16 решений возникших проблем, от которых волосы встают дыбом

Самые невероятные примеры решения привычных бытовых проблем.
Креативный подход к решению проблем - не всегда благо. Некоторые личности считают, что они прирожденные дизайнеры, поэтому могут делать все, как душа пожелает. мы же собрали 16 невероятных решений, от которых волосы встают дыбом.
1. Отделочные материалы 21 века
Текстильная отделка фасада. | Фото: Pinterest.
2. «Долго думал, где оборудовать душевую и решил оборудовать в спальне!»
Место для душевой кабинки. | Фото: fishki.net.
3. Сначала это казалось неплохой идеей... Ровно до первой стирки!
Novate.ru выяснил, где лучшее место для стиральной машины. | Фото: fishki.net.
4. «Не пытайтесь найти камеру, она надежно спрятана!»
Очень скрытое наблюдение. | Фото: Twitter.
5. «Вы только поглядите, как гармонично дверца от холодильника вписалась в дачный туалет!»
Особенности дачного дизайна на Novate.ru. | Фото: Самоделкино.Инфо.
6. Дверь, она и в Африке дверь!
Очень странные двери. | Фото: ЯПлакалъ.
7. Немного гениальных дачных решений
Трапезничать с соседями - идеально! | Фото: Reddit.
8. Стесняюсь спросить, для чего вообще такая дверь?
По мнению Novate.ru можно было бы и без двери обойтись! | Фото: Пикабу.
9. Вместо привычной П-образной расстановки сантехники и мебели, решили расставить все паровозиком
Паровозик - новый тренд расстановки мебели. | Фото: Телеграф.
10. Вместо того, чтобы просто отправить старый системный блок на мусор, решили собирать в него мусор!
Мусорное ведро программиста. | Фото: instagram-dm.
11. Ковры - это не роскошь, это состояние души!
Ковровая дорожка у зебры. | Фото: telete.in.
12. «Зачем ждать пока дом сдадут в эксплуатацию, если можно заселиться уже сейчас!»
Кажется, жильцов первых этажей ничего не смущает... | Фото: Комсомольской правде – Тюмень - Комсомольская правда.
13. «А кто сказал, что строить обязательно из кирпича?»
Новая жизнь бетонного забора. | Фото: fishki.net.
14. «Ну это же логично, раковина в шкафу...»
«Что спрятать в шкафу?» | Фото: Калугахаус.
15. «Эй, дерево, за черту не заходи!»
Когда нужно поставить дерево на место! | Фото: Klikabol.com.
16. «Хорошо, Илон Маск, а что ты скажешь по поводу этого поезда?»
Транспортные средства 21 века. | Фото: Linkedin.
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