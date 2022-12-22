Популярные мировые бренды с русскими корнями

Известные сейчас во всем мире, эти компании зарабатывают миллионы долларов в год и влияют на тенденции, моду и многое другое. Они работают в совершенно разных областях, начиная от косметики и заканчивая автомобилями. Но у них есть одна общая черта — русские корни.











1. Max Factor

2. Sobranie (сигареты)

3. Chevrolet Corvette

4. Timberland

5. Mishka