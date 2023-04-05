5 сытных блюд, приготовленных в горшочках

С мясом, картошкой, овощами, морепродуктами, фруктами и ягодами, творогом и сыром – блюда в горшочках, настолько вкусные и аппетитные, что хочется готовить их на постоянной основе, экспериментируя с приправами и сочетанием различных ингредиентов.
1. Творожная запеканка
Творожная запеканка в горшочках. \ Фото: prakashaby.web.app.
Творожная запеканка с добавлением сочных томатов, пряных трав и болгарским перцем получается гораздо вкуснее, если её запечь в духовке в горшочках.
Ингредиенты:
• Творог - 200 г;
• Яйца - 1 шт;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Помидоры розовые среднего размера - 2 шт;
• Болгарский перец красный крупный - 1 шт;
• Мука - 2,5 ч.л;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Кефир - 60 мл;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Травы пряные - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для смазки формы.
Овощная запеканка с творогом и сыром. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять кожицу, если нужно;
• Мякоть нарезать полукольцами средней толщины;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкой длинной соломкой;
• Овощи обжарить на сухой сковороде примерно пару минут;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• В миске смешать творог, яйца, кефир, муку, разрыхлитель;
• Перемешать и добавить натёртый сыр;
• Приправить солью, перцем и пряными травами;
• Вновь перемешать до однородной массы;
• Горшочки для запекания смазать подсолнечным маслом;
• На дно выложить слой перца и помидор, сверху слой творожного теста и остатки овощей, залить всё творожной смесью;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• Перед подачей при желании посыпать свежей петрушкой.
2. Фасоль
Фасоль в духовке. \ Фото: edibleboston.com.
Фасоль создана не только для приготовления салатов, супов и борщей, а и для того, чтобы готовить из неё более сытные и оригинальные блюда, например, пряное жаркое в духовке, запечённое в горшочке.
Ингредиенты:
• Фасоль - 400 г;
• Лук фиолетовый - 4 шт;
• Масло подсолнечное - 2-4 ч.л;
• Вода - 0,5 стакана;
• Паста томатная или томатный сок, соус - 1 стакан;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
• Петрушка свежая - пара веточек.
Тушёная фасоль. \ Фото: thekitchn.com.
Способ приготовления:
• Фасоль замочить в прохладной воде не менее чем на двенадцать часов;
• Воду сменить дважды;
• Перед готовкой слить воду и промыть фасоль несколько раз;
• Затем отварить фасоль в слегка подсоленной воде до полной готовности (примерно полтора часа);
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем влить воду и томатную пасту (или сок/соус);
• Приправить солью и перцем;
• Добавить пряные травы;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне три-четыре минуты;
• Горшочки смазать маслом;
• Выложить на дно слой фасоли, затем слой зажарки и вновь слой фасоли;
• Накрыть крышкой;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
3. Картошка с фаршем
Картошка с фаршем. \ Фото: akispetretzikis.com.
Нет ничего вкуснее картофеля, тем более, когда речь идёт о картошке с фаршем, запечённой в духовке. Это блюдо получается невероятно вкусным, сочным и ароматным.
Ингредиенты:
• Мякоть свиная - 300 г;
• Мякоть говяжья - 300 г;
• Картофель - 8-10 шт;
• Помидоры - 3 шт;
• Лук белый крупный - 1 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Майонез - 4-6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
• Вода - 1-1,5 стакана;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля.
Картофель с фаршем, запечённый в духовке. \ Фото: juegoscocinarpasteleria.org.
Способ приготовления:
• Мякоть вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и нарезать кусками средней величины;
• Лук и морковку очистить;
• Нарезать кусками;
• Пропустить мясо с луком, чесноком и морковкой через мясорубку с сеткой среднего размера;
• Добавить соль, перец и смесь трав;
• Хорошенько вымесить фарш руками;
• Обжарить на сухой сковородке пять-семь минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком или соломкой среднего размера;
• Горшочки смазать маслом;
• Выложить картофель и фарш слоями;
• Залить водой, смешанной с майонезом;
• Сверху выложить нарезанные кружками помидоры;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• За пять-семь минут до готовности посыпать тёртым сыром;
• Перед подачей украсить мелко нарезанной петрушкой.
4. Рыба
Треска в горшочках. \ Фото: delfi.lt.
Рыбные блюда всегда отличаются своим ярким и насыщенным вкусом, особенно, если это треска, запечённая в духовке со сметаной под сырной корочкой.
Ингредиенты:
• Треска филе - 300 г;
• Лук репчатый белый крупный - 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Сметана - 0,5 стакана;
• Вода - 0,5 стакана;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый красный - по вкусу;
• Чёрный перец молотый - по вкусу;
• Душистый молотый перец - по вкусу;
• Петрушка - для украшения;
• Лимон - для украшения.
Вкуснейшая рыба в духовке, запечённая в горшочке. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Рыбу вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости удалить кости;
• Мякоть просушить бумажными полотенцами;
• И нарезать равномерными кусочками средней величины;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Сыр натереть;
• Воду смешать со сметаной, солью и смесью перцев;
• Горшочки слегка смазать маслом;
• Выложить в них слоями лук и рыбу;
• Залить соусом из сметаны;
• Посыпать сыром;
• Накрыть горшочки фольгой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• За пять минут до готовности снять фольгу;
• Перед подачей посыпать петрушкой.
5. Грибы с сыром и баклажанами
Грибы в горшочках. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Когда аромат грибов стоит на всю квартиру, хочется мгновенно забежать на кухню и, вооружившись вилкой, попробовать сочный румяный кусочек.
Ингредиенты:
• Грибы шампиньоны - 0,5 кг;
• Баклажаны некрупные - 1 шт;
• Лук фиолетовый средний - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 2-4 ч.л;
• Сметана - 0,5 стакана;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Вода - неполный на два пальца стакан;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый душистый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 4-6 веточек.
Запечённые грибы. \ Фото: dobrejedlo.pluska.sk.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Зачистить и просушить;
• Нарезать на четыре части;
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать средними кусочками;
• Замочить на двадцать минут в солёной воде;
• Затем промыть под проточной водой;
• Слегка отжать лишнюю влагу и просушить;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Обжарить пять-семь минут вместе с грибами и баклажанами на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Приправить солью и перцем;
• Выложить грибы с баклажанами в горшочки;
• Залить разведённой в воде сметаной;
• Посыпать натёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять-пятьдесят минут;
• Перед подачей посыпать нарезанной петрушкой.
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