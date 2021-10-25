16 решений возникших проблем, от которых волосы встают дыбом

Самые невероятные примеры решения привычных бытовых проблем.

1. Отделочные материалы 21 века

Текстильная отделка фасада. | Фото: Pinterest.

2. «Долго думал, где оборудовать душевую и решил оборудовать в спальне!»

Место для душевой кабинки. | Фото: fishki.net.

3. Сначала это казалось неплохой идеей... Ровно до первой стирки!

Novate.ru выяснил, где лучшее место для стиральной машины. | Фото: fishki.net.

4. «Не пытайтесь найти камеру, она надежно спрятана!»

Очень скрытое наблюдение. | Фото: Twitter.

5. «Вы только поглядите, как гармонично дверца от холодильника вписалась в дачный туалет!»

Особенности дачного дизайна на Novate.ru. | Фото: Самоделкино.Инфо.

6. Дверь, она и в Африке дверь!

Очень странные двери. | Фото: ЯПлакалъ.

7. Немного гениальных дачных решений

Трапезничать с соседями - идеально! | Фото: Reddit.

8. Стесняюсь спросить, для чего вообще такая дверь?

По мнению Novate.ru можно было бы и без двери обойтись! | Фото: Пикабу.

9. Вместо привычной П-образной расстановки сантехники и мебели, решили расставить все паровозиком

| Фото: Телеграф. Паровозик - новый тренд расстановки мебели.| Фото: Телеграф.

10. Вместо того, чтобы просто отправить старый системный блок на мусор, решили собирать в него мусор!

Мусорное ведро программиста. | Фото: instagram-dm.

11. Ковры - это не роскошь, это состояние души!

Ковровая дорожка у зебры. | Фото: telete.in.

12. «Зачем ждать пока дом сдадут в эксплуатацию, если можно заселиться уже сейчас!»

Кажется, жильцов первых этажей ничего не смущает ... | Фото: Комсомольской правде – Тюмень - Комсомольская правда.

13. «А кто сказал, что строить обязательно из кирпича?»

Новая жизнь бетонного забора. | Фото: fishki.net.

14. «Ну это же логично, раковина в шкафу...»

«Что спрятать в шкафу?» | Фото: Калугахаус.

15. «Эй, дерево, за черту не заходи!»

Когда нужно поставить дерево на место! | Фото: Klikabol.com.

16. «Хорошо, Илон Маск, а что ты скажешь по поводу этого поезда?»

Транспортные средства 21 века. | Фото: Linkedin.