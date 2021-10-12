Как хотели переименовать Москву

Переименование городов, улиц, парков, тротуаров было одним из главных развлечений советской номенклатуры. На карте появились тысячи топонимов, прославляющих партийных деятелей, о которых потомки забыли без всякого сожаления. А имена тех, кого едва ли когда-то забудут, становились именами целых городов. Оказывается, даже исконное название столицы собирались угробить. Да не один раз, а четырежды.









Впервые Москву взялись переименовывать через три года после кончины Ленина — в феврале 1927 года. Ходатайство, которое легло на стол председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаила Калинина, подписали более 200 чиновников. Они предлагали обозвать столицу Ильичом. В аргументации говорилось, что «именно Ленин основал свободную Русь».







Временный мавзолей, поставленный на Красной площади после смерти Ленина



Вероятность топографической реформы была довольно высокой. Тем более опыт переименования крупного города уже имелся: Петроград стал Ленинградом через каких-то пять дней после смерти вождя мирового пролетариата. Впрочем, решающее слово было за Сталиным, который тогда уже имел неограниченную власть. Иосиф Виссарионович посчитал, что два города в стране в честь Ленина — это перебор.

Через 11 лет бурную деятельность развил нарком НКВД Ежов. Сталин железной рукой убирал с дороги политических конкурентов, и карьера Николая Ивановича могла в любой момент оборваться (что, в общем-то, в скором времени и случилось). Так вот Ежов и задумал задобрить Сталина По его указанию подчиненные подготовили специальный проект о переименовании Москвы в Сталинодар. В документе было приложение, в котором приводились сладкоречивые высказывания трудящихся в пользу переименования. Но Сталин этот подхалимаж не оценил. Президиум Верховного Совета проинформировали, что руководитель против.В следующий раз тема всплыла после победы в Великой Отечественной войне. Этот триумф в умах народных масс должен был непременно ассоциироваться с гением генералиссимуса Сталина. Так что нет ничего удивительного в том, что нашлись желающие закрепить победу путем присвоения столице нового названия. Но на этот раз проект далеко не зашел. Поступило несколько сотен просительных грамот со стороны пролетариев, а официальный запрос так и не был сформирован.Последнюю — по крайней мере на сегодняшний день — попытку переименовать столицу предприняли после смерти Сталина в марте 1953 года. Эта подобострастная идея охватила целые организации, учреждения и предприятия. В Москву приходили мешки с соответствующими обращениями.Более того, в то время всерьез предлагали переименовать целую республику: Грузию — в Сталинскую ССР. А всю страну собирались обозвать Союзом Социалистических Сталинских Республик. Что касается очередного Сталинодара, с ним не срослось из-за того, что скоро изменилась политическая конъюнктура и началось развенчание культа личности.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)