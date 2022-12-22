Популярные мировые бренды с русскими корнями

Известные сейчас во всем мире, эти компании зарабатывают миллионы долларов в год и влияют на тенденции, моду и многое другое. Они работают в совершенно разных областях, начиная от косметики и заканчивая автомобилями. Но у них есть одна общая черта — русские корни.
1. Max Factor
Мы знаем Max Factor как популярную линию американской косметики, принадлежащую к огромной корпорации Procter & Gamble. Но компания фактически была основана польским бизнесменом еврейского происхождения по имени Максимилиан Факторович. Он родился в 1872 году в городе Здуньская-Воля, когда Восточная Польша была частью Российской империи.
С юного возраста Максимилиан работал в индустрии красоты: его первой должностью был помощник гримера в театре. В 1895 году в Рязани он открыл собственный магазин, торгующий косметикой, кремами, духами и париками.
В 1904 году Максимилиан и его семья эмигрировали в Соединенные Штаты, и он основал Max Factor. Косметолог увидел возможность продавать изготовленные на заказ парики и театральный грим для растущей американской киноиндустрии — и это окупилось. Он стал настолько успешным, что на Аллее славы Голливуда есть звезда с его именем.
2. Sobranie (сигареты)
Семейное предприятие — один из старейших табачных брендов в мире — было основано Альбертом Вайнбергом, переехавшим из Одессы в Лондон в 1879 году (в XIX веке Одесса была частью Российской империи). В 1929 году двоюродный брат Альберта Исайя Редстоун зарегистрировал товарный знак Balkan Sobranie — позже название компании было сокращено до Sobranie, каким мы его знаем сегодня.
Sobranie «Черный русский» — это отсылка к корням бренда, а логотип, используемый на упаковках, вдохновлен гербом Российской империи еще в 1883 году.
3. Chevrolet Corvette
Мало кто знает, что этот знаменитый спортивный автомобиль был разработан Захарием Аркус-Дантовым, который родился в русской семье в Бельгии в 1909 году. Он стал известен как «отец “Корвета”».
В 1942 году он основал компанию под названием Ardun Mechanical Corporation. Его успех привлек внимание Шевроле, и в 1953 году ему предложили должность в General Motors. В течение следующих 30 лет Захарий сыграл важную роль в разработке гоночного автомобиля Corvette и создании 6,2-литрового двигателя мощностью 550 лошадиных сил. Corvette Grand Sport родился в 1963 году. Теперь это ценный классический автомобиль, очень востребованный коллекционерами.
4. Timberland
Обувной бренд Timberland LLC был основан в 1952 году в США российским иммигрантом Натаном Шварцем. Он родился в Одессе, когда она еще была частью Российской империи, в бедной еврейской семье. Его отец, дедушка и прадед шили обувь. Неудивительно, что Натан пошел по их стопам.
Однако Натан был амбициозен и стремился создать более совершенную обувь. В конце концов с помощью специальной машины для прессования с использованием бесшовной технологии он изготовил непромокаемую обувь с резиновой подошвой.
Сегодня Timberland возглавляет Джеффри Шварц, внук Натана.
5. Mishka
Mishka — популярная компания, занимающаяся уличной модой, которая базируется в Нью-Йорке. Она была создана в 2003 году Михаилом Бортником. Само название — сокращение от имени Михаил.
Михаил Бортник родился в 1978 году в СССР и в детстве переехал в Бруклин. Он всегда был большим поклонником граффити и графического дизайна, а его первый крупный проект был для Marvel Comics.
Сегодня бренд Mishka широко известен в США и во всем мире. Компании также принадлежит звукозаписывающий лейбл.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии