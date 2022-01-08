Вы ещё не добавляете перец в стиральную машину?

Со временем все белье застирывается: белое приобретает серый или желтый оттенок, а цветное становится блеклым и тусклым. И даже если белье совершенно чистое, то вид у него уже не очень свежий и презентабельный.

Но не спешите расставаться с потускневшим бельем, ведь есть один очень простой и бюджетный способ освежить его.





Сегодня многие уже привыкли к тому, что некоторые вещи используется не совсем по назначению. Например, черный перец, который, мы все используем при готовке, также пригодится и при стирке, ведь он отлично освежает ткани.



Дело в том, что зачастую причиной тусклости и серости тканей являются остатки моющих средств. Перец же в данном случае выступает в качестве абразива, который очищает ткань от образовавшейся «серой дымки» от остатков моющих средств и пигментов. Вот такой пилинг для вещей, можно сказать!

Использовать же перец в стирке очень просто. Вам потребуется обычный черный молотый перец, примерно 1 ч. л. на 1 загрузку стиральной машины.



Перед началом стирки просто засыпаем перец в барабан и запускаем программу. Единственное стоит учесть, что использовать высокую температуру в данном случае не стоит, оптимально 30-40 градусов, иначе перец может раствориться и не сработать.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как без специальных средств освежить застиранное белье в домашних условиях.