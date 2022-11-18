Простой способ размножения бегонии

Бегонии приобрели большую популярность из-за поразительной листвы и не менее удивительных цветов.



Существует около 1000 видов, самых разных цветов, размеров и форм! Популярность бегоний в качестве комнатных растений оправдана: они великолепны, их легко выращивать, и постоянно появляется множество новых видов. Эти элегантные растения нетрудно размножать. Так увлекательно наблюдать, как из одного листа вырастает целая куча деток. Позвольте нам показать вам секрет размножения бегонии рекс листовыми черенками. Если вы выращиваете тростниковые или крылатые бегонии, попробуйте эту технику и с ними!







Материалы и инструменты:



Вода

Спирт

Секатор или ножницы

Острое лезвие

Небольшой горшок

Пластиковая упаковка

Т образные штифты(можно купить в канцелярском магазине)

Мелкие камни (3-5 на срез листа)



Шаг 1: Подготовьте все необходимое для размножения



Соберите предметы из списка «Материалы и инструменты» выше. Лучше всего протереть все инструменты спиртом. Наполните лоток влажной повчой, и вы готовы к самому интересному — размножению



Шаг 2. Возьмите листик бегонии



На родительском растении найдите здоровый, взрослый лист . Это может быть рваный, старый лист, но на нижней стороне основные жилки должны быть пухлыми и неповрежденными.

Отрежьте лист и стебель от основного растения, затем снимите стебель и выбросьте его, чтобы у вас остался только листПереверните лист бегонии и сделайте ножом надрез длиной 1,5 см через пять или шесть самых крупных жилок . В этих срезах (и срезе стебля) будут формироваться новые черенки.Переверните лист и вдавите его. Затем, чтобы срезы оставались в контакте со смесью, начните проталкивать Т-образные штифты через лист в почву. Используйте столько, сколько вам нужно, чтобы лист оставался плоским. Не протыкайте булавкой главную жилку листа, иначе эта жилка может не укорениться.Добавьте несколько камней, если Т-образных штифтов недостаточно, чтобы удерживать листья в контакте с почвой.Накройте контейнер куполом или полиэтиленовой пленкой. Но будьте осторожны, чтобы пластик не касался листьев. Обеспечьте ему достаточную влажность. Опрыскивайте каждый день и поливайте землю раз в неделю. Также можно подвесить флуоресцентную лампу на высоте 15 см над черенками и оставьте её включенной примерно на 12 часов каждый день, пока новые растения не начнут расти. Вы также можете поместить свои черенки на восточное окно, пока температура остается стабильно теплой. Если у вас есть нагревательный коврик для рассады , это поможет черенкам бегонии начать расти быстрее.Видите, как разворачиваются эти крошечные растения? Ожидайте одно или два растения из срез. Их появление может занять до 6 недель, так что наберитесь терпения.Когда растения достигают 8 см в высоту и имеют как минимум два листа, они готовы к пересадке. Первоначальный лист, вероятно, разорвется и, возможно, даже распадется.Аккуратно пересадите малышей в 8 см горшки.