциация, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Дети, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Антиопиумные инспекторы, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Веяние, Бэйдайхэ, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Городское божество, Сиань.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мальчики ловят рыбу, Синьду Сянь

Черно-белый Китай начала прошлого века

Изготовление сандалий, Саньюань Чжэнь, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Хватай коробки. Чэнду

Черно-белый Китай начала прошлого века

Изготовление крышек для гробов, Тунчуань

Черно-белый Китай начала прошлого века

Конвоирование задержанного, Чжаочжэнь

Черно-белый Китай начала прошлого века

Обмен валюты, Тяньцзинь, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Мальчики с орехами, Таньчжэсы, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Чарли, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Перевозчик, Чунцин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Похоронные подносители бумаги, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Женщины, Тяньцзинь.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Лодка после оползня, Ханчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Плетение поясов, Ханчжоу.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Празднование в честь Дня Благодарения, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

День благодарения, президент будет говорить речь, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Попрошайки по дороге в храм.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Рикши, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Скауты готовят еду, Пекин.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Сжигание опиума, Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Слепой попрошайка, Пекин, 1917-1919 гг

Черно-белый Китай начала прошлого века

Пекин, 1917-1919 гг.

Черно-белый Китай начала прошлого века

Свадебная повозка, Пекин, 1917-1919 гг.

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